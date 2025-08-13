ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ - SWADESHI HAAT

15મી ઓગસ્ટના અવસરે સ્વદેશી ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમદાવાદમાં વિવિધ સ્થળોએ સ્વદેશી હાટનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 10:32 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ: 15મી ઓગસ્ટના અવસરે સ્વદેશી ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમદાવાદમાં વિવિધ સ્થળોએ સ્વદેશી હાટનું આયોજન કરવામાં આવે છે. અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન (AMA) દ્વારા તારીખ 11થી 13 ઓગસ્ટ સુધી ત્રણ દિવસ માટે સ્વદેશી હાટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ હાટમાં ગુજરાતના વિવિધ શહેરો અને ગામડાઓમાંથી આવેલા કારીગરોએ 25થી વધુ સ્ટોલ રાખ્યા હતા.

આ સ્વદેશી હાટમાં હસ્તકલાની વિવિધ વસ્તુઓ જેમ કે માતાની પછેડી, જરદોશી કામ, કચ્છી ભરત, હાથવણાટ પટોળા, હસ્તકલાથી નિર્મિત ઘરેણાં, બેગ, હર્બલ ઉત્પાદનો જેમાં સાબુ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ સૌંદર્ય ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. આ હાટમાં રહેલા ઘણા કારીગરોને તેમની કલા માટે ગુજરાત સરકાર તરફથી એવોર્ડ પણ મળેલા છે.

અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

કારીગર રોશનભાઈ રાજેશભાઈ ચીતારાને કલમકારી અને માતાની પછેડી માટે હાથશાળ હસ્તકલા રાજ્ય એવોર્ડ 2022માં મળેલો છે. દિલીપ હરીલાલ જગડને પેપર પર દોરાની કારીગરી માટે હાથશાળ હસ્તકલા રાજ્ય એવોર્ડ 2019માં મળેલો છે. સોમાભાઈ રાણાને અકીક પથ્થરની કટોરી માટે હાથશાળ હસ્તકલા રાજ્ય એવોર્ડ 2016માં મળેલો છે. સોમાભાઈએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાં પણ પોતાનો સ્ટોલ રાખ્યો હતો.

અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

માતાની પછેડીના કારીગર રોશનભાઈએ જણાવ્યું કે, “માતાની પછેડી નેચરલ કલર અને બામ્બુ સ્ટીકનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. નાની પછેડી બનાવવા માટે 2થી 3 દિવસ, જ્યારે મોટી પછેડી બનાવવા 2થી 3 મહિનાનો સમય લાગે છે. માતાની પછેડી માટે મને ગુજરાત સરકારનો એવોર્ડ મળેલો છે.” તેમણે વધુમાં કહ્યું, “જૂના સમયમાં નીચી જાતિઓને મંદિરમાં દર્શન માટે પ્રવેશ નહોતો મળતો. તેથી અમારા પૂર્વજોએ માતાની પછેડી બનાવવાનું શરૂ કર્યું અને તેની પૂજા કરતા હતા. કાળો રંગ બનાવવા માટે લોખંડ, ગોળ અને પાણીને એક ડબ્બામાં 15 દિવસ સુધી રાખવામાં આવે છે, જેમાંથી કાળો રંગ મળે છે. લાલ રંગ ફટકડી અને કચુકાના લોટથી બનાવવામાં આવે છે.”

અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

અમદાવાદ: 15મી ઓગસ્ટના અવસરે સ્વદેશી ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમદાવાદમાં વિવિધ સ્થળોએ સ્વદેશી હાટનું આયોજન કરવામાં આવે છે. અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન (AMA) દ્વારા તારીખ 11થી 13 ઓગસ્ટ સુધી ત્રણ દિવસ માટે સ્વદેશી હાટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ હાટમાં ગુજરાતના વિવિધ શહેરો અને ગામડાઓમાંથી આવેલા કારીગરોએ 25થી વધુ સ્ટોલ રાખ્યા હતા.

આ સ્વદેશી હાટમાં હસ્તકલાની વિવિધ વસ્તુઓ જેમ કે માતાની પછેડી, જરદોશી કામ, કચ્છી ભરત, હાથવણાટ પટોળા, હસ્તકલાથી નિર્મિત ઘરેણાં, બેગ, હર્બલ ઉત્પાદનો જેમાં સાબુ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ સૌંદર્ય ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. આ હાટમાં રહેલા ઘણા કારીગરોને તેમની કલા માટે ગુજરાત સરકાર તરફથી એવોર્ડ પણ મળેલા છે.

અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

કારીગર રોશનભાઈ રાજેશભાઈ ચીતારાને કલમકારી અને માતાની પછેડી માટે હાથશાળ હસ્તકલા રાજ્ય એવોર્ડ 2022માં મળેલો છે. દિલીપ હરીલાલ જગડને પેપર પર દોરાની કારીગરી માટે હાથશાળ હસ્તકલા રાજ્ય એવોર્ડ 2019માં મળેલો છે. સોમાભાઈ રાણાને અકીક પથ્થરની કટોરી માટે હાથશાળ હસ્તકલા રાજ્ય એવોર્ડ 2016માં મળેલો છે. સોમાભાઈએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાં પણ પોતાનો સ્ટોલ રાખ્યો હતો.

અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

માતાની પછેડીના કારીગર રોશનભાઈએ જણાવ્યું કે, “માતાની પછેડી નેચરલ કલર અને બામ્બુ સ્ટીકનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. નાની પછેડી બનાવવા માટે 2થી 3 દિવસ, જ્યારે મોટી પછેડી બનાવવા 2થી 3 મહિનાનો સમય લાગે છે. માતાની પછેડી માટે મને ગુજરાત સરકારનો એવોર્ડ મળેલો છે.” તેમણે વધુમાં કહ્યું, “જૂના સમયમાં નીચી જાતિઓને મંદિરમાં દર્શન માટે પ્રવેશ નહોતો મળતો. તેથી અમારા પૂર્વજોએ માતાની પછેડી બનાવવાનું શરૂ કર્યું અને તેની પૂજા કરતા હતા. કાળો રંગ બનાવવા માટે લોખંડ, ગોળ અને પાણીને એક ડબ્બામાં 15 દિવસ સુધી રાખવામાં આવે છે, જેમાંથી કાળો રંગ મળે છે. લાલ રંગ ફટકડી અને કચુકાના લોટથી બનાવવામાં આવે છે.”

અમદાવાદમાં સ્વદેશી હાટ: હસ્તકલા અને પરંપરાગત કારીગરીનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

SWADESHI HAATAHMEDABADHANDICRAFTSTRADITIONAL CRAFTSSWADESHI HAAT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.