યશવી નવરાત્રી 2025: ગુજરાતના સૌથી મોટા AC ડોમમાં થશે સેવાનો પડઘમ અને ભક્તિનો સંગમ

સુરતમાં આ વર્ષે યશવી નવરાત્રી 2025 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે માટે જર્મન-મેડ AC ડોમ તૈયાર થઈ રહ્યો છે.

નવરાત્રી 2025
નવરાત્રી 2025 (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 1:56 PM IST

સુરત : યશવી એન્ટરટેઈનમેન્ટ દ્વારા આયોજિત યશવી નવરાત્રી 2025 આ વર્ષે ફરી એકવાર ધૂમ મચાવવા માટે તૈયાર છે. વેસુ વિસ્તારમાં, ભગવાન મહાવીર કોલેજની સામેના ગ્રાઉન્ડમાં AC ડોમમાં યોજાનારી આ નવરાત્રી ભક્તિ અને સેવાના સમન્વય માટે ખાસ બની રહેશે. આ વર્ષે યશવી નવરાત્રીનું આયોજન કેન્સર પીડિતોની મદદ માટે કરવામાં આવ્યું છે, જે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં એક અનોખી પહેલ છે.

યશવી નવરાત્રી 2025 ના આકર્ષણ અને વિશેષતા

આ વર્ષે 22 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર દરમિયાન યોજાનાર યશવી નવરાત્રી 2025 ખેલૈયાઓ માટે એક અદ્ભુત અને યાદગાર અનુભવ બની રહેશે. જેમાં ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ ગાયિકા અને ગરબા ક્વીન કિંજલ દવે સતત બીજા વર્ષે મધુર અવાજથી ખેલૈયાઓને ગરબે ઘુમાવશે.

યશવી નવરાત્રી 2025: સેવાનો પડઘમ અને ભક્તિનો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

ભવ્ય આયોજન અને કલાકારો

  • સેલિબ્રિટી એન્કર : પ્રસિદ્ધ સેલિબ્રિટી એન્કર કરિશ્મા તન્ના કાર્યક્રમનું સંચાલન કરશે.
  • વિશાળ AC ડોમ : ગત વર્ષ કરતા પણ વધુ વિશાળ અને ભવ્ય, 700x200 ફૂટના જર્મન-મેડ AC ડોમ
  • અદ્યતન સાઉન્ડ ટેક્નોલોજી : અદ્યતન સાઉન્ડ ટેક્નોલોજી સાથે ખેલૈયાઓ મુક્તપણે ગરબે ઘૂમી શકશે
  • જાણીતા કલાકાર : પલક મુછલ અને મિથુનનો કોમ્પ્લિમેન્ટરી શો, દશેરાના દિવસે ભૂમિ ત્રિવેદીની ઉપસ્થિતિ
જર્મન-મેડ AC ડોમ
જર્મન-મેડ AC ડોમ (ETV Bharat Gujarat)

સેવા અને સમાજ કલ્યાણ

  • કેન્સર પીડિતોની મદદ : નવરાત્રીના પાસમાંથી થતી તમામ આવક યશવી ફાઉન્ડેશન દ્વારા લાયન્સ કેર હોસ્પિટલ સાથે મળીને કેન્સર પીડિતોની સારવાર પાછળ વાપરવામાં આવશે.
  • સમાવેશકતા : દિવ્યાંગ બાળકો, સિનિયર સિટીઝન, અનાથાશ્રમના બાળકો અને કિન્નર સમાજને પણ આ નવરાત્રીમાં આમંત્રિત કરીને તહેવારનો આનંદ માણવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે.
જર્મન-મેડ AC ડોમ
જર્મન-મેડ AC ડોમ (ETV Bharat Gujarat)

આયોજનની સુવિધા અને વ્યવસ્થા

  • સુવિધાયુક્ત પાર્કિંગ : ગરબા ગ્રાઉન્ડની સામે જ વિશાળ પાર્કિંગ વ્યવસ્થા, જેથી ખેલૈયાઓને અગવડ ન પડે
  • ડિજિટલ એન્ટ્રી : પ્રવેશ માટે સરળ અને ડિજિટલાઈઝ્ડ સિસ્ટમ રાખવામાં આવી છે.
  • ફૂડ કોર્ટ : 40 થી વધુ સ્ટોલ્સ સાથે મોટો ફૂડ કોર્ટ, સુરત અને રાષ્ટ્રીય બ્રાન્ડ્સની વિવિધ વાનગીઓ ઉપલબ્ધ
  • સુરક્ષા : મહિલાઓની સુરક્ષા માટે 'શી ટીમ' (ફીમેલ બાઉન્સર્સ અને પોલીસ સ્ટાફ) ઉપલબ્ધ રહેશે.
  • હાઈ-ટેક ડોમ : વરસાદની કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે ગ્રાઉન્ડને રોડથી અઢી ફૂટ ઊંચું રાખવામાં આવ્યું છે.

"ગત વર્ષે યશવી નવરાત્રીને મળેલા ભવ્ય પ્રતિસાદ બાદ આ વર્ષે અમે તેને વધુ મોટી અને ભવ્ય બનાવી રહ્યા છીએ. આ વર્ષે ગુજરાતનો સૌથી મોટો, જર્મન-મેડ ડોમ બનાવીને અમે સુરતને આકર્ષવાની કોશિશ કરી છે. અમારું મુખ્ય વિઝન 'ગરબાનો પડઘમ, સેવાનો અભિગમ' છે. અમે માત્ર મનોરંજન નહીં, પરંતુ સમાજ સેવાને પણ એટલું જ મહત્વ આપીએ છીએ. અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે દરેક ખેલૈયાને મુક્તપણે રમવા માટે પૂરતી જગ્યા મળશે અને તેમને શ્રેષ્ઠ અનુભવ મળશે." -- સત્યેન નાયક CEO, યશવી એન્ટરટેઈનમેન્ટ

  • રૂ. 1 કરોડથી વધુના ઇનામ : ખેલૈયાઓ માટે રૂ. 1 કરોડથી પણ વધુના ઇનામો રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં બે મેગા પ્રાઇઝનો પણ સમાવેશ થાય છે.
  • VIP સુવિધા : VIP અને ગોલ્ડ કેટેગરીના ખેલૈયાઓ માટે બેઠક વ્યવસ્થાની સાથે રમવા માટે કસ્ટમાઇઝ્ડ જગ્યા ઉપલબ્ધ, જેનો કોઈ વધારાનો ચાર્જ નથી
  • પોલીસકર્મીઓ માટે કોમ્પ્લિમેન્ટરી શો : સુરતના પોલીસકર્મીઓ માટે પણ પલક મુછલ અને મિથુનનો શો કોમ્પ્લિમેન્ટરી રહેશે.

