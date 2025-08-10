તાપી: જિલ્લામાં વિશ્વ આદિવાસી દિનની ઉજવણી દરમિયાન એક દિલ ડહોળી નાખે તેવી દુર્ઘટના સામે આવી છે. સોનગઢ તાલુકાના લીંબી ત્રણ રસ્તા નજીક બે બાઇકો વચ્ચે થયેલા સામસામેના અથડામણમાં ત્રણ યુવકોના કરુણ મોત નીપજ્યાં છે, જ્યારે એક યુવકની હાલત ગંભીર છે અને તેની સારવાર ચાલી રહી છે.
આ ઘટના સોનગઢ તાલુકાના લીંબી ત્રણ રસ્તા નજીક બની હતી. રવિવારે વિશ્વ આદિવાસી દિનના અવસરે અનેક વિસ્તારોમાંથી યુવાનો અને લોકો રેલીમાં ભાગ લેવા માટે આવ્યા હતા. તહેવારી માહોલ વચ્ચે આ દુર્ઘટનાને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક છવાઈ ગયો છે.
માહિતી અનુસાર, અકસ્માત એટલો ગમખ્વાર હતો કે બંને બાઇકો સામસામે ભટકાતા રસ્તા પર જ ભારે અવાજ સાથે પટકાઈ ગઈ હતી. અથડામણમાં સવાર ચારેય યુવકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ઘટના પછી આસપાસના લોકો અને રેલીમાં જોડાયેલા સાથીઓ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા અને ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કે આવ્યા.
કાળઝાળ આઘાત સમાન ઘટના બની:
હોસ્પિટલ પહોંચ્યા બાદ ડૉક્ટરોએ ત્રણ યુવકોને મૃત જાહેર કર્યા. મૃતક યુવકોની ઓળખ વિનેશ વસાવા, સુરેશ વસાવા અને આનંદ વસાવા તરીકે થઈ છે. ત્રણેય આજુબાજુના ગામના રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ઘટના માત્ર પરિવારજનો માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ગામ માટે કાળઝાળ આઘાત સમાન બની છે. મૃત્યુ પામેલા યુવકો પોતાના મિત્રો સાથે વિશ્વ આદિવાસી દિનની ઉજવણીમાં જોડાવા નીકળ્યા હતા, પરંતુ કોઈએ વિચાર્યું નહોતું કે ઉજવણીના દિવસે આવા દુઃખદ સમાચાર સાંભળવા મળશે.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ઉકાઈ પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે મૃતદેહોને પીએમ માટે મોકલી આપ્યા છે અને અકસ્માતના સાચા કારણ અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તારણ મુજબ, બે બાઇકોમાંની એકે ઓવર સ્પીડમાં કાબૂ ગુમાવ્યો અને સામેથી આવી રહેલી બીજી બાઈક સાથે અથડાઈ ગઈ હતી.
કાર્યક્રમો દરમિયાન ટ્રાફિક વ્યવસ્થા મજબૂત હોવી જોઈએ:
ગામલોકો અને મૃતકના સગા-સંબંધીઓમાં ભારે રોષ અને દુઃખ વ્યાપી ગયું છે. તેમનું કહેવું છે કે આવા કાર્યક્રમો દરમિયાન ટ્રાફિક વ્યવસ્થા મજબૂત હોવી જોઈએ જેથી દુર્ઘટનાઓ ટાળી શકાય. આ ઘટના એક મોટો સંદેશ પણ આપે છે રસ્તા પર ગતિ સીમાનું પાલન કરવું, ખાસ કરીને તહેવારો અથવા કાર્યક્રમોમાં, જીવન બચાવવા માટે અત્યંત જરૂરી છે. ત્રણ નિર્દોષ યુવકોના મોતે સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે અને વિશ્વ આદિવાસી દિનની ખુશીઓ ગમગીનીમાં ફેરવાઈ ગઈ છે.
વધુ જાણકારી માટે નિઝર વિભાગના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ઈશ્વર પરમાર સાથે ટેલીફોનીક સંપર્ક કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, 'લીંબી ગામની સીમમાં અકસ્માત સર્જાયાનો બપોરના અરસામાં પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં ફોન આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તરત ઘટના સ્થળે પોલીસ પહોંચી હતી પરંતુ અકસ્માત ગંભીર હતો, જેથી 3 યુવાનોના મોત નીપજ્યા હતા, અને એક યુવકને સારવાર માટે નજીકના સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. અને હાલ પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.'
