તાપીમાં મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવી : શાળાઓમાં રજા જાહેર, વાહન વ્યવહાર અને સંપર્ક તૂટ્યા - TAPI WEATHER UPDATE

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 24, 2025 at 10:53 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 11:10 AM IST 1 Min Read

તાપી : હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી હતી કે તાપી સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન આગાહી અનુસાર તાપી જિલ્લાના ઘણા તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. જેના પગલે નદી-નાળામાં નવા નીરની આવક થઈ રહી છે. તાપી જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ : હવામાન આગાહી અનુસાર વિશેષ કરીને તાપીના વ્યારા, ડોલવણ, વાલોડ અને સોનગઢ સહિતના વિસ્તારમાં છેલ્લા બે દિવસથી અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગઈકાલે શરૂ થયેલો વરસાદ આજે પણ યથાવત છે, જેને લીધે સમગ્ર જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ છવાઈ ગયો છે. તાપીમાં મેઘરાજાની ધડબડાટી : વાહન વ્યવહાર અને સંપર્ક તૂટ્યા (ETV Bharat Gujarat)

