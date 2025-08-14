ETV Bharat / state

તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરાયો, સાંસદ ધવલ પટેલે વાંસદા ધારાસભ્ય પર કર્યા ગંભીર આક્ષેપ - TAPI LINK PROJECT

કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આ પ્રોજેક્ટર રદ કરવામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ ધવલ પટેલે કર્યો.

સાંસદ ધવલ પટેલે વાંસદા ધારાસભ્ય પર લાગ્યા ગેરમાર્ગે દોરવાના આક્ષેપો
સાંસદ ધવલ પટેલે વાંસદા ધારાસભ્ય પર લાગ્યા ગેરમાર્ગે દોરવાના આક્ષેપો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 10:15 AM IST

3 Min Read

વલસાડ : છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલ બે રાજકીય પક્ષો વચ્ચે અને આદિવાસી વિસ્તારમાં પાર નર્મદા તાપી રિવર લિંકના આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ બાદ આજે સાંસદ ધવલ પટેલે જિલ્લા ભાજપ સંગઠન સાથે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરવાની જાહેરાત કરી. કેન્દ્રીય જળશક્તિ વિભાગના લેખિત પત્ર મુજબ પ્રોજેક્ટ પડતો મૂકાયો હોવાનું જાહેર થયું, જેને પગલે સાંસદએ મીડિયા સમક્ષ પત્ર રજુ કર્યો.

14 ઓગસ્ટના રોજ સૂચિત પ્રોજેક્ટ માટે વિરોધ રેલીનું આહ્વાન કરાયું : 9 ઓગસ્ટ વિશ્વ આદિવાસી દિવસના ત્રણ દિવસ પહેલાથી આદિવાસી સમાજના લોકો તેમજ અગ્રણીઓ અને આદિવાસી સમાજના ધારાસભ્યો દ્વારા નર્મદા તાપી રીવર લિંક પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 14 તારીખના રોજ ધરમપુર ખાતે વિરોધ રેલી યોજવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. છેલ્લા ચાર દિવસથી ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે આ મુદ્દો ભારે ગરમાયો હતો.

પાર તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરાયો (Etv Bharat GUjarat)

આજે આ મુદ્દે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આ પ્રોજેક્ટર રદ કરવામાં આવ્યો હતો. આદિવાસી સમાજના લોકોને કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા હોવાની આક્ષેપ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, આ પ્રોજેક્ટ ભૂતકાળમાં જ રદ થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ કોંગ્રેસ પોતાની પડતી ભાળી ગઈ હોવાને લઈને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી સંગઠન મજબૂત કરવા પ્રેરાઈ રહી છે.

પાર તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરાયો
પાર તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરાયો (Etv Bharat GUjarat)
પાર તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરાયો
પાર તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરાયો (Etv Bharat GUjarat)

2022-23માં જ પાર્થ આપી રિવરલિંગ પ્રોજેક્ટ રદ કરી દેવામાં આવ્યો : 2022-23માં જ સરકારે આ પ્રોજેક્ટને પડતો મૂક્યો હતો. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય હાલમાં જે ટીપીઆર સોશિયલ મીડિયામાં બતાવી રેલી યોજવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. TPR 28 એપ્રિલ 2017નો છે. આજે ફરીથી જળ શક્તિ મંત્રાલય તરફથી પણ એક પોસ્ટ કરતો લેટર બહાર પડ્યો છે, અને તેમાં સ્પષ્ટપણે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે નર્મદા પાર તાપી રીવર લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરવામાં આવ્યો છે.

કોઈ પ્રોજેક્ટ આગામી ભવિષ્યમાં પણ ક્યારેય આ વિસ્તારમાં બનશે નહીં તેવું તેમણે જણાવ્યું હતું સાથે જ તેમણે જળશક્તિ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલો અને સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલો લેટર પણ પત્રકાર પરિષદમાં જાહેર કર્યો છે.

ભોળી પ્રજાને ગેરમાગે દોરવાના આક્ષેપ : સાંસદએ વાંસદા ધારાસભ્ય અનંતભાઈ પટેલ પર ભોળી આદિવાસી પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આક્ષેપ મૂક્યો. તેમણે કોંગ્રેસ નેતાઓ પર પણ આદિવાસીઓને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આક્ષેપ કર્યો.

આદિવાસી વિસ્તારમાં કોંગ્રેસ તૂટી રહી છે, અને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી લોકોનો વિશ્વાસ જીતવા માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આક્ષેપ પણ તેમણે કર્યા છે. આ પ્રસંગે તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.

શું છે સૂચિત નર્મદા પાર તાપી રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ : નર્મદા તાપી રીવર લિંક પ્રોજેક્ટમાં વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકાના પૈખેડ ગામે તેમજ ચાસ માંડવા ગામમાં ડેમ બનનાર હતો. આ પ્રોજેક્ટથી તમામ નદીઓ નહેર દ્વારા જોડી નહેરનું પાણી સૌરાષ્ટ્રમાં લઈ જવામાં આવનાર હતું. જેમાં વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકાના પૈખેડ ગામે ડેમ 93 મીટરની ઊંચાઈ સુધી લેવામાં આવનાર હતો.

ચાસમાંડવા ગામમાં આવેલી તાન નદી ઉપર ઓરંગા નદીના ફાટા પાસે 52 મીટરનો ડેમ બનનાર હતો. આ બંને ડેમમાં પૈખેડ ગામના 331 જેટલા પરિવારને ખસેડવામાં આવનાર હતા. જ્યારે ચાસ માંડવા ગામના 380 જેટલા પરિવારને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવનાર હોવાનો સર્વે પણ થઈ ચૂક્યો હતો.

આ પ્રોજેક્ટથી 21 એમ ડબલ્યુ કુલ ક્ષમતા ધરાવતા 6 હાઈડ્રો મથકોનું નિર્માણ કરવામાં આવનાર હતું. જેમાં કુલ 21 મેગાવટની ક્ષમતાવાળા હાઈડ્રો વિદ્યુત મથકો ઉભા કરવામાં આવનાર હતા. જેનાથી 1020 લાખ UNIT વીજળી મેળવવામાં આવનાર હતી, પરંતુ આદિવાસી વિસ્તારમાં જે રીતે આ પ્રોજેક્ટનો વિરોધ થયો છે, તેને જો તાજ સરકાર ઝૂકી છે. હાલમાં આ પ્રોજેક્ટને રદ કરવામાં આવ્યો હોવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

પ્રોજેક્ટ રદ થવાની ખુશીમાં સાંસદ કાર્યાલયે ફટાકડા ફોડાયા, અને મીઠાઈઓ વિતરણ કરાયું. પત્રકાર પરિષદમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ હેમંતભાઈ કંસારા, ધરમપુર ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ પટેલ સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

આ પણ વાંચો :

  1. વલસાડ સ્ટેશને વિવિધ ટ્રેનોના સ્ટોપેજની માંગ, સાંસદ ધવલ પટેલે કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રીને કરી રજૂઆત
  2. નવનિયુક્ત સાંસદ ધવલ પટેલે વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલની લીધી આકસ્મિક મુલાકાત - MP Dhaval Patel visite Valsad Civil

વલસાડ : છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલ બે રાજકીય પક્ષો વચ્ચે અને આદિવાસી વિસ્તારમાં પાર નર્મદા તાપી રિવર લિંકના આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ બાદ આજે સાંસદ ધવલ પટેલે જિલ્લા ભાજપ સંગઠન સાથે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરવાની જાહેરાત કરી. કેન્દ્રીય જળશક્તિ વિભાગના લેખિત પત્ર મુજબ પ્રોજેક્ટ પડતો મૂકાયો હોવાનું જાહેર થયું, જેને પગલે સાંસદએ મીડિયા સમક્ષ પત્ર રજુ કર્યો.

14 ઓગસ્ટના રોજ સૂચિત પ્રોજેક્ટ માટે વિરોધ રેલીનું આહ્વાન કરાયું : 9 ઓગસ્ટ વિશ્વ આદિવાસી દિવસના ત્રણ દિવસ પહેલાથી આદિવાસી સમાજના લોકો તેમજ અગ્રણીઓ અને આદિવાસી સમાજના ધારાસભ્યો દ્વારા નર્મદા તાપી રીવર લિંક પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 14 તારીખના રોજ ધરમપુર ખાતે વિરોધ રેલી યોજવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. છેલ્લા ચાર દિવસથી ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે આ મુદ્દો ભારે ગરમાયો હતો.

પાર તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરાયો (Etv Bharat GUjarat)

આજે આ મુદ્દે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આ પ્રોજેક્ટર રદ કરવામાં આવ્યો હતો. આદિવાસી સમાજના લોકોને કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા હોવાની આક્ષેપ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, આ પ્રોજેક્ટ ભૂતકાળમાં જ રદ થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ કોંગ્રેસ પોતાની પડતી ભાળી ગઈ હોવાને લઈને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી સંગઠન મજબૂત કરવા પ્રેરાઈ રહી છે.

પાર તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરાયો
પાર તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરાયો (Etv Bharat GUjarat)
પાર તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરાયો
પાર તાપી લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરાયો (Etv Bharat GUjarat)

2022-23માં જ પાર્થ આપી રિવરલિંગ પ્રોજેક્ટ રદ કરી દેવામાં આવ્યો : 2022-23માં જ સરકારે આ પ્રોજેક્ટને પડતો મૂક્યો હતો. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય હાલમાં જે ટીપીઆર સોશિયલ મીડિયામાં બતાવી રેલી યોજવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. TPR 28 એપ્રિલ 2017નો છે. આજે ફરીથી જળ શક્તિ મંત્રાલય તરફથી પણ એક પોસ્ટ કરતો લેટર બહાર પડ્યો છે, અને તેમાં સ્પષ્ટપણે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે નર્મદા પાર તાપી રીવર લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરવામાં આવ્યો છે.

કોઈ પ્રોજેક્ટ આગામી ભવિષ્યમાં પણ ક્યારેય આ વિસ્તારમાં બનશે નહીં તેવું તેમણે જણાવ્યું હતું સાથે જ તેમણે જળશક્તિ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલો અને સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલો લેટર પણ પત્રકાર પરિષદમાં જાહેર કર્યો છે.

ભોળી પ્રજાને ગેરમાગે દોરવાના આક્ષેપ : સાંસદએ વાંસદા ધારાસભ્ય અનંતભાઈ પટેલ પર ભોળી આદિવાસી પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આક્ષેપ મૂક્યો. તેમણે કોંગ્રેસ નેતાઓ પર પણ આદિવાસીઓને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આક્ષેપ કર્યો.

આદિવાસી વિસ્તારમાં કોંગ્રેસ તૂટી રહી છે, અને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી લોકોનો વિશ્વાસ જીતવા માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આક્ષેપ પણ તેમણે કર્યા છે. આ પ્રસંગે તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.

શું છે સૂચિત નર્મદા પાર તાપી રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ : નર્મદા તાપી રીવર લિંક પ્રોજેક્ટમાં વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકાના પૈખેડ ગામે તેમજ ચાસ માંડવા ગામમાં ડેમ બનનાર હતો. આ પ્રોજેક્ટથી તમામ નદીઓ નહેર દ્વારા જોડી નહેરનું પાણી સૌરાષ્ટ્રમાં લઈ જવામાં આવનાર હતું. જેમાં વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકાના પૈખેડ ગામે ડેમ 93 મીટરની ઊંચાઈ સુધી લેવામાં આવનાર હતો.

ચાસમાંડવા ગામમાં આવેલી તાન નદી ઉપર ઓરંગા નદીના ફાટા પાસે 52 મીટરનો ડેમ બનનાર હતો. આ બંને ડેમમાં પૈખેડ ગામના 331 જેટલા પરિવારને ખસેડવામાં આવનાર હતા. જ્યારે ચાસ માંડવા ગામના 380 જેટલા પરિવારને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવનાર હોવાનો સર્વે પણ થઈ ચૂક્યો હતો.

આ પ્રોજેક્ટથી 21 એમ ડબલ્યુ કુલ ક્ષમતા ધરાવતા 6 હાઈડ્રો મથકોનું નિર્માણ કરવામાં આવનાર હતું. જેમાં કુલ 21 મેગાવટની ક્ષમતાવાળા હાઈડ્રો વિદ્યુત મથકો ઉભા કરવામાં આવનાર હતા. જેનાથી 1020 લાખ UNIT વીજળી મેળવવામાં આવનાર હતી, પરંતુ આદિવાસી વિસ્તારમાં જે રીતે આ પ્રોજેક્ટનો વિરોધ થયો છે, તેને જો તાજ સરકાર ઝૂકી છે. હાલમાં આ પ્રોજેક્ટને રદ કરવામાં આવ્યો હોવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

પ્રોજેક્ટ રદ થવાની ખુશીમાં સાંસદ કાર્યાલયે ફટાકડા ફોડાયા, અને મીઠાઈઓ વિતરણ કરાયું. પત્રકાર પરિષદમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ હેમંતભાઈ કંસારા, ધરમપુર ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ પટેલ સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

આ પણ વાંચો :

  1. વલસાડ સ્ટેશને વિવિધ ટ્રેનોના સ્ટોપેજની માંગ, સાંસદ ધવલ પટેલે કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રીને કરી રજૂઆત
  2. નવનિયુક્ત સાંસદ ધવલ પટેલે વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલની લીધી આકસ્મિક મુલાકાત - MP Dhaval Patel visite Valsad Civil

For All Latest Updates

TAGGED:

TAPI LINK PROJECTMP DHAVAL PATELTAPI LINK PROJECT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.