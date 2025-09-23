ETV Bharat / state

સુરતમાં જૂની અદાવતનો ખાર રાખી હુમલો, બાઈક પર જતા મિત્રોને બેટના ફટકા મારી માથું ફોડ્યું

જૂની અદાવતનો ખાર રાખીને એક મિત્રએ ચાલુ બાઇક પર જ બીજા મિત્રને બેટનો ફટકો મારી નીચે પાડી દીધો.

સુરતમાં યુવક પર હુમલો
સુરતમાં યુવક પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
સુરત: સુરતના અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારમાં મિત્રતા અને અદાવતની ભેદ રેખા ભૂંસતી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. જૂની અદાવતનો ખાર રાખીને એક મિત્રએ ચાલુ બાઇક પર જ બીજા મિત્રને બેટનો ફટકો મારી નીચે પાડી દીધો. એટલું જ નહીં, આરોપીએ યુવકના માથા પર ઉપરાછાપરી 8 ઘા ઝીંક્યા, જેના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે.

હુમલાની સમગ્ર ઘટના
આ ઘટના અંબાજીના ખાંચા પાસે આવેલા સુવર્ણ પેલેસ નજીક રાત્રિના સવા દસ વાગ્યાના સુમારે બની હતી. ફરિયાદી રાહુલ દિલીપભાઈ નિમન (ઉં.વ. 34) પોતાના મિત્ર ભદ્રેશ શાકલે સાથે બાઇક પર પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે સમયે સામેથી એક બાઇક પર આવેલા પંકજ બગા અને તેના સાથીઓએ રાહુલ પર હુમલો કર્યો. પંકજ બગાએ પોતાના હાથમાં રહેલા ક્રિકેટ બેટ વડે રાહુલના માથા પર જોરદાર ફટકો માર્યો, જેના કારણે રાહુલ બેલેન્સ ગુમાવી બાઇક પરથી નીચે પટકાયો.

સુરતમાં યુવક પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

નીચે પડ્યા બાદ પણ આરોપીએ હુમલો ચાલુ રાખ્યો. પંકજે રાહુલના માથા પર ઉપરાછાપરી સાત ફટકા માર્યા. જોકે, રાહુલે હેલ્મેટ પહેર્યું હોવાથી તેનો જીવ બચી ગયો. ત્યારબાદ, રાહુલ હેલ્મેટ ઉતારી રહ્યો હતો, ત્યારે જ પંકજે ફરીથી બેટ ઉગામીને તેના માથા પર એક ફટકો માર્યો. આ ફટકો સીધો માથા પર વાગતા રાહુલનું માથું ફાટી ગયું અને તે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થઈ બેભાન થઈ ગયો. આ દરમિયાન, રાહુલના મિત્ર ભદ્રેશને પણ માર મારવામાં આવ્યો હતો.

કારણ અને પોલીસ કાર્યવાહી
આ હુમલા પાછળનું કારણ એક નજીવી બાબત હોવાનું સામે આવ્યું છે. ફરિયાદી રાહુલની ફરિયાદ મુજબ, 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેઓ તેમના જૂના ઘર પાસે એક મહિલા સાથે વાત કરી રહ્યા હતા, તે સમયે આરોપીઓ પંકજ બગા, સુમિત બગા અને ગોપાલ બગા ત્યાં આવ્યા હતા. મહિલા સાથે વાત કરવા બાબતે તેમણે ગાળાગાળી કરી અને હુમલો કર્યો. બીજી તરફ, આરોપી પક્ષનું કહેવું છે કે, આ હુમલા પહેલા રાહુલે પંકજના ભાઈને માર માર્યો હતો, જેના કારણે આ ઘટના બની હતી.

બંને પક્ષોએ સામ-સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે આ મામલે ક્રોસ ફરિયાદો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે. જોકે, સીસીટીવીમાં સ્પષ્ટ દેખાતા ગંભીર હુમલા છતાં, પોલીસે ફરિયાદમાં સામાન્ય મારામારીનો ગુનો નોંધ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જ્યારે ફરિયાદીએ જણાવેલી વિગતોનો ઉલ્લેખ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો નથી. પોલીસ દ્વારા આ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

