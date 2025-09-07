ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં 'ગાઝા'ના નામે ફંડ ઉઘરાવતી સીરિયન ગેંગ ઝડપાઈ: 3,000 અમેરિકન ડોલર જપ્ત

ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક મોટી કાર્યવાહીમાં સીરિયાના 3 નાગરિકોને દિલ્હી એરપોર્ટ પરથી ઝડપી પાડ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2025 at 3:00 PM IST

અમદાવાદ : ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક મોટી કાર્યવાહીમાં સીરિયાના 3 નાગરિકોને દિલ્હી એરપોર્ટ પરથી ઝડપી પાડ્યા છે. જેઓ ગાઝાના નાગરિકો હોવાનો ઢોંગ કરીને ભારતમાં મસ્જિદોમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે ફંડ એકઠું કરી રહ્યા હતા. આ મામલે ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે કે, આ લોકો ટૂરિસ્ટ વિઝા પર ભારત આવ્યા હતા, અને આ ફંડનો ઉપયોગ વૈભવી જીવન જીવવા માટે કરતા હતા. તેમની પાસેથી લગભગ 3,000 અમેરિકન ડોલર અને 3 મોબાઈલ ફોન પણ મળી આવ્યા છે.

કેસની શરૂઆત : ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, અમદાવાદને ખાનગી રાહે માહિતી મળી હતી કે ગાઝાની એક ટોળકી જુદી જુદી મસ્જિદોમાં જઈને પોતાની ઓળખ ગાઝાના પીડિત નાગરિક તરીકે આપીને મોટા પ્રમાણમાં રૂપિયા ભેગા કરી રહી છે. આ માહિતીના આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી અને સૌપ્રથમ અલી મેધાત અલઝહેર નામના સીરિયન નાગરિકને પકડી પાડ્યો, જે હાલ અમદાવાદની એક હોટલમાં રોકાયો હતો. પૂછપરછમાં તેણે જણાવ્યું કે તે ટૂરિસ્ટ વિઝા પર ભારતમાં આવ્યો હતો, પરંતુ ખોટી હકીકતો રજૂ કરીને ફંડ ભેગું કરતો હતો. તેણે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે તેના જેવા બીજા લોકો પણ ભારતમાં ફંડ એકઠું કરી રહ્યા છે.

અંડરગ્રાઉન્ડ થયેલી ગેંગ ઝડપાઈ : અલીની ધરપકડ બાદ તેના ત્રણ સાથીદારો, ઝકરીયા હૈથમ અલઝહેર, અહમદ ઓહેદ અલ્હબશ, અને યુસુફ ખાલિદ અલઝહેર ફરાર થઈ ગયા. આથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તેમના પાસપોર્ટ નંબરના આધારે 23 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ લુક આઉટ નોટિસ (LOC) જારી કરી.

3 એપ્રિલ, 2025ના રોજ આ ત્રણેય આરોપીઓ દિલ્હી એરપોર્ટથી વાયા દુબઈ થઈને દમાસ્કસ જવા માટે બોર્ડિંગ કરાવતા હતા, તે સમયે LOCના આધારે પકડાઈ ગયા. દિલ્હી એરપોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને જાણ કરવામાં આવતા, એક ટીમ તાત્કાલિક દિલ્હી રવાના થઈ અને આરોપીઓને અમદાવાદ લઈ આવી.

ફંડનો ઉપયોગ મોજ-શોખ માટે : પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે, પકડાયેલા ત્રણેય આરોપીઓ સીરિયાના દમાસ્કસના રહેવાસી છે. ઝકરીયા, યુસુફ, અને અહમદ એકબીજાના સબંધીઓ છે. આ લોકોએ ભારત આવવા માટે 3 ઓગસ્ટ 2025 થી 2 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીના ટૂરિસ્ટ વિઝા મેળવ્યા હતા. તેઓએ અમદાવાદમાં શાહ આલમ વિસ્તારની એક મસ્જિદમાં 10-12 દિવસ રોકાણ કર્યું અને પછી ટ્રેન મારફતે દિલ્હી ગયા. દિલ્હીમાં પણ તેમણે મસ્જિદોમાં ફંડ એકઠું કરવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ સફળ રહ્યા નહીં.

આરોપીઓ મસ્જિદોમાં લોકોને કહેતા કે તેઓ ગાઝા/પેલેસ્ટાઈનના છે. તેમના માતા-પિતા બીમાર છે, અથવા તેઓ ગરીબીમાં જીવી રહ્યા છે. આ રીતે તેઓ ફંડ એકઠું કરતા હતા. આરોપી અહમદ ઓહેદ અલ્હબશ અગાઉ પણ 2 વખત ભારત આવીને લખનઉ અને દિલ્હીની મસ્જિદોમાંથી ફંડ એકઠું કરી ચૂક્યો છે.

હાલમાં, આ લોકોએ એકઠું કરેલું ફંડ ભારતીય ચલણમાંથી ડોલરમાં કન્વર્ટ કરાવ્યું હતું. આ લોકો પર વિઝા નિયમોનો ભંગ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, અને કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. તેમની પ્રવૃત્તિઓને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમને તાત્કાલિક ડિટેઈન કરીને ડિપોર્ટ કરવાની અને બ્લેક લિસ્ટ કરવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ હવે આ ફંડનો ઉપયોગ કયા હેતુ માટે થતો હતો તેની વધુ તપાસ કરી રહી છે.

