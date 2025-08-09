Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરમાં રક્ષાબંધન નિમીતે સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો, 800થી વધુ લોકોએ સામૂહિક જનોઈ બદલી - SURENDRANAGAR NEWS

સુરેન્દ્રનગર શહેરની બ્રહ્મ સમાજની અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા જોરાવનગર, રતનપર, વઢવાણ સહિતની સંસ્થાઓમાં સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો.

સુરેન્દ્રનગરમાં રક્ષાબંધન નિમીતે સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમ
સુરેન્દ્રનગરમાં રક્ષાબંધન નિમીતે સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025 at 7:50 PM IST

1 Min Read

સુરેન્દ્રનગર : જોરાવનગર, વઢવાણ સહિતના વિસ્તારમાં બ્રહ્મ સમાજની સંસ્થાઓ દ્વારા સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરેન્દ્રનગર શહેરની બ્રહ્મ સમાજની અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા જોરાવનગર, રતનપર, વઢવાણ સહિતની સંસ્થાઓમાં સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો.

સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમ : રક્ષાબંધન પર્વ બ્રાહ્મણોમાં ખાસ મહત્વ હોય છે, ત્યારે આજે નવા વર્ષ તરીકે બ્રાહ્મણો રક્ષાબંધનના પર્વની ઉજવણી કરે છે. રક્ષાબંધન નિમિત્તે બ્રાહ્મણો જનોઈ ધારણ કરી બદલવામાં આવે છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરની બ્રહ્મ સમાજની અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા જોરાવનગર, રતનપર, વઢવાણ સહિતની સંસ્થાઓમાં સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો અને મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તાર સહિત 800 વધુ લોકોએ સામૂહિક જનોઈ બદલી અને શ્રાવણ પૂર્ણિમા ઉજવણી કરી હતી.

800થી વધુ લોકોએ સામૂહિક જનોઈ બદલી (Etv Bharat Gujarat)

બ્રહ્મ મિત્ર મંડળના પ્રમુખે જણાવ્યું : બ્રહ્મ મિત્ર મંડળના પ્રમુખ મયુરભાઈ દવેએ જણાવ્યું, રક્ષાબંધન એટલે બ્રાહ્મણના બળેનો દિવસ જેમા બ્રાહ્મણો સમૂહમાં યજ્ઞ પવિત્ર ધારણ કરે છે. વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજન વિધિ, માતાજીની પૂજન વિધિ, કુળદેવીની પૂજન વિધિ કરી અને શાસ્ત્રોક રીતે ભૂદેવો દ્વારા જનવિત ધારણ કરવામાં આવે છે.

મોટાભાઈ શાસ્ત્રી દ્વારા મંત્રોચ્ચાર થકી ભૂદેવ અને જનોઈ ધારણ કરવામાં આવી તે અંગે તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષની જેમ ઔદિચ્ય બ્રહ્મ મિત્ર મંડળ દ્વારા આજે બ્રાહ્મણો માટેનું નવું બેસતું વર્ષ ગણાય છે. ભગવાન મહાદેવજીની ભોળાનાથની અસીમ કૃપાથી આજે પૂર્ણિમાના દિવસે યજ્ઞ પવિત્ર ધારણ કરેલ વાર્ષિક પરંપરા અનુસાર સુરેન્દ્રનગર અવધિચર બ્રહ્મ સમાજ મિત્ર મંડળ સહિત શહેરની વઢવાણ, જોરાવનગર બ્રહ્મ સમાજની સંસ્થાઓમાં સમૂહ જનોઈ બદલી નવી જનોઈ ધારણ કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો :

  1. રક્ષાબંધન શુક્રવારે કે શનિવારે ? જાણો ક્યા મુહૂર્તમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવવો જોઈએ ?
  2. રક્ષાબંધન પર અમિત શાહે પોતાના સંસદીય ક્ષેત્રની બહેનોને ભેટ આપી - AMIT SHAH IN AHMEDABAD

સુરેન્દ્રનગર : જોરાવનગર, વઢવાણ સહિતના વિસ્તારમાં બ્રહ્મ સમાજની સંસ્થાઓ દ્વારા સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરેન્દ્રનગર શહેરની બ્રહ્મ સમાજની અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા જોરાવનગર, રતનપર, વઢવાણ સહિતની સંસ્થાઓમાં સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો.

સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમ : રક્ષાબંધન પર્વ બ્રાહ્મણોમાં ખાસ મહત્વ હોય છે, ત્યારે આજે નવા વર્ષ તરીકે બ્રાહ્મણો રક્ષાબંધનના પર્વની ઉજવણી કરે છે. રક્ષાબંધન નિમિત્તે બ્રાહ્મણો જનોઈ ધારણ કરી બદલવામાં આવે છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરની બ્રહ્મ સમાજની અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા જોરાવનગર, રતનપર, વઢવાણ સહિતની સંસ્થાઓમાં સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો અને મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તાર સહિત 800 વધુ લોકોએ સામૂહિક જનોઈ બદલી અને શ્રાવણ પૂર્ણિમા ઉજવણી કરી હતી.

800થી વધુ લોકોએ સામૂહિક જનોઈ બદલી (Etv Bharat Gujarat)

બ્રહ્મ મિત્ર મંડળના પ્રમુખે જણાવ્યું : બ્રહ્મ મિત્ર મંડળના પ્રમુખ મયુરભાઈ દવેએ જણાવ્યું, રક્ષાબંધન એટલે બ્રાહ્મણના બળેનો દિવસ જેમા બ્રાહ્મણો સમૂહમાં યજ્ઞ પવિત્ર ધારણ કરે છે. વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજન વિધિ, માતાજીની પૂજન વિધિ, કુળદેવીની પૂજન વિધિ કરી અને શાસ્ત્રોક રીતે ભૂદેવો દ્વારા જનવિત ધારણ કરવામાં આવે છે.

મોટાભાઈ શાસ્ત્રી દ્વારા મંત્રોચ્ચાર થકી ભૂદેવ અને જનોઈ ધારણ કરવામાં આવી તે અંગે તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષની જેમ ઔદિચ્ય બ્રહ્મ મિત્ર મંડળ દ્વારા આજે બ્રાહ્મણો માટેનું નવું બેસતું વર્ષ ગણાય છે. ભગવાન મહાદેવજીની ભોળાનાથની અસીમ કૃપાથી આજે પૂર્ણિમાના દિવસે યજ્ઞ પવિત્ર ધારણ કરેલ વાર્ષિક પરંપરા અનુસાર સુરેન્દ્રનગર અવધિચર બ્રહ્મ સમાજ મિત્ર મંડળ સહિત શહેરની વઢવાણ, જોરાવનગર બ્રહ્મ સમાજની સંસ્થાઓમાં સમૂહ જનોઈ બદલી નવી જનોઈ ધારણ કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો :

  1. રક્ષાબંધન શુક્રવારે કે શનિવારે ? જાણો ક્યા મુહૂર્તમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવવો જોઈએ ?
  2. રક્ષાબંધન પર અમિત શાહે પોતાના સંસદીય ક્ષેત્રની બહેનોને ભેટ આપી - AMIT SHAH IN AHMEDABAD

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHA BANDHANJANOISURENDRANAGARBRAHMO SAMAJSURENDRANAGAR NEWS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.