તાપી: ભીમપોર ગામે ગરીબ આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીના કેસમાં ત્રણની ધરપકડ

તાપી: વાલોડ તાલુકાના ભીમપોર ગામે ગરીબ આદિવાસીઓ સાથે થયેલી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીના મામલે પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી કાયદેસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
- ગરીબ આદિવાસીઓ સાથે થયેલી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી
- પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી
- બેંકોમાં ખાતાં ખોલાવી કરોડો રૂપિયાના વ્યવહાર કરીને છેતરપિંડી આચરવામાં આવી
- મામલતદાર દ્વારા લાભાર્થીઓને સરકારી અનાજની સુવિધા બંધ કરવાની નોટિસ આપવામાં આવી
- નરેશ ચૌહાણ, અનિતા ચૌહાણ, સુરતના રૂઝલ શાહની ધરપકડ
ભીમપોર ગામના લગભગ 90 ગરીબ લોકોના આધારકાર્ડ અને પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટા લઈને ચાર અલગ-અલગ બેંકોમાં ખાતાં ખોલાવી, તેમના નામે કરોડો રૂપિયાના વ્યવહાર કરીને છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. આ કૌભાંડ ત્યારે બહાર આવ્યું જ્યારે મામલતદાર દ્વારા લાભાર્થીઓને સરકારી અનાજની સુવિધા બંધ કરવાની નોટિસ આપવામાં આવી, કારણ કે તેમની આવક વાર્ષિક 6 લાખથી વધુ દર્શાવવામાં આવી હતી અને તેમના નામે આવકવેરા રિટર્ન પણ ફાઇલ કરાયા હતા. આનાથી આદિવાસી લોકોને પોતાના નામે કરોડોની છેતરપિંડીની જાણ થઈ.
પીડિતોની ફરિયાદના આધારે પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ભીમપોર ગામના નરેશ ચૌહાણ અને અનિતા ચૌહાણ નામના દંપતીએ સુરતના રૂઝલ શાહ સાથે મળીને, લોકોને દર વર્ષે ચેરિટી લોન મળશે એવું કહીને તેમના સરકારી દસ્તાવેજો લઈ બેંક ખાતાં ખોલાવ્યાં અને આ કૌભાંડને અંજામ આપ્યો. પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. જો પોલીસ આ મામલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરશે તો વધુ મોટા નામો અને કરોડોના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થઈ શકે છે.
