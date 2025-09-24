સુરેન્દ્રનગર: નોકરીની લાલચે 35 લાખની છેતરપિંડી, ત્રણ આરોપીઓ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધાઈ
આરોપીઓએ જયેશકુમારને જણાવ્યું હતું કે તેઓ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટર અને જુનિયર ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવે છે અને તેમનું કોર્પોરેશનમાં સેટિંગ છે.
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જયેશકુમાર બાબુભાઈ મકવાણા નામના ફરિયાદીએ ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. આ ઘટનાને લઈને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 318, 336, 338, 340 અને 61 મુજબ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે.
ફરિયાદી જયેશકુમાર મકવાણા, જેઓ ખાનગી હોસ્પિટલમાં નર્સિંગ સ્ટાફ તરીકે કામ કરે છે, તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ કાનજીભાઈ ગંગારામભાઈ કુંડપરા અને કિરણબેન નંદલાલભાઈ સરવાણીયા, બંને સુરેન્દ્રનગરના રહેવાસીને ઓળખતા હતા. કાનજીભાઈ તેમના જૂના વિદ્યાર્થી હતા, જેના કારણે તેઓ એકબીજાના સંપર્કમાં હતા. આરોપીઓએ જયેશકુમારને જણાવ્યું હતું કે તેઓ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટર અને જુનિયર ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવે છે અને તેમનું કોર્પોરેશનમાં સેટિંગ છે. તેમણે નોકરી અપાવવાની લાલચ આપી હતી.
ફરિયાદીએ આ માહિતીના આધારે સાત ઉમેદવારોને આ બાબતે જણાવ્યું. આ ઉમેદવારોએ કાનજીભાઈ અને કિરણબેનનો સંપર્ક કર્યો અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટર તેમજ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનરના રાઇટર તરીકે નોકરી મેળવવા માટે કુલ 35 લાખ 15 હજાર રૂપિયા આપ્યા. જોકે, થોડા સમય બાદ ફરિયાદીને જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ ખોટો ભરોસો આપીને છેતરપિંડી કરી છે.
આ ગુનામાં ત્રણ આરોપીઓ કાનજીભાઈ ગંગારામભાઈ કુંડપરા, કિરણબેન નંદલાલભાઈ સરવાણીયા અને વિજયભાઈ રમણભાઈ વાઘેલા વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધાઈ છે. વિજયભાઈ વાઘેલાએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ખોટા લેટરહેડ પર બનાવટી નિમણૂક પત્રો બનાવીને સાત ઉમેદવારોને આપ્યા હતા.
સુરેન્દ્રનગર પોલીસે જનતાને અપીલ કરી છે કે, જો કોઈ વ્યક્તિ આવી નોકરીની લાલચે છેતરાયા હોય, તો તેઓ સુરેન્દ્રનગર સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરે.
