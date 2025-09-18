સુરેન્દ્રનગર કોંગ્રેસ દ્વારા ખેડૂત અધિકાર યાત્રા યોજાઈ, જો માંગ નહીં સંતોષાય તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી
પીએમ ખેડૂત વીમા અને પશુપાલકોને પોષણ સમભાવ સહિતની મુખ્ય માંગ સાથે કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો આંદોલનમાં જોડાયા.
September 18, 2025
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં આજે કોંગ્રેસ દ્વારા ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈને ખેડૂત અધિકાર યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ખેડૂતોના પાક વળતર, પીએમ ખેડૂત વીમા અને પશુપાલકોને પોષણ સમભાવ સહિતની મુખ્ય માંગ સાથે કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો આંદોલનમાં જોડાયા.
સુરેન્દ્રનગર કોંગ્રેસ દ્વારા ખેડૂત અધિકાર યાત્રા
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા ખેડૂત અધિકાર યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ખેડૂતોના પ્રશ્નો અંગે જેવા કે પાક વળતર, પીએમ ફસલ વીમા યોજના, પશુપાલકોને પોષણ સમભાવ સહિતની માંગ અને અધિકારો માટે રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલી સુરેન્દ્રનગર રાજ હોટલ પાસે આવેલ આંબેડકર ચોકથી કલેક્ટર કચેરી સુધી યોજાઈ હતી.
જેમાં ખેડૂતો કોંગ્રેસના આગેવાનો ટેકટર સાથે આ રેલી યોજી હતી, તેમજ ખેડૂતો અને કોંગ્રેસના આગેવાનો રસ્તા પર બેસી અને ધરણા કર્યા હતા. આ દરમિયાન સરકારે વિરુદ્ધ સૂત્રોચાર કરી વિરોધ સાથે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા અને કલેક્ટર કચેરી પાસે રસ્તા પર બેસી ધરણા કરીને સરકાર પર ખેડૂતનું શોષણ થતા હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા.
સ્થાનિક ખેડૂત જણાવ્યું હતું કે, "તેમની માપણી ખેતરમાં યોગ્ય રીતે થતી નથી, જેના કારણે ખેતરોમાં સર્વે નંબર આગળ-પાછળ થતા એકબીજાની જમીન અન્ય ખેડૂતોમાં જતી રહેતી હોવાથી ખેડૂતો વચ્ચે ઝઘડા અને મારામારીના બનાવો બનતા રહે છે. આ મુદ્દે ડી.એલ.આર. કચેરી દ્વારા યોગ્ય માપણી કરી સરકાર વિચારણા કરે તેવી માંગ પણ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી છે."
તેમજ કલેક્ટરને લેખિત આવેદન પત્ર પાઠવીને ખેડૂતોની માંગ સંતોષવા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જો તેઓની માંગ આગામી સમયમાં નહીં સંતોષાય તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી આપવામાં આવી હતી.
