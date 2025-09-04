તાપી : દક્ષિણ ગુજરાત માટે ઉકાઈ ડેમ જીવાદોરી સમાન છે. ઉપરવાસમાં આવેલા મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા બે દિવસથી પડેલા વરસાદને કારણે ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ડેમમાં પાણી આવક જોતા ડેમના સત્તાધીશો દ્વારા ગેટ ઑપરેશનની કામગીરી કરી રહ્યા છે.
ઉકાઈ ડેમના 9 ગેટ ખોલ્યા : ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદને પગલે હાલ ઉકાઈ ડેમમાં 1,43,575 ક્યુસેક જેટલું પાણી પ્રવેશી રહ્યું છે. પાણીની આવી ભારે આવકને ધ્યાનમાં લઈને ડેમના સત્તાધીશો દ્વારા પાણી છોડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલ તાપી નદીમાં 1,11,890 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. પાણી છોડવા માટે ડેમના 9 ગેટ 6 ફૂટ જેટલા ખોલવામાં આવ્યા છે.
નદી કાંઠાના વિસ્તારમાં એલર્ટ : હાલમાં ઉકાઈ ડેમની સપાટી 337.35 ફૂટ પર પહોંચી છે, જ્યારે ડેમની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે. એટલે કે, ડેમ હવે તેની પૂર્ણ ક્ષમતાથી માત્ર 8 ફૂટ દૂર છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તંત્રની ચિંતા વધી રહી છે અને નદી કાંઠાના વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને તંત્ર દ્વારા સુરક્ષાના ભાગરૂપે એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ઉકાઈ ડેમ દક્ષિણ ગુજરાત માટે જીવનરેખા સમાન છે. વીજ ઉત્પાદનથી લઈને સિંચાઈ અને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આ ડેમ અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. પરંતુ, ભારે વરસાદી માહોલમાં આ ડેમમાં પાણીની આવક વધી જાય છે. ત્યારે તંત્રને નદીમાં મોટા પ્રમાણમાં પાણી છોડવું પડે છે, જેના કારણે તાપી નદીના બે કાંઠે ગામોની ચિંતામાં વધારો થાય છે.
નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અપીલ : હાલ તાપી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવતા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેલા નાગરિકોને સાવચેત રહેવા તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે. બિનજરૂરી નદી વિસ્તાર તરફ ન જવા અપીલ કરવામાં આવી છે. તો હાલ ઉકાઈ ડેમથી મોટી માત્રામાં પાણી છોડાતા તાપી નદીમાં પાણીના સ્તરમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.
