સરા-ધ્રાંગધ્રા રોડ પર સર્જાયો ગોઝારો અકસ્માત, એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોના મોત

સરા-ધ્રાંગધ્રા રોડ પર મોડી રાત્રે એક કાર અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં ત્રણ લોકોનું ઘટનાસ્થળે મોત નીપજ્યું છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
સરા-ધ્રાંગધ્રા રોડ પર સર્જાયો ગોઝારો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 3:32 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : સરા-ધ્રાંગધ્રા રોડ પર મોડી રાત્રે એક કાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં ત્રણ વ્યક્તિઓના ઘટનાસ્થળે મોત નીપજ્યું છે. એક જ પરિવારના ત્રણ વ્યક્તિના મોત નીપજતા ગામમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે.

સરા-ધ્રાંગધ્રા રોડ પર અકસ્માત : સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં માર્ગ અકસ્માતના બનાવો સતત વધી રહ્યા છે. ત્યારે સરા-ધાંગધ્રા રોડ પર એક શિફ્ટ કારચાલકે સ્ટેરિંગ પર કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. મૂળી તાલુકાના દાધોડિયા ગામનો પરિવાર ધ્રાંગધ્રા તરફ શિફ્ટ કારમાં રાત્રી દરમિયાન આવી રહ્યા હતો. તે દરમિયાન રાત્રે 1:00 વાગ્યાની આસપાસ અચાનક કારના ચાલકે સ્ટેરિંગ પર કાબુ ગુમાવતા કાર ખાડામાં ખાબકી હતી. કારમાં કુલ પાંચ વ્યક્તિઓ સવાર હતા.

સરા-ધ્રાંગધ્રા રોડ પર સર્જાયો ગોઝારો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

ઉંડા ખાડામાં ખાબકી કાર : આ અંગે રઘાભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તેમના ભાઈની પત્નીને હોસ્પિટલે લાવ્યા હતા, તે દરમિયાન અચાનક કારના ચાલકે સ્ટેરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો. પુલની કામગીરી ચાલુ હોવાથી તેના ખાડામાં કાર ખાબકી હતી અને ઘટના સ્થળે ત્રણ વ્યક્તિઓના મોત નીપજ્યા હતા. ઘટના સ્થળે પોલીસ પહોંચી, જે બાદ ત્રણેય મૃતદેહને પીએમ અર્થે ધાંગધ્રા હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોનું મોત : આ અકસ્માતમાં 50 વર્ષીય બબુબેન ચનાભાઈ દેવશીભાઈ, 35 વર્ષીય ભાનુબેન રેમોરાભાઈ ઝેઝરીયા અને 45 વર્ષીય ચોપાભાઈ બીજલભાઈ ઝેઝરીયાનું અકસ્માત દરમિયાન ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું છે. અકસ્માતના પગલે સ્થાનિક લોકોએ 108 ને જાણ કરી હતી. ત્યારે 108 ની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તમામ ઈજાગ્રસ્તોને ધાંગધ્રા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

