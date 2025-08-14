સુરત: સુરત શહેરમાં પ્રતિબંધિત સમયમાં બેફામ દોડતા સિમેન્ટના ડમ્પરે એક વ્યક્તિને કચડી નાખ્યા બાદ ટ્રાફિક પોલીસે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ દંડાત્મક કાર્યવાહી દરમિયાન સુરત મહાનગરપાલિકાના જ 20 વાહનો નિયમ વિરુદ્ધ ચાલતા ઝડપાયા છે. આ વાહનોમાં કચરાગાડીઓ અને બે સિટી બસનો સમાવેશ થાય છે.
કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતી મનપાની ગાડીઓ
ટ્રાફિક પોલીસે જ્યારે આ વાહનોની તપાસ કરી, ત્યારે ઘણી ચોંકાવનારી ખામીઓ સામે આવી. મોટાભાગની કચરાગાડીઓ ખખડધજ હાલતમાં હતી અને તેમની નંબર પ્લેટ પણ સ્પષ્ટ રીતે વંચાય તેવી નહોતી. સૌથી ગંભીર બાબત તો એ હતી કે, આ વાહનો ચલાવતા એક પણ ડ્રાઈવર પાસે લાયસન્સ નહોતું. પોલીસ દ્વારા લાયસન્સ, ફિટનેસ અને સીટબેલ્ટ જેવા મુદ્દે તપાસ કરવામાં આવી હતી.
મનપાના કોન્ટ્રાક્ટની આડમાં બેદરકારી
ટ્રાફિક વિભાગના એ.સી.પી. એસ.આર. ટંડેલે જણાવ્યું કે, ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા જાહેરનામાનો ભંગ કરતા વાહનો પર સતત કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. મનપાના કોન્ટ્રાક્ટ હેઠળ ચાલતા વાહનોને જાહેરનામાંથી છૂટ આપવામાં આવે છે, પરંતુ તેમને વાહનની ફિટનેસ અને નંબર પ્લેટની કાળજી રાખવાની હોય છે. આ વાહનચાલકો મનપાના કોન્ટ્રાક્ટની આડમાં બેદરકારીપૂર્વક વાહનો ચલાવતા હતા અને નંબર પ્લેટના નિયમોનું પણ પાલન કરતા નહોતા.
પોલીસે કડક પગલાં લીધા
આ તમામ ખામીઓને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે એક પછી એક 20 વાહનો ડિટેઈન કરી લીધા હતા. મનપાના જ વાહનોમાં આવી ગંભીર ખામીઓ અને ડ્રાઈવરો દ્વારા લાયસન્સ વિના વાહન ચલાવવાના કારણે આ મામલો શહેરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. પોલીસની આ કાર્યવાહીથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, કાયદાનું પાલન દરેક માટે ફરજિયાત છે, પછી ભલે તે સરકારી વિભાગના વાહનો હોય કે ખાનગી. સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવા માટે આવી કાર્યવાહી જરૂરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં અકસ્માતો અટકાવી શકાય.
