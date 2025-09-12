સુરેન્દ્રનગરના મોરસરમાં ગેરકાયદેસર ખનન ઝડપાયું, મામલતદારની ટીમે રેડમાં 7 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો
ભોગાવો નદીમાં ગેરકાયદેસર રેતી ખનન અંગે ચોટીલા SDM અને મામલતદારની ટીમ દ્વારા રેડ કરવામાં આવી કરોડોનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો.
Published : September 12, 2025 at 6:28 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : ચોટીલા તાલુકાના મોરસર ગામમાં ગેરકાયદેસર ખનન ઝડપાયુ છે. મોરસર ગામની ભોગાવા નદીમાં ગેરકાયદેસર રેતી ખનન અને વોશ પ્લાન પર રેડ કરવામાં આવી છે. ચોટીલા મામલતદારની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી. ભોગાવો નદીમાંથી ખનન કરી અને પ્રાથમિક સ્કુલની બાજુમાં વોચ પ્લાનમાં રેતી લાવવામાં આવતી હતી.
રેડ દરમિયાન 16 ટ્રેક્ટર, 1 જેસીબી, 1 લોડર, વોશ પ્લાનની મશીનરી સહીતનો મુદામાલ સીઝ કર્યો. રેડ બાદ તમામ મુદ્દા માલ મામલતદાર કચેરી ખાતે લાવવામાં આવતા વાહનોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી છે. ગેરકાયદેસર ખનન અને વાહન કરતાં ટ્રેક્ટરો લોડર સહિતનો વાહન હાઇવે પર લાબી લાઈનો પસાર થતા રાહદારીઓમાં આશ્ચર્ય ફેલાયું હતું.
મોરસર ગામમાં ગેરકાયદેસર ખનન ઝડપાયુ
રેડ દરમિયાન સ્ટોક કરેલ રેતી અને ગેરકાયદેસર વીજ કનેક્શન સહિત કુલ રૂપિયા 7 કરોડ 10 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. ખનન કરતા ભવાન લકુ શિયાળીયા અને ભરતભાઈ લીબળિયા સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી. ચોટીલા તાલુકાના મોરસર ગામમાં ગેરકાયદેસર ભોગાવો નદીમાં ગેરકાયદેસર રેતી ખનન અંગે ચોટીલા SDM અને મામલતદારની ટીમ દ્વારા રેડ કરવામાં આવી કરોડોનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા થાન મૂળી સાયલા પંથકમાં ગેરકાયદેસર ખનીજ ચોરીનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. જેમાં ગેરકાયદેસર ખનન અને વહન થતું હોવાની અનેક ફરિયાદો ઉઠવા પામી છે, ત્યારે ચોટીલા તાલુકાના મોરસર ગામની ભોગવવા નદીમાં ગેરકાયદેસર રેતી કનન થતું હોવાની બાતમીના આધારે ચોટીલા નાયબ કલેકટર એચ. ટી .મકવાણા અને ચોટીલા મામલતદારની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા ખાનગી વાહનમાં કરવામાં આવી હતી.
કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી
જેમાં પ્રાથમિક શાળાની બાજુમાં રેતીનો વોસ પ્લાન જોવા મળ્યો હતો, અને ભોગાવો નદીમાં ખનન થતું હોવાનું ધ્યાને આવતા ચોટીલા નાયબ કલેકટર દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ટ્રેક્ટર 16 ડમ્પર, 5 જેસીબી, 1 લોડર મશીન એક અને વોસ પ્લાનની મશીનરી તેમજ સંગ્રહ કરેલ રેતી ગેરકાયદેસર વીજ કનેક્શન સહિત કુલ રૂપિયા 7 કરોડ 10 લાખનો મુદ્દા માલ જપ્ત કરી ચોટીલા મામલતદાર કચેરી ખાતે સીઝ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આ રેતીનું ખનન કરતાં ભવાન લકું શિયાળીયા અને ભરતભાઈ લીંબડીયાને સામે બંનેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો :