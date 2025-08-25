સુરેન્દ્રનગર : છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગુજરાતભરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. મુખ્યત્વે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લામાં મેઘમહેર થઈ છે. ભારે વરસાદને કારણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 11 ડેમ હાઇ લેવલની સપાટીએ પહોંચી ચૂક્યા છે. વાંસલ અને ત્રિવેણી ઠાંગા ડેમ ઓવરફ્લો થઈ ગયા છે.
જળાશયોમાં નવા નીરની ભરપૂર આવક : સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. તેવા સંજોગોમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 24 કલાકમાં ધીમીધારે વરસેલા વરસાદ અને ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદના પગલે જિલ્લાના જળાશયો, ડેમ અને ચેક ડેમોમાં નવા નીરની આવક શરૂ થઈ છે.
મોટાભાગના ડેમ 80 ટકા ભરાયા : ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પીવાના પાણીની સમસ્યા દર વર્ષે ઉનાળામાં રહેતી હોય છે, અને ડેમોના તળિયા દેખાઈ જતા હોય છે. પરંતુ ચાલુ વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સારો વરસાદ વરસતા અને ઉપરવાસમાં પણ સારો વરસાદ હોવાના કારણે ઓગસ્ટ મહિનામાં જ જિલ્લાના તમામ ડેમોમાં નવા નીરની આવક સાથે સરેરાશ 80 ટકા જેટલા પાણીથી ભરાઈ ગયા છે.
ભારે વરસાદને પગલે નાયકા, ફલકું, થોરીયાળી, મોરસલ, સબુરી અને નિભાણી સહિતના ડેમો સરેરાશ 80 ટકા જેટલા ભરાઈ ગયા છે. જેને લઇને નિચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
વાંસલ અને ત્રિવેણી ઠાંગા ઓવરફ્લો : સુરેન્દ્રનગરનો ધોળીધજા ડેમમાંથી તંત્ર દ્વારા નર્મદાની મુખ્ય કેનાલથી રોજ 1600 ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. તે પૈકી સૌની યોજનામાં 600 ક્યુસેક અને કેનાલ મારફતે 800 ક્યુસેક પાણીની જાવક પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. 1600 ક્યૂસેક પાણીની આવક સામે માત્ર 1400 ક્યુસેક પાણીની જાવક શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારે 82.22% જેટલી સપાટીએ ધોળી ધજા ડેમ પણ છલોછલ ભરેલો છે.
