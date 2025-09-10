સુરત: વરાછામાં ગણેશ પંડાલમાં પાટીદાર નેતા અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો, વાયરલ વીડિયો
સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન ગત 5મી સપ્ટેમ્બરે થયેલી બબાલનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Published : September 10, 2025 at 7:41 PM IST
સુરત: સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન ગત 5મી સપ્ટેમ્બરે થયેલી બબાલનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં પાટીદાર નેતા અલ્પેશ કથીરિયા અને પોલીસ વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણ અને લાઠીચાર્જની ઘટના સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. આ ઘટના સુદામા ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત 'સુદામા કા રાજા' ગણેશ પંડાલમાં બની હતી.
શું હતી આ ઘટના?
સુદામા ગ્રુપે એક દિવસ પહેલા અલ્પેશ કથીરિયાને આરતી માટે આમંત્રિત કર્યા હતા અને તેમનું સન્માન કર્યું હતું. જોકે, બીજા દિવસે પાટીદાર સમાજના 60થી વધુ આગેવાનોને સન્માન માટે બોલાવાયા હતા. અલ્પેશ કથીરિયાનું સન્માન પહેલેથી જ થઈ ગયું હોવાથી તેમને સ્ટેજ પર બોલાવવામાં આવ્યા ન હતા. આ વાતથી તેઓ રોષે ભરાયા અને સ્ટેજ પર ન બોલાવવાનું કારણ પૂછતા મામલો બિચકાયો. બંને પક્ષો વચ્ચે બોલાચાલી અને ઘર્ષણ થતાં પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.
પોલીસ સાથે પણ ઘર્ષણ
વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, પોલીસે પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે હળવો લાઠીચાર્જ કર્યો હતો. આ દરમિયાન એક પોલીસકર્મી અલ્પેશ કથીરિયા સાથે ઘર્ષણ કરતા તેમને "તું તારો અવાજ નીચે રાખજે" તેમ કહેતા જોવા મળે છે, જેના જવાબમાં અલ્પેશ કથીરિયા કહે છે કે "બધું રહેશે". આ ઘર્ષણ દરમિયાન પોલીસ કથીરિયાનો કોલર પકડે છે, અને કથીરિયા "કોલર મૂકી દો" તેમ કહે છે. ત્યારબાદ પોલીસ ગાડીમાં કથીરિયા સહિતના યુવકોને લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
તપાસના આદેશ અને 'નો કોમેન્ટ'
આ મામલે ડીસીપી એલ.એ. ઝાલાએ જણાવ્યું છે કે, સમગ્ર ઘટનાની તપાસના આદેશ એલ ડિવિઝનના એસીપીને આપવામાં આવ્યા છે. તપાસ અહેવાલ પછી જ આગળની કાર્યવાહી કરાશે. જ્યારે અલ્પેશ કથીરિયાએ મીડિયા સમક્ષ આ અંગે "નો કોમેન્ટ" કહીને વધુ વાત કરવાનું ટાળ્યું હતું. સુદામા ગ્રુપના વિપુલ દેસાઈએ જણાવ્યું કે અલ્પેશ કથીરિયાનું સન્માન એક દિવસ પહેલા જ થઈ ગયું હોવા છતાં તેઓ ફરીથી સ્ટેજ પર આવવા માટે આગ્રહ કરતા હતા.આ ઘટના બાદ ભલે બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું હોવાનું કહેવાય છે, પરંતુ વીડિયો વાયરલ થતાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ પર સવાલો ઊભા થયા છે.
આ પણ વાંચો: