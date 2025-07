ETV Bharat / state

ઝાલાવાડ સ્કૂલ દુર્ઘટના બાદ તંત્ર સફાળું જાગ્યું : સુરપગલાની સ્કૂલ સીલ કરાઈ, બાળકોના શિક્ષણ પર અસર - SURPAGALA SCHOOL SEALED

સુરપગલાની સ્કૂલ સીલ કરાઈ ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 30, 2025 at 9:12 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 10:37 AM IST 2 Min Read

આબુરોડ : રાજસ્થાનની સુરપગલા પ્રાથમિક શાળાને તંત્રએ સીલ માર્યું છે. ઝાલાવાડમાં બનેલી સ્કૂલ દુર્ઘટના બાદ વાલીઓ ભયભીત બનતા બાળકોને શાળામાં ન મોકલી હોબાળો કર્યો હતો. આખરે તપાસમાં શાળા જર્જરિત હોવાનું સામે આવતા આખી શાળાને સીલ મારી દેવામાં આવી. બીજી તરફ જ્યાં સુધી નવી શાળા નહીં બને ત્યાં સુધી બાળકોને શાળામાં નહીં મોકલવાનું વાલીઓએ મન મક્કમ બનાવી લીધું. જર્જરિત શાળામાં ભણતી ભાવિ પેઢી ઝાલાવાડ સ્કૂલ દુર્ઘટના બાદ તંત્ર સફાળું જાગ્યું (ETV Bharat Gujarat) તાજેતરમાં રાજસ્થાનના ઝાલાવાડમાં બનેલી સ્કૂલ દુર્ઘટનામાં સાત જેટલા બાળકોના મોત થયા હતા. બીજી તરફ આબુરોડ તાલુકામાં આવેલ સુરપગલા ગામની પ્રાથમિક શાળા પણ જર્જરિત હોવાનું જણાતા ગામના લોકોએ બાળકોને શાળામાં ન મોકલી હોબાળો કર્યો હતો. આ હોબાળા બાદ તહસીલદાર સહિતના અધિકારીઓ સુરપગલા પહોંચ્યા હતા. સુરપગલા પ્રાથમિક શાળાને 'સીલ' માર્યું : શાળાની ચકાસણી કરતા શાળાના ઓરડાઓ જર્જરિત હોવાનું સામે આવ્યું હતું, જે બાદ તંત્રએ તાત્કાલિક જ જોખમી બનેલી આ શાળાને સીલ મારી દીધું છે. આ શાળામાં ધોરણ 1 થી 12 સુધીમાં 200થી વધુ બાળકો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. જોકે બાળકો પર જીવનું જોખમ ઊભું થતાં વાલીઓએ જાગૃત બનીને તંત્રને જગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આખરે તંત્રએ આ શાળાને સીલ મારી છે. ઝાલાવાડ સ્કૂલ દુર્ઘટના બાદ તંત્ર સફાળું જાગ્યું (ETV Bharat Gujarat)

