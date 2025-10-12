ETV Bharat / state

સંબંધોનું ખૂન! મામાએ જ ભાણેજની હત્યા કરી, લાશના 7 ટુકડા કરીને ખાડીમાં ફેંક્યા; પૈસા-ધંધાના વિવાદમાં ક્રૂરતા

લાંબા સમયથી ભાણેજ આમિર ધંધાનો નફો જણાવતો, પણ રોકડ રકમ મામા ઇફ્તિકારને આપતો નહોતો. હિસાબોને લઈને બંને વચ્ચે ઉગ્ર ઝઘડા થતા હતા.

સુરતમાં મામાએ કરી ભાણેજની હત્યા
સુરતમાં મામાએ કરી ભાણેજની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 12, 2025 at 8:33 AM IST

Updated : October 12, 2025 at 9:50 AM IST

સુરત: સુરતના ભાઠેના વિસ્તારમાં સગાસંબંધીઓના સંબંધોને શર્મસાર કરતી અને ક્રૂરતાની હદ વટાવતી એક ધ્રુજાવી દેનારી ઘટના સામે આવી છે. ધંધાના હિસાબ અને પૈસાની લેતી-દેતીના વિવાદમાં મામાએ પોતાના જ ભાણેજની હત્યા કરી નાખી. એટલું જ નહીં, હત્યા બાદ પુરાવા છુપાવવા માટે આરોપી મામાએ લાશના સાત ટુકડા કરીને મીઠી ખાડીમાં ફેંકી દીધા હતા.

કોણ હતા મામા-ભાણેજ?

મૃતકનું નામ મોહમ્મદ આમિર આલમ અને હત્યારા મામાનું નામ મોહમ્મદ ઇફ્તિકાર વાજીદ અલી છે. બંને મૂળ બિહારના કટિહારના રહેવાસી હતા અને ભાઠેનામાં શિવશક્તિનગરમાં ભાડાના ફ્લેટમાં સાથે રહેતા હતા. બંને ઉધના રોડ નંબર 8 પર 30 સિલાઈ મશીન ભાડે ચલાવતા હતા.

સુરતમાં મામાએ કરી ભાણેજની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

ધંધાના હિસાબે ગુનો: પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, લાંબા સમયથી ભાણેજ આમિર ધંધાનો નફો જણાવતો, પણ રોકડ રકમ મામા ઇફ્તિકારને આપતો નહોતો. હિસાબોને લઈને બંને વચ્ચે ઉગ્ર ઝઘડા થતા હતા. જ્યારે ભાણેજે ધંધામાં ભાગના 15 મશીન આપવાની ના પાડી દીધી, ત્યારે મામા ઇફ્તિકારે એક મહિના પહેલાં જ હત્યાનો ભયાનક પ્લાન બનાવી લીધો હતો.

ક્રૂર હત્યા અને ડિસ્પોઝલનો પ્લાન: આરોપી મામા મોહમ્મદ ઇફ્તિકારે સોમવારની વહેલી સવારે હત્યાનો અમલ કર્યો. જ્યારે ભાણેજ આમિર ઊંઘમાં હતો, ત્યારે મામાએ વજનદાર હથોડી વડે તેના માથામાં ઘા મારી નિર્મમ હત્યા કરી નાખી. હત્યા બાદ પુરાવા છુપાવવા માટે આરોપીએ નરપિશાચ જેવું કૃત્ય આચર્યું. તેણે છરા વડે લાશના 7 ટુકડા કર્યા. આ ટુકડાઓ કોથળામાં પેક કરીને તે જ રાત્રે એક્ટિવા પર બે ફેરામાં મીઠી ખાડીમાં નાખી આવ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં આરોપી મામા કોથળા ભરેલા મોપેડ સાથે જતો જોવા મળે છે.

YouTube પર શીખી હતી ગુનાની રીત: પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે આરોપી મામાએ હત્યા કઈ રીતે કરવી, પુરાવાનો નાશ કઈ રીતે કરવો અને સજા કેટલી થાય, તે વિશે છેલ્લા એક મહિનામાં 20 વખત YouTube પર વીડિયો જોઈને માહિતી મેળવી હતી. હત્યા કર્યા બાદ તેણે હથોડી અને છરો જે દુકાનમાંથી ખરીદ્યા હતા, ત્યાં જ પાછા જઈ અડધી કિંમતે વેચીને પુરાવાનો નાશ કરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો.

ખોટી ફરિયાદ નોંધાવતા જ ભેદ ખૂલ્યો: આરોપી મામાએ ગુરુવારે રાત્રે ભાણેજ ગુમ થયાની ખોટી ફરિયાદ નોંધાવી, પરંતુ ઉધના પોલીસે સઘન પૂછપરછ અને લાલ આંખ કરતાં મામાએ હત્યાની કબૂલાત કરી લીધી હતી. હાલ ઉધના પોલીસે આરોપી મામા ઇફ્તિકારની ધરપકડ કરી લીધી છે અને હત્યામાં વપરાયેલા હથોડી-ચાકુ સહિતના પુરાવા જપ્ત કરવાની તેમજ ફાયર વિભાગની મદદથી ખાડીમાંથી મૃતદેહના ટુકડાઓ શોધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ સુરત શહેરને હચમચાવી મૂક્યું છે.

Last Updated : October 12, 2025 at 9:50 AM IST

