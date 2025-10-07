ભાવનગરમાં સ્વદેશી મેળો: ચા-બિસ્કિટના દીવડાઓથી લઈને વિવિધતાભરી 91 સ્ટોલનું આયોજન
Published : October 7, 2025 at 6:22 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્વદેશી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 91 સ્વદેશી ઉત્પાદનો બનાવનારાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. દિવાળી નજીક આવતાં દીવડાઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે.
સ્વદેશી મેળાનું ભવ્ય આયોજન
રાજ્ય સરકારના ‘લોકલ ફોર વોકલ’ અભિયાનને પ્રોત્સાહન આપવા ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ આ મેળાનું આયોજન કર્યું છે. આ મેળામાં નાના ઉદ્યોગો અને ઘરગથ્થુ ઉદ્યોગો ચલાવનારાઓને સ્ટોલ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેમાં વિવિધતાભરી ઉત્પાદનો જોવા મળે છે.
ભાવનગરના જવાહર મેદાન ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી નીમુબેન બાંભણીયાના હસ્તે મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન અને કમિશનરની ઉપસ્થિતિમાં 5 ઑક્ટોબરથી 15 ઑક્ટોબર સુધી ચાલનારા આ મેળાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. આ મેળામાં 91 સ્ટોલ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેમાં ઉદ્યોગકારો અને ઘરગથ્થુ ઉદ્યોગો ચલાવનારાઓની સાથે રોજ વિવિધ સ્પર્ધાઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ચા-બિસ્કિટવાળા દીવડાઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર
મેળામાં સ્ટોલ નંબર 21 પર ઘરે બનાવેલા મીણના દીવડાઓ ખાસ આકર્ષણ બન્યા છે. સ્ટોલ ચલાવનાર હીનાબેન કારીયાએ જણાવ્યું કે, “અમે ઘરે મીણ લાવીને વિવિધ પ્રકારના દીવડાઓ બનાવીએ છીએ. આમાં ફૂલવાળા, ચા-બિસ્કિટવાળા, ગુલાબવાળા જેવા અનોખા દીવડાઓનો સમાવેશ થાય છે, જે લોકોનું ધ્યાન ખેંચે છે. આ ઉપરાંત, અમે કલાત્મક ગરબાઓ પણ બનાવ્યા છે, જે લોકોને ખૂબ પસંદ પડી રહ્યા છે.”
વિવિધતાભરી ચીજવસ્તુઓ અને મફત સ્ટોલ
આ મેળામાં સ્વદેશી ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સ્ટોલ મફત ફાળવવામાં આવ્યા છે. દિવાળીની મોસમમાં કપડાં, ઘરની સજાવટની ચીજવસ્તુઓ અને આયુર્વેદિક દવાઓના સ્ટોલ પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. આમ, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા યોજાયેલા આ સ્વદેશી મેળામાં વિવિધતા અને સ્થાનિક ઉદ્યોગોનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યું છે.
