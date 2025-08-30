ETV Bharat / state

તાપીના ભીમપોરમાં ખેતી-મજૂરી કરતા આદિવાસીઓ જાણ બહાર 'કરોડપતિ' બની ગયા, સામે આવ્યું મોટું કૌભાંડ - TAPI NEWS

છેતરપિંડી નરેશ ચૌહાણ અને અનિતા ચૌહાણ નામના વ્યક્તિઓએ ગરીબોને લોભામણી વાતો કરીને કરી હતી.

ભીમપોરમાં સેકડો આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ
ભીમપોરમાં સેકડો આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 8:32 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 9:08 PM IST

તાપી : વાલોડ તાલુકાના ભીમપોર ગામના સેકડો આદિવાસી પરિવારો સાથે કરોડોની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ગરીબીમાં જીવતા આ પરિવારો ખેતી-મજૂરી કરીને જીવન ગુજારતા હતા, પરંતુ બેંકના રેકોર્ડ મુજબ તેઓ અચાનક કરોડપતિ બની ગયા હતા. અને તેમને તેની ખબર પણ નહોતી.

છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ : આ છેતરપિંડી નરેશ ચૌહાણ અને અનિતા ચૌહાણ નામના વ્યક્તિઓએ ગરીબોને લોભામણી વાતો કરીને કરી હતી. આરોપીઓએ દાતા તરફથી દર વર્ષે રુ.2500નું દાન અપાવવાની વાત કરીને ગરીબોના આધારકાર્ડ અને ફોટા જેવા દસ્તાવેજો એકત્ર કર્યા અને ખોટાં બેંક ખાતાં ખોલાવ્યા. તેમણે ખાતાની પાસબુક પોતે જ રાખી લીધી અને મોબાઇલ નંબર પણ પોતાનો જ આપ્યો, જેથી બેંક વ્યવહારમાં આવતા તમામ OTP તેમના ફોન પર આવે અને ગરીબોને કોઈ માહિતી ન મળે.

ભીમપોરમાં સેકડો આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ

જ્યારે પીડિતો સસ્તા અનાજની દુકાને રાશન લેવા ગયા ત્યારે તેમને ખબર પડી કે તેઓ NFSA (રાશન પાત્રતા યોજના)માંથી NON-NFSA કેટેગરીમાં ફેરવાઈ ગયા છે. તે પછી સામાજિક આગેવાનોએ મામલાની તપાસ શરૂ કરી અને પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ.

ભીમપોરમાં સેકડો આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ
ભીમપોરમાં સેકડો આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ

હાલમાં આદિવાસી પરિવારોને સંબંધિત વિભાગ તરફથી નોટિસો મળી રહી છે કે તેમને હવે સરકારી લાભો નહીં મળે. આથી પીડિત પરિવારો ન્યાય માટે આગળ આવ્યા છે અને માંગ કરી છે કે દોષિતોને કડક સજા થાય અને તેમને તેમના હક્કના સરકારી લાભો પાછા મળે, જેથી આવી છેતરપિંડી ફરી ન થાય.

ભીમપોરમાં સેકડો આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ
ભીમપોરમાં સેકડો આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ

ભીમપોરમાં સેકડો આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ

ભીમપોરમાં સેકડો આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ
ભીમપોરમાં સેકડો આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ

ભીમપોરમાં સેકડો આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ
ભીમપોરમાં સેકડો આદિવાસીઓ સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો ભંડાફોડ

