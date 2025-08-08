Essay Contest 2025

સુરેન્દ્રનગર: ખાખરાળા ગામે ખનીજના કૂવામાં યુવક ખાબક્યો, કુવો ગેરકાયદેસર હોવાનું ખુલ્યું

સુરેન્દ્રનગરના મૂળી તાલુકામાં એક ગોઝારો બનાવ બન્યો, ખાખરાળા ગામે ગેરકાયદેસર ખનીજના કૂવામાં લોડર સાથે એક યુવક ખાબક્યો હતો.

ખનીજના કૂવામાં યુવક ખાબક્યો
ખનીજના કૂવામાં યુવક ખાબક્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 10:00 AM IST

સુરેન્દ્રનગર : મૂળી તાલુકાના ખાખરાળા ગામે કથીત ગેરકાયદેસર ખનીજના કૂવામાં લોડર સાથે એક યુવક ખાબક્યો હતો. આ બનાવની માહિતી મળતા જ ચોટીલા પ્રાંત અધિકારી સહિતની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. આ સાથે જ યુવકને બચાવવા રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ બનાવ બુધવારની બપોરે 2:00 વાગ્યાના અરસામાં બન્યો હતો.

ખનીજના કૂવામાં ખાબક્યો યુવક : મૂળી તાલુકાના ખાખરાળા ગામની સીમમાં ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલના કુવામાં લોડર સાથે એક યુવક ખાબક્યો હતો. મળતી માહિતી અનુસાર આ યુવક સેન્ડ સ્ટોન ખનીજ ભરનાર લોડરનો ડ્રાઇવર અજય છે. આ બનાવની જાણ થતા જ ચોટીલા પ્રાંત અધિકારી સહિતની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. જે બાદ યુવકને બહાર કાઢવા માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરુ કરવામાં આવ્યું હતું.

સુરેન્દ્રનગર: ખાખરાળા ગામે ખનીજના કૂવામાં યુવક ખાબક્યો (ETV Bharat Gujarat)

40 કલાક ચાલ્યું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન : 150 થી 200 ફૂટ કૂવામાં લોડર સાથે યુવક પડ્યાને 40 કલાક બાદ મૃત હાલતમાં તેને બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. કુવાની અંદર 40 ફૂટ જેટલું પાણી ભરેલા હોવાથી લોડર કુવાના તળિયે પડ્યું છે. લોડર ફસાઈ ગયું હોવાથી બહાર કાઢવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી હતી. કેમેરા સહિતની મદદથી રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગર ફાયર ફાઈટર ટીમ લોડર અને યુવકને બહાર કાઢવાની કામગીરી કરવામાં આવી.

લ્યો ! કૂવો પણ ગેરકાયદેસર...

લ્યો ! કૂવો પણ ગેરકાયદેસર... (ETV Bharat Gujarat)

આ બનાવના પગલે ઘટનાસ્થળે લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા છે. બીજી તરફ પોલીસ ટીણ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. અત્યાર સુધીમાં પ્રથમ એવી ઘટના છે કે ખનીજના કૂવામાં મૃત્યુ થયેલ હોય. સ્થળ પર ચોટીલા નાયબ કલેકટર એચ. ટી મકવાણા અને તેની ટીમ પહોંચી છે. યુવકના પરિવારનું નિવેદન લેવામાં આવ્યું છે. આ કૂવો કથીત ગેરકાયદેસર હોવાનું અને ખનીજ માફિયા વિઠ્ઠલ જાગા હોવાનું ખુલવા પામ્યું હતું. તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

સ્કૂબા ડ્રાઇવર્સે બહાર કાઢ્યો યુવકનો મૃતદેહ

આ ખાખરાળા ખાણ દુર્ઘટનામાં ખાણમાં ખાબકેલા યુવકનો મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં તંત્રને મળી સફળતા. 40 કલાક બાદ સ્કૂબા ડ્રાઇવની મદદથી મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યો છે. લોડર મશીન રિવર્સમાં લેતા સમયે દુર્ઘટના બની હતી. રાજકોટ સુરેન્દ્રનગર સહિતના ફાયર બ્રિગેડના જવાનો 40 કલાકથી મહેનત કરી રહ્યા હતા. ખાણમાં 180 ફૂટ અંદથી યુવકનો મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યો. ખાણમાં 40 ફૂટ પાણી ભરાયેલું હતું, તેની નીચે લોડર મશીન અને તેની નીચે મૃતદેહ હતો.

