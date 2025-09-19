ETV Bharat / state

તાપી: વ્યારા SBI બેંક ચોરીનો ભેદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલ્યો, બે મહિલાઓની ધરપકડ

એક વૃદ્ધ દંપતીની થેલીમાંથી પચાસ હજાર રૂપિયાની ચોરી કરનારી બે મહિલાઓને પોલીસે ઝડપી પાડી કાયદાના સકંજામાં લાવી દીધી છે.

તાપી: વ્યારા SBI બેંક ચોરીનો ભેદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલ્યો, બે મહિલાઓની ધરપકડ
તાપી: વ્યારા SBI બેંક ચોરીનો ભેદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલ્યો, બે મહિલાઓની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 4:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

તાપી: જિલ્લાના વડા મથક વ્યારામાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની શાખામાં બનેલી ચોરીની ઘટનાનો ભેદ વ્યારા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલી નાખ્યો છે. એક વૃદ્ધ દંપતીની થેલીમાંથી પચાસ હજાર રૂપિયાની ચોરી કરનારી બે મહિલાઓને પોલીસે ઝડપી પાડી કાયદાના સકંજામાં લાવી દીધી છે.

વ્યારા સ્થિત સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની શાખામાં એક વૃદ્ધ દંપતી રકમ ઉપાડીને બહાર નીકળ્યું હતું. આ દરમિયાન બે અજાણી મહિલાઓએ નજર ચૂકવીને દંપતીની થેલીમાંથી રૂપિયા ચોરી લીધા હતા. ચોરી બાદ આ મહિલાઓ સ્થળ પરથી તુરંત નાસી છૂટી હતી.

તાપી: વ્યારા SBI બેંક ચોરીનો ભેદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલ્યો, બે મહિલાઓની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)
તાપી: વ્યારા SBI બેંક ચોરીનો ભેદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલ્યો, બે મહિલાઓની ધરપકડ
તાપી: વ્યારા SBI બેંક ચોરીનો ભેદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલ્યો, બે મહિલાઓની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં વ્યારા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સનો સહારો લઈને પોલીસે શંકાસ્પદ મહિલાઓને શોધવા જોરશોરથી તપાસ શરૂ કરી. આખરે, મધ્યપ્રદેશની કુખ્યાત સાશી ગેંગની બે મહિલાઓને વ્યારા રેલવે સ્ટેશન પરથી ઝડપી લેવામાં આવી.

ધરપકડ બાદ પોલીસે આ મહિલાઓ પાસેથી સાત હજાર રૂપિયાની રોકડ રકમ રિકવર કરી છે. જોકે, બાકી રહેલી રકમ અને અન્ય ગુનાઓમાં વપરાયેલી પદ્ધતિ અંગે પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આ ગેંગ સુવ્યવસ્થિત નેટવર્ક દ્વારા કામ કરે છે અને રાજ્યોની સરહદો પાર કરીને વિવિધ સ્થળોએ ચોરીની ઘટનાઓને અંજામ આપે છે.

તપાસ દરમિયાન મોટો ખુલાસો થયો કે આ જ ગેંગ થોડા દિવસો પહેલાં વલસાડની SBI બેંકમાં બનેલી ચોરીમાં પણ સંડોવાયેલી હતી. એટલું જ નહીં, નાસિકમાં બનેલી ચોરીની ઘટનામાં પણ તેમની સંડોવણી હોવાનું સામે આવ્યું છે. હાલ વ્યારા પોલીસે વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે અને ગેંગના અન્ય સભ્યો સુધી પહોંચવા તપાસ આગળ ધપાવી રહી છે.

અંતે, વ્યારા પોલીસે તત્પરતા અને ચોકસાઈ દાખવીને માત્ર ગણતરીના કલાકોમાં આ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી દીધો છે. શહેરમાં બનતી આવી ઘટનાઓ સામે ઝડપી પગલાં લઈ પોલીસે નાગરિકોમાં સુરક્ષાની ભાવના મજબૂત કરી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

TAPI VYARA SBI ROBBERY ROBBERY CASETWO WOMEN ARRESTEDTAPI POLICEROBBERY CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.