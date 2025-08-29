સુરેન્દ્રનગર : થાનગઢ તાલુકાના તરણેતરના મેળામાં ગ્રામીણ ઓલિમ્પિક્સમાં લાડુ સ્પર્ધા રસાકસી ભરી બની હતી. મોટી માનવ મેદની વચ્ચે વિંછીયા તાલુકાના ઓરી ગામના બળવંતભાઈ રાઘવાણી 30 મિનિટમાં 30 લાડુ ઝાપટીને પ્રથમ ક્રમે વિજેતા બન્યા હતા.
તરણેતરના મેળામાં લાડુ સ્પર્ધા : રમત-ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના વિભાગ ગાંધીનગર, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત, જિલ્લા પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર લીંબડી તેમજ તરણેતર ગ્રામપંચાયતના ઉપક્રમે ભાતીગળ તરણેતર મેળામાં ગ્રામીણ ઓલિમ્પિક્સ અંતર્ગત લાડુ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી. ગ્રામીણ ભાતીગળ પ્રદેશ ઝાલાવાડના લોકોમાં આ લાડુ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવો અને તેને નિહાળવાનું વિશેષ આકર્ષણ છે. આ સ્પર્ધામાં 21 જેટલા સ્પર્ધકો ઉમટ્યા હતા.
આ સ્પર્ધકોએ 30 મિનિટમાં બેસનના ખાંડવાળા લાડુ જે દાળ સાથે આરોગવાના હતા. જેમાં પહેલી 15 મિનિટમાં સરેરાશ 15 જેટલા લાડુ આરોગી સ્પર્ધકો વારાફરતી આઉટ થવા લાગ્યા હતા. છેલ્લે વિજેતા બનવા માટે ત્રણ સ્પર્ધકો વચ્ચે ભારે રસાકસી જામી હતી. 22, 24, 26 લાડુ એમ સંખ્યા વધતી જતા દર્શકો પણ ચિચિયારીઓ સાથે સ્પર્ધકોને વધાવતા હતા. છેલ્લી 2 મિનિટમાં તો જોનારા પણ દંગ રહી ગયા હતા.
30 મિનિટમાં 30 લાડુ : આખરે વિંછીયા તાલુકાના ઓરી ગામના બળવંતભાઈ રાઘવાણી 30 મિનિટમાં 30 લાડુ ઝાપટીને પ્રથમ ક્રમે વિજેતા રહ્યા હતા. જ્યારે જૂનાગઢના ચંદુભાઈ જાડેજા 29 લાડુ ખાઈને બીજા ક્રમે રહ્યા હતા. ગયા વર્ષે 35 લાડુ ઝાપટી જનારા ચોટીલાના મોકાસણ ગામના માવજીભાઈ કોળીપટેલ આ વખતે 28 લાડુ આરોગી શક્યા હતા.
આ સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમના વિજેતાને જ ઇનામ આપવામાં આવે છે. બળવંતભાઈ રાઘવાણીને રૂ. 2000નો રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો.
