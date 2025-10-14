સુરત: ઉધના પોલીસની મોટી સફળતા, 279 ચોરીના મોબાઈલ ફોન સાથે ત્રણ આરોપી ઝડપાયા; 16.79 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
ઉધના પોલીસની ટીમે વોચ ગોઠવીને બે આરોપીઓ (૧) રવી રૂમાલભાઈ રાજનટ (ઉ.વ. ૩૧) અને (૨) સંતોષ ઉર્ફે લંગડા બાબુભાઈ ગાયકવાડ (ઉ.વ. ૪૪) ને ઝડપી પાડ્યા.
Published : October 14, 2025 at 3:20 PM IST
સુરત: સુરત શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં મોબાઈલ ફોનની ચોરીના વધતા બનાવો વચ્ચે ઉધના પોલીસે એક મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. પોલીસે મોબાઈલ ચોરી કરતા ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડી, તેમની પાસેથી અધધ કહી શકાય તેવા 279 નંગ મોબાઈલ ફોન જપ્ત કર્યા છે. આ જપ્ત કરાયેલા મુદ્દામાલની કુલ કિંમત રૂપિયા 16.79 લાખ આંકવામાં આવી છે.
ચોક્કસ બાતમીના આધારે કાર્યવાહી:
ઉધના પોલીસની ટીમે ઉધના ખત્રી નગર પાસે બ્રિજ નીચે વોચ ગોઠવીને બે આરોપીઓ (૧) રવી રૂમાલભાઈ રાજનટ (ઉ.વ. ૩૧) અને (૨) સંતોષ ઉર્ફે લંગડા બાબુભાઈ ગાયકવાડ (ઉ.વ. ૪૪) ને ઝડપી પાડ્યા હતા. આ બંને આરોપીઓ પાસેથી પોલીસે પ્રારંભિક તબક્કે 15 મોબાઈલ ફોન કબજે કર્યા હતા.
મોબાઈલના મોટા જથ્થાનું રહસ્ય ખુલ્યું:
ઝડપાયેલા બંને આરોપીઓની કડક પૂછપરછમાં એવું બહાર આવ્યું કે તેઓ અન્ય એક આરોપીને મોબાઈલ ફોન વેચાણ અર્થે આપવા માટે આવ્યા હતા. આ બાતમીના આધારે પોલીસે ત્રીજા આરોપી ધીરજ રવીન્દ્રભાઈ ઝોપે (ઉ.વ. ૨૫) ના ઘરે તપાસ કરતા પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. આરોપીના ઘરેથી અલગ અલગ કંપનીના કુલ ૨૭૯ નંગ મોબાઈલ ફોનનો જંગી જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જે પોલીસે જપ્ત કર્યો છે.
ચોરીની મોડસ ઓપરેન્ડી:
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ સુરત શહેરના એવા વિસ્તારોને નિશાન બનાવતા હતા જ્યાં લોકોની વધુ પડતી ભીડ હોય. તેઓ લોકોની નજર ચૂકવી ખિસ્સામાંથી તથા બીઆરટીએસ બસમાં મુસાફરી કરતા પેસેન્જરની નજર ચૂકવી ભીડનો લાભ લઈ ચોરી કરતા હતા.
12 ગુનાના ભેદ ઉકેલાયા:
પોલીસની આ સફળ કામગીરીના પગલે સુરત શહેરના જુદા જુદા પોલીસ મથકોમાં નોંધાયેલા ચોરીના 12 ગુનાના ભેદ ઉકેલાઈ ગયા છે. જેમાં ઉધના, કડોદરા, સુરત રેલવે પોલીસ, સલાબતપુરા, પુણા અને પાંડેસરા પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલા ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આ કાર્યવાહીથી શહેરમાં મોબાઈલ ચોરીના ગુનાઓ પર અંકુશ લાવવામાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે.
