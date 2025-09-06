ETV Bharat / state

ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવક ઘટતાં 4 દરવાજા બંધ, તંત્ર દ્વારા સતત નિરીક્ષણ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 1:22 PM IST

તાપી: દક્ષિણ ગુજરાત માટે પાણી પુરવઠો અને વીજ ઉત્પાદનની દૃષ્ટિએ અત્યંત મહત્વનો ઉકાઇ ડેમ હાલ પાણીની આવકમાં ઘટાડો અનુભવી રહ્યો છે. કેચમેન્ટ એરિયામાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટતાં ડેમમાં પાણીના પ્રવાહમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. પરિણામે, તંત્રે જરૂરી નિર્ણય લઈને ડેમના કેટલાક દરવાજા બંધ કર્યા છે.

મહારાષ્ટ્રના ઉપરવાસ વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સતત વરસાદને કારણે ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો. જોકે, હવે વરસાદનું જોર ઘટતાં પાણીની આવક ઘટી છે. હાલ ડેમમાં 84,952 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ રહી છે, જ્યારે ડેમમાંથી 1,16,736 ક્યુસેક પાણી તાપી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે.

આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ડેમના કુલ 12 દરવાજાઓમાંથી 4 દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં 8 દરવાજા 7 ફૂટની ઊંચાઈએ ખુલ્લા રાખવામાં આવ્યા છે, જેથી પાણીનું સ્તર નિયંત્રિત રહે. આ નિર્ણય ડેમની સુરક્ષા અને પાણીનું સંતુલન જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે.

ઉકાઇ ડેમની હાલની સપાટી 337.92 ફૂટ છે, જ્યારે ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે. આમ, હાલનું પાણીનું સ્તર ભયજનક સપાટીથી લગભગ 7 ફૂટ નીચું છે. તેમ છતાં, સત્તાધીશો સતત નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને પાણીની આવક-જાવકના આધારે દરવાજાઓમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યા છે.

ઉકાઇ ડેમ માત્ર તાપી જ નહીં, પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓ માટે જીવાદોરી સમાન છે. વરસાદના પ્રમાણને આધારે ડેમની સ્થિતિમાં સતત ફેરફાર થતો રહે છે. હાલ તંત્ર દ્વારા ‘રૂલ લેવલ’ જાળવવા માટે તકેદારીપૂર્વકના નિર્ણયો લેવામાં આવી રહ્યા છે.‘રૂલ લેવલ’ એટલે ડેમની સુરક્ષા માટે નિર્ધારિત પાણીનું સ્તર જાળવવું, જે અત્યંત જરૂરી છે. જો પાણીની આવક અતિશય વધી જાય તો ભયજનક પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. આથી આવક અને જાવક વચ્ચે સંતુલન જાળવવું અનિવાર્ય છે. હાલની સ્થિતિમાં તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી ડેમમાં પૂરતું પાણી જળવાઈ રહે અને તાપી નદીના નીચેના વિસ્તારોમાં કોઈ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાય નહીં.

નદીના નીચેના વિસ્તારોમાં વસતા લોકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા સતત નિરીક્ષણ અને પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ખેડૂતોને પણ નદીના કિનારે ખેતી કરતી વખતે વિશેષ કાળજી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

ઉકાઇ ડેમની હાલની સ્થિતિને જોતાં, વરસાદના પ્રમાણને આધારે આગામી દિવસોમાં ડેમની સ્થિતિમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. પરંતુ સત્તાધીશો સતર્ક છે અને પાણીની આવક-જાવક પર નજર રાખીને યોગ્ય નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે. હાલ કોઈ ભયજનક પરિસ્થિતિ નથી, પરંતુ તંત્ર દ્વારા તકેદારીના પગલાં ચાલુ રાખવામાં આવી રહ્યા છે.

