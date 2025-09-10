ETV Bharat / state

સુરત: વરાછામાં ગણેશ પંડાલમાં પાટીદાર નેતા અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો, વાયરલ વીડિયો

સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન ગત 5મી સપ્ટેમ્બરે થયેલી બબાલનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

સુરત: વરાછામાં ગણેશ પંડાલમાં પાટીદાર નેતા અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો, વાયરલ વીડિયો
સુરત: વરાછામાં ગણેશ પંડાલમાં પાટીદાર નેતા અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો, વાયરલ વીડિયો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન ગત 5મી સપ્ટેમ્બરે થયેલી બબાલનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં પાટીદાર નેતા અલ્પેશ કથીરિયા અને પોલીસ વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણ અને લાઠીચાર્જની ઘટના સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. આ ઘટના સુદામા ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત 'સુદામા કા રાજા' ગણેશ પંડાલમાં બની હતી.

શું હતી આ ઘટના?

સુદામા ગ્રુપે એક દિવસ પહેલા અલ્પેશ કથીરિયાને આરતી માટે આમંત્રિત કર્યા હતા અને તેમનું સન્માન કર્યું હતું. જોકે, બીજા દિવસે પાટીદાર સમાજના 60થી વધુ આગેવાનોને સન્માન માટે બોલાવાયા હતા. અલ્પેશ કથીરિયાનું સન્માન પહેલેથી જ થઈ ગયું હોવાથી તેમને સ્ટેજ પર બોલાવવામાં આવ્યા ન હતા. આ વાતથી તેઓ રોષે ભરાયા અને સ્ટેજ પર ન બોલાવવાનું કારણ પૂછતા મામલો બિચકાયો. બંને પક્ષો વચ્ચે બોલાચાલી અને ઘર્ષણ થતાં પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.

સુરત: વરાછામાં ગણેશ પંડાલમાં પાટીદાર નેતા અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો, વાયરલ વીડિયો (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ સાથે પણ ઘર્ષણ

વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, પોલીસે પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે હળવો લાઠીચાર્જ કર્યો હતો. આ દરમિયાન એક પોલીસકર્મી અલ્પેશ કથીરિયા સાથે ઘર્ષણ કરતા તેમને "તું તારો અવાજ નીચે રાખજે" તેમ કહેતા જોવા મળે છે, જેના જવાબમાં અલ્પેશ કથીરિયા કહે છે કે "બધું રહેશે". આ ઘર્ષણ દરમિયાન પોલીસ કથીરિયાનો કોલર પકડે છે, અને કથીરિયા "કોલર મૂકી દો" તેમ કહે છે. ત્યારબાદ પોલીસ ગાડીમાં કથીરિયા સહિતના યુવકોને લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

સુરત: વરાછામાં ગણેશ પંડાલમાં પાટીદાર નેતા અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો, વાયરલ વીડિયો
સુરત: વરાછામાં ગણેશ પંડાલમાં પાટીદાર નેતા અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો, વાયરલ વીડિયો (Etv Bharat Gujarat)
સુરત: વરાછામાં ગણેશ પંડાલમાં પાટીદાર નેતા અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો, વાયરલ વીડિયો
સુરત: વરાછામાં ગણેશ પંડાલમાં પાટીદાર નેતા અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો, વાયરલ વીડિયો (Etv Bharat Gujarat)

તપાસના આદેશ અને 'નો કોમેન્ટ'

આ મામલે ડીસીપી એલ.એ. ઝાલાએ જણાવ્યું છે કે, સમગ્ર ઘટનાની તપાસના આદેશ એલ ડિવિઝનના એસીપીને આપવામાં આવ્યા છે. તપાસ અહેવાલ પછી જ આગળની કાર્યવાહી કરાશે. જ્યારે અલ્પેશ કથીરિયાએ મીડિયા સમક્ષ આ અંગે "નો કોમેન્ટ" કહીને વધુ વાત કરવાનું ટાળ્યું હતું. સુદામા ગ્રુપના વિપુલ દેસાઈએ જણાવ્યું કે અલ્પેશ કથીરિયાનું સન્માન એક દિવસ પહેલા જ થઈ ગયું હોવા છતાં તેઓ ફરીથી સ્ટેજ પર આવવા માટે આગ્રહ કરતા હતા.આ ઘટના બાદ ભલે બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું હોવાનું કહેવાય છે, પરંતુ વીડિયો વાયરલ થતાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ પર સવાલો ઊભા થયા છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

CLASH PATIDAR LEADER AND POLICESURATGANESH PANDAL IN VARACHHAALPESH KATHIRIYASURAT PATIDAR LEADER CLASH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.