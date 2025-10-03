ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર પાણશીણામાં રાવણ વધની પરંપરા, રામલીલા રમવાની વર્ષો જુની પરંપરા, Video જુઓ

આ રામલીલામાં ગામના યુવાનો અને બાળકે પૌરાણિક પાત્રોનું અભિનય કરી રામાયણની ઘટનાઓને જીવંત કરે છે.

સુરેન્દ્રનગર પાણશીણામાં રાવણ વધની પરંપરા
સુરેન્દ્રનગર પાણશીણામાં રાવણ વધની પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 4:37 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 5:09 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના લીંબડી તાલુકાના પાણશીણા ગામમાં દર વર્ષે અગિયારસના દિવસે પરંપરાગત રીતે રાવણ વધ કરવામાં આવે છે. અહીં નવરાત્રી દરમિયાન આઠમથી દશમ સુધી રામલીલા રમવાની પરંપરા વર્ષોથી ચાલી આવે છે. આ રામલીલામાં ગામના યુવાનો અને બાળકે પૌરાણિક પાત્રોનું અભિનય કરી રામાયણની ઘટનાઓને જીવંત કરે છે.

આશુતોષ ગોસ્વામી આ વર્ષથી રાવણનું પાત્ર ભજવી રહ્યા છે, ત્યાં અગાઉ તેમના પિતા 42 વર્ષથી અને તેમના પિતાના કાકા પણ રાવણનું પાત્ર ભજવતા હતા. આમ આ ત્રણ પેઢીથી રાવણનું પાત્ર ગોસ્વામી પરિવાર દ્વારા ભજવવામાં આવે છે. અગિયારસના દિવસે રાવણ વધનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવે છે, જે પાણશીણાની ઓળખ બની ગયું છે.

અન્યત્ર દશેરા દિવસે રાવણ દહન કરવામાં આવે છે, પરંતુ અહીં આગ લગાવી રાવણ દહન કરવાનો રિવાજ નથી. તેના બદલે લાકડીઓના પ્રહાર કરીને પ્રતિકાત્મક રીતે રાવણનો નાશ કરવામાં આવે છે. આ અનોખી રીત દ્વારા ગામલોકો બુરાઈ ઉપર સારા ગુણોના વિજયનો સંદેશ આપે છે.

રામલીલા રમવાની પરંપરા વર્ષોથી

આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં ગામના સ્થાનિક લોકો સાથે આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી લોકો ઉપસ્થિત રહે છે. આ કાર્યક્રમમાં દરમિયાન ધાર્મિક વાતાવરણ જોવા મળે છે, અને બાળકોથી માંડીને વૃદ્ધો સુધી સૌ કોઈ રાવણ વધના ઉત્સવને માણવા ઉમટી પડે છે. આ રીતે પાણશીણા ગામે અગિયારસનો દિવસ માત્ર ધાર્મિક જ નહીં, પરંતુ સામાજિક રીતે પણ મહત્વનો બની રહે છે.

