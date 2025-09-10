ETV Bharat / state

બે દાયકા બાદ મગનીબેનના ઘરે ઝબુક્યો બલ્બ, ETV Bharat ના અહેવાલની અસર

ETV Bharat દ્વારા 3 મહિના પહેલા એક અહેવાલ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો, જેની નોંધ તંત્રએ લેતા એક વૃદ્ધાના ઘરમાં 20 વર્ષે અજવાળું થયું છે.

મગનીબેનના ઘરે ઝબુક્યો બલ્બ
મગનીબેનના ઘરે ઝબુક્યો બલ્બ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
તાપી : તમે એવું સાંભળ્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિ જમવાનું ગુજરાતમાં બનાવે અને બે ચાર ડગલાં ચાલીને તે જમવાનું જમે મહારાષ્ટ્રમાં.... નવાઈની વાત લાગે છે ને ? સોનગઢ તાલુકાના ગાયસાવાર ગામમાં એક ઘર એવું છે જે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર બંને રાજ્યમાં આવે છે. જેના કારણે આ ઘરમાં રહેતા વૃદ્ધ બા ને અનેક મુશ્કેલી સહન કરવી પડી છે. જોકે, વર્ષોથી ચાલતી આ અનોખી પરિસ્થિતિનો અંત આવ્યો છે.

ETV Bharat ના અહેવાલની અસર

ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર પર ઘર
ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર પર ઘર (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર પર આવેલા ઘરમાં અંધકારમય જીવન જીવતી એક વૃદ્ધ બા ને ઘેર આખરે વીજળીનો દીવો પ્રગટ્યો છે. આ પરિવર્તન શક્ય બન્યું છે ETV Bharat દ્વારા પ્રકાશિત કરાયેલા અહેવાલ બાદ, જે માત્ર સ્થાનિક નહીં પરંતુ નેશનલ લેવલ પર પણ શેર થતાં તેનો સીધો પ્રભાવ જોવા મળ્યો છે. અગાઉ ETV Bharat દ્વારા મગનીબેનની આ અજીબ જીવનચર્યા વિશે અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યો હતો, જુઓ...

ગુજરાતમાં રસોઈ, મહારાષ્ટ્રમાં ભોજન: સરહદે વસતી મગનીબેનનું દૈનિક જીવન બન્યું લોકો માટે કૌતુક

કરુણ સ્થિતિમાં જીવતા મગનીબેન : ગાયસાવાર ગામની સીમા પર આવેલ મગનીબેન ગામીતનું ઘર એક અજોડ પરિસ્થિતિનું ઉદાહરણ છે. આ ઘરનો એક ભાગ ગુજરાતમાં આવે છે, જ્યારે બીજો ભાગ પડોશી રાજ્ય મહારાષ્ટ્રમાં આવેલો છે. આ ઘર બે રાજ્યોની સીમા વચ્ચે હોવાથી અને ગૌચર જમીનમાં હોવાને કારણે મગનીબેનને છેલ્લા બે દાયકાથી વીજ કનેક્શન મળ્યું ન હતું.

બે દાયકા બાદ મગનીબેનના ઘરે ઝબુક્યો બલ્બ (ETV Bharat Gujarat)

રસોડું ગુજરાતમાં અને ઓટલો મહારાષ્ટ્રમાં

70 વર્ષીય મગનીબેન વિધવા છે અને જીવન નિર્વાહ માટે છૂટક મજૂરી પર જ નિર્ભર છે. ત્યારે વીજળી ન હોવાથી રાત્રે દીવાનો સહારો લેવો પડતો હતો. રસોઈ બનાવવી હોય તો ઘરના ગુજરાતના ભાગમાં ચુલો સળગાવવો પડે અને ભોજન માટે મહારાષ્ટ્ર તરફ આવેલા ઓટલાનો ઉપયોગ કરવો પડે. વર્ષો સુધી આ અજીબ વ્યવસ્થા જ તેમનું દૈનિક જીવન બની ગઈ હતી.

20 વર્ષ બાદ મળ્યું વીજ કનેક્શન
20 વર્ષ બાદ મળ્યું વીજ કનેક્શન (ETV Bharat Gujarat)

20 વર્ષ બાદ મળ્યું વીજ કનેક્શન

ગામના આગેવાનો અને પંથકના યુસુફ ગામીતે આ મુશ્કેલીને ગંભીરતાથી લઈને ETV Bharat સાથે શેર કરી હતી. 30 મેના રોજ આ અહેવાલ પ્રસારિત થયો અને તરત જ મોટા પાયે ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. ખાસ વાત એ રહી કે અહેવાલ ફક્ત ગુજરાત સુધી મર્યાદિત રહ્યો નહીં, પરંતુ ETV Bharat નેશનલ પ્લેટફોર્મ પર પણ શેર થયો હતો. નેશનલ લેવલ પર અહેવાલ પહોંચતા જે તે વિભાગે તેની નોંધ લીધી અને સ્થાનિકોની રજૂઆતને સાંભળી. જેના પરિણામે વૃદ્ધાના ઘરમાં 20 વર્ષ બાદ અજવાળું થયું છે.

દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપનીના અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. લાંબા ગાળાથી ચાલતી આ સમસ્યાનો અંત લાવવા વીજ લાઈન સીધી મગનીબેનના ઘર સુધી ખેંચવામાં આવી. વર્ષો બાદ જ્યારે ઘરમાં પહેલી વાર બલ્બ પ્રગટ્યો ત્યારે મગનીબેનના ચહેરા પર ખુશી ઝળહળી ઉઠી હતી.

ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર પર ઘર
ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર પર ઘર (ETV Bharat Gujarat)

અવાજ ઉઠાવો-પરિણામ મળશે

આ ઘટના સાબિત કરે છે કે ગામના જાગૃત નાગરિકો દ્વારા આવા પીડિતોની વાત મીડિયા અને અધિકારીઓ સુધી પહોંચાડતા સામાન્ય નાગરિકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે. મગનીબેનની વાર્તા માત્ર એક વ્યક્તિના જીવનમાં ઉજાસ લાવવાની નથી. પરંતુ તે એ સંદેશ પણ આપે છે કે તંત્ર સુધી પીડિતોની વાત પહોચે તો વર્ષો જૂની સમસ્યાનો ઉકેલ શક્ય બને છે.

તો આ હતી ગાયસાવાર ગામની અનોખી કથા જ્યાં એક ઘર બે રાજ્યોમાં હોવાને કારણે બે દાયકાનો અંધકાર વરસ્યો હતો. પરંતુ ETV Bharat પર પ્રસારિત અને નેશનલ લેવલ પર શેર થયેલા અહેવાલ બાદ આખરે વૃદ્ધ મગનીબેનના જીવનમાં ઉજાસ આવ્યો છે.

TAGGED:

મગનીબેન ગામીતઅહેવાલની અસરગુજરાત મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર પર ઘરGUJARAT MAHARASHTRA BORDERETV BHARAT IMPACT

