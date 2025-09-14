ETV Bharat / state

નવરાત્રી નજીક આવતા સુરેન્દ્રનગરના ખેલૈયાઓમાં થનગનાટ, શું કહી રહ્યા છે ખેલૈયાઓ સાંભળો....

નવરાત્રીમાં હજારોની મેદની અને ખેલાયાઓ વચ્ચે નવા નવા સ્ટેપોથી વટ પાડવા ખેલૈયા ગરબા ક્લાસીસમાં તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે.

નવરાત્રી નજીક આવતા સુરેન્દ્રનગરના ખેલૈયાઓમાં થનગનાટ
નવરાત્રી નજીક આવતા સુરેન્દ્રનગરના ખેલૈયાઓમાં થનગનાટ (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 14, 2025 at 5:40 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં નવરાત્રિના 5 માસથી શહેરના વિવિધ ક્લાસીસોમાં ખેલૈયાઓ તૈયારી કરી રહ્યા છે. હુડો રાસ એડવાન્સ 41 સહિતના અવનવા સ્ટેપ શીખવા તરવડાટ ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. નવરાત્રીમાં હજારો મેદીની વચ્ચે વટ પાડવા ખેલૈયાઓમાં થનગનાટ છે.

આગામી 22 સપ્ટેમ્બરથી માતાજીના નવલા નોરતા શરૂ થયા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે શેરી ગરમીથી લઈ પાર્ટી પ્લોટોમાં પણ આયોજકોનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, તેની સાથે ખેલાયોમાં પણ થનગનાટ જોવા મળી રહ્યો છે. નવરાત્રીમાં હજારોની મેદની અને ખેલાયાઓ વચ્ચે નવા નવા સ્ટેપોથી વટ પાડવા ખેલૈયા ગરબા ક્લાસીસમાં તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં દાયકાથી પરંપરાગત સાથે અવનવા એડવાન્સ સ્ટેપ સાથે ગરબાનું ચલણ વધ્યું છે. જેને નવરાત્રીના લાંબા સમય અગાઉ 5 માસથી ગરબા ક્લાસીસ ધમધમી રહ્યા છે, તો દરેક ક્લાસીસમાં હાલ ખેલૈયાઓ અવનવા સ્ટેપ સાથે ગરબાની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. ગરબે ઘૂમવામાં અંબાજીની આરાધના સાથે પ્રાચીન અને અર્વાચીન ગરબાના સ્ટેપ ખેલૈયાઓ શીખી રહ્યા છે, અને ગરબે રમવા ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વખતે હવામાન ખાતાની આગાહી વરસાદની હોવા છતાં ખેલાયાઓ પણ વરસાદમાં ગરબા રમવા માટે તૈયાર છે.

ગરબાઓ માત્ર ગુજરાત પૂરતા સીમિત નથી, દેશ સહિત વિદેશમાં પણ ગુજરાતીઓ ગરબા મહોત્સવનો પણ આયોજન કરે છે. સુરેન્દ્રનગરમાં પણ 10 વર્ષથી લઈ 50 વર્ષ સુધીના મહિલાઓ બાળકોને પુરુષો પણ ગરબા ક્લાસીસમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. આ વખતે ખેલાયોમાં હુડો રાસ, એડવાન્સ એક તાળી, સ્ટેપ શીખવાનો ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ગરબા એ એક નૃત્ય નથી માની આરાધના પણ છે, ને ગરબા હવે માત્ર ગુજરાત પૂરતા સીમિત નથી. સમગ્ર દેશ સહિત વિશ્વમાં પણ ગરબા ગુજરાતીઓ રમી રહ્યા છે.

