સુરેન્દ્રનગર : જોરાવનગર, વઢવાણ સહિતના વિસ્તારમાં બ્રહ્મ સમાજની સંસ્થાઓ દ્વારા સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરેન્દ્રનગર શહેરની બ્રહ્મ સમાજની અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા જોરાવનગર, રતનપર, વઢવાણ સહિતની સંસ્થાઓમાં સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો.
સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમ : રક્ષાબંધન પર્વ બ્રાહ્મણોમાં ખાસ મહત્વ હોય છે, ત્યારે આજે નવા વર્ષ તરીકે બ્રાહ્મણો રક્ષાબંધનના પર્વની ઉજવણી કરે છે. રક્ષાબંધન નિમિત્તે બ્રાહ્મણો જનોઈ ધારણ કરી બદલવામાં આવે છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરની બ્રહ્મ સમાજની અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા જોરાવનગર, રતનપર, વઢવાણ સહિતની સંસ્થાઓમાં સામૂહિક જનોઈ બદલવાનો અને મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તાર સહિત 800 વધુ લોકોએ સામૂહિક જનોઈ બદલી અને શ્રાવણ પૂર્ણિમા ઉજવણી કરી હતી.
બ્રહ્મ મિત્ર મંડળના પ્રમુખે જણાવ્યું : બ્રહ્મ મિત્ર મંડળના પ્રમુખ મયુરભાઈ દવેએ જણાવ્યું, રક્ષાબંધન એટલે બ્રાહ્મણના બળેનો દિવસ જેમા બ્રાહ્મણો સમૂહમાં યજ્ઞ પવિત્ર ધારણ કરે છે. વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજન વિધિ, માતાજીની પૂજન વિધિ, કુળદેવીની પૂજન વિધિ કરી અને શાસ્ત્રોક રીતે ભૂદેવો દ્વારા જનવિત ધારણ કરવામાં આવે છે.
મોટાભાઈ શાસ્ત્રી દ્વારા મંત્રોચ્ચાર થકી ભૂદેવ અને જનોઈ ધારણ કરવામાં આવી તે અંગે તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષની જેમ ઔદિચ્ય બ્રહ્મ મિત્ર મંડળ દ્વારા આજે બ્રાહ્મણો માટેનું નવું બેસતું વર્ષ ગણાય છે. ભગવાન મહાદેવજીની ભોળાનાથની અસીમ કૃપાથી આજે પૂર્ણિમાના દિવસે યજ્ઞ પવિત્ર ધારણ કરેલ વાર્ષિક પરંપરા અનુસાર સુરેન્દ્રનગર અવધિચર બ્રહ્મ સમાજ મિત્ર મંડળ સહિત શહેરની વઢવાણ, જોરાવનગર બ્રહ્મ સમાજની સંસ્થાઓમાં સમૂહ જનોઈ બદલી નવી જનોઈ ધારણ કરવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો :