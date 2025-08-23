ETV Bharat / state

તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ, સરકારી કચેરીઓમાં પાણી ભરાતા નાગરિકો પરેશાન - TAPI HEAVY RAIN

વ્યારા, વાલોડ, ડોલવણ અને સોનગઢ તાલુકામાં ભારે વરસાદ વરસતા અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે.

તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ
તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 3:58 PM IST

તાપી : જિલ્લામાં છેલ્લા 5 દિવસથી વરસાદી માહોલ યથાવત રહ્યો છે. વ્યારા, વાલોડ, ડોલવણ અને સોનગઢ તાલુકામાં ભારે વરસાદ વરસતા અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે, ખાસ કરીને વ્યારા શહેરના સેવાસદન વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાતાં તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા થયા છે. બીજી તરફ નદી નાળાઓમાં પાણીની આવક થતા નદીઓ બે કાંઠે વહતી થઈ છે.

તાપી જિલ્લામાં વરસાદે માહોલ એકદમ બદલી નાખ્યો છે. સવારથી સતત વરસતા વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે, પરંતુ ભારે વરસાદને કારણે વ્યારા શહેરના સેવાસદન વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ જતાં નાગરિકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

સરકારી કચેરીમાં પાણી ભરાયા : સમગ્ર જિલ્લાના મુખ્ય અધિકારીઓની કચેરી અહીં આવેલી અને જિલ્લા કલેક્ટર પણ આ કેમ્પસમાં રહે છે. છતાં વરસાદમાં ભરાતા આ પાણીનો કોઈ નિકાલ ન થતા અહીં આવતા નાગરિકોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, ત્યારે સવાલ એ ઊભા થાય છે કે જિલ્લાના સેવાસદની આ સ્થિતિ હોય તો પ્રિ-મોન્સુનમાં કેવા કામો થયા હશે.

તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ
તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

સતત વરસતા વરસાદને કારણે નદી નાળાઓમાં પણ પાણીની આવકમાં વધારો થયો છે. ડોલવણ, વાલોડ અને સોનગઢ તાલુકામાં વહેતા નાળાઓ ઊફાન પર આવી ગયા છે. અનેક નદીઓ બે કાંઠે વહેતી થતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. તંત્ર દ્વારા લોકોને સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ,
તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ, (Etv Bharat Gujarat)

ખેડુતોમાં ખુશીની લહેર : વરસાદ ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન સાબિત થયો છે. ખેતરોમાં પાણી પહોંચતાં વાવણીના કામકાજમાં તેજી આવી છે. ખેડૂતો ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે આ વર્ષે સારી ઉપજની આશા વધી રહી છે. બીજી તરફ શહેરી વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા, કાચા રસ્તાઓમાં કાદવ અને વાહનચાલકોની મુશ્કેલીઓ નાગરિકો માટે માથાનો દુખાવો બની છે.

તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ,
તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ, (Etv Bharat Gujarat)

તાપી જિલ્લામાં 50 ટકાથી વધુ વિસ્તારમાં લોકો ચોમાસા આધારિત ખેતી કરે છે. જેમાં આશરે 95 ટકા જેટલી વાવણીનું કાર્ય પૂર્ણ થઈ જતા વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. આવનાર દિવસોમાં પણ વરસાદ વરસે તેવી પણ ખેડૂતો આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

પાણીની આવક થતા નદીઓ બે કાંઠે વહતી થઈ
પાણીની આવક થતા નદીઓ બે કાંઠે વહતી થઈ (Etv Bharat Gujarat)

