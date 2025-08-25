ETV Bharat / state

સુરત: અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા જૈન દેરાસરમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, એકની ધરપકડ - THEFT CASE IN JAIN DERASAR

અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા રામજી ઓવારા પાસે આવેલા જૈન દેરાસરમાં ગત 11મી ઓગસ્ટે ચોરી થઈ હતી.

સુરત: અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા જૈન દેરાસરમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, એકની ધરપકડ
સુરત: અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા જૈન દેરાસરમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, એકની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read

સુરત: અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા રામજી ઓવારા પાસે આવેલા જૈન દેરાસરમાં ગત 11મી ઓગસ્ટે ચોરી થઈ હતી. અજાણ્યા ચોર ટોળકીએ મંદિરની દીવાલની કોતરણી તોડીને અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો અને દાનપેટીમાંથી આશરે 45,000 રૂપિયા રોકડા ચોર્યા હતા. આ ઉપરાંત, ભગવાનની મૂર્તિઓ પર ચઢાવેલા ચાંદીના ચક્ષુ અને કપાળી (પાંપણ) પણ ચોરી કરી હતી, જેની કુલ કિંમત આશરે 70,000 રૂપિયા થવા જાય છે. આ મામલે અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

આ ચોરીની ઘટના બાદ સુરત ક્રાઈમ બ્રાંચની ટીમ સક્રિય થઈ હતી અને ચોરોને પકડવા માટે તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે ચોરીની આ ઘટનાનો ભેદ ઉકેલીને રાજસ્થાનની ગરાસીયા ગેંગના એક સાગરિતને ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપીનું નામ છે લાલારામ ગંગારામ સોહન, જે મૂળ રાજસ્થાનના પિંડવાર નજીકના એક અંતરિયાળ ગામનો રહેવાસી છે. પોલીસે તેને ડુંગરાળ વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો.

સુરત: અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા જૈન દેરાસરમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, એકની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
સુરત: અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા જૈન દેરાસરમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, એકની ધરપકડ
સુરત: અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા જૈન દેરાસરમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, એકની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની પૂછપરછમાં લાલારામે કબૂલ્યું કે તેણે તેના અન્ય બે સાગરિતો, લાડુરામ માલાજી ધનાવત અને કરણ ખુમારામ સિસોદિયા સાથે મળીને આ ચોરી કરી હતી. આ ત્રણેય ચોરોને પકડવા માટે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

પોલીસે જણાવ્યું કે, આ ગેંગના સભ્યો ભૂતકાળમાં ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોમાં આવેલા જૈન દેરાસરો અને મંદિરોમાં પથ્થર ઘસવાનું મજૂરી કામ કરતા હતા. આ કારણે તેઓ મંદિરોની મૂર્તિઓ પરના દાગીના અને દાનપેટીઓ વિશે સારી રીતે જાણતા હતા. આ ગેંગ ખાસ કરીને અંતરિયાળ વિસ્તારો અને હાઈવેની નજીક આવેલા મંદિરોને નિશાન બનાવે છે. તેઓ રાજસ્થાનથી આવે છે, ચોરીને અંજામ આપે છે અને પછી તરત જ પોતાના વતન પરત ફરાર થઈ જાય છે.

ઝડપાયેલા આરોપી લાલારામ સોહન સામે અગાઉ પણ આવા ચોરીના ઘણા ગુના નોંધાયેલા છે. જેમાં ભાવનગર, કરજણ, ભરૂચ, સુરત, પાટણ, અમદાવાદ, ખેડા, અને રાજસ્થાનમાં જૈન દેરાસરો અને મંદિરોમાં થયેલી ચોરીનો સમાવેશ થાય છે. તેની સામે અત્યાર સુધીમાં કુલ 11 ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે.

આમ, સુરત ક્રાઈમ બ્રાંચે આ કુખ્યાત ગેંગના એક સભ્યને ઝડપી પાડીને એક મોટી સફળતા મેળવી છે. પોલીસ હવે તેના બાકીના સાગરિતોને પકડવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

સુરત: અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા રામજી ઓવારા પાસે આવેલા જૈન દેરાસરમાં ગત 11મી ઓગસ્ટે ચોરી થઈ હતી. અજાણ્યા ચોર ટોળકીએ મંદિરની દીવાલની કોતરણી તોડીને અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો અને દાનપેટીમાંથી આશરે 45,000 રૂપિયા રોકડા ચોર્યા હતા. આ ઉપરાંત, ભગવાનની મૂર્તિઓ પર ચઢાવેલા ચાંદીના ચક્ષુ અને કપાળી (પાંપણ) પણ ચોરી કરી હતી, જેની કુલ કિંમત આશરે 70,000 રૂપિયા થવા જાય છે. આ મામલે અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

આ ચોરીની ઘટના બાદ સુરત ક્રાઈમ બ્રાંચની ટીમ સક્રિય થઈ હતી અને ચોરોને પકડવા માટે તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે ચોરીની આ ઘટનાનો ભેદ ઉકેલીને રાજસ્થાનની ગરાસીયા ગેંગના એક સાગરિતને ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપીનું નામ છે લાલારામ ગંગારામ સોહન, જે મૂળ રાજસ્થાનના પિંડવાર નજીકના એક અંતરિયાળ ગામનો રહેવાસી છે. પોલીસે તેને ડુંગરાળ વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો.

સુરત: અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા જૈન દેરાસરમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, એકની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
સુરત: અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા જૈન દેરાસરમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, એકની ધરપકડ
સુરત: અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા જૈન દેરાસરમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, એકની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની પૂછપરછમાં લાલારામે કબૂલ્યું કે તેણે તેના અન્ય બે સાગરિતો, લાડુરામ માલાજી ધનાવત અને કરણ ખુમારામ સિસોદિયા સાથે મળીને આ ચોરી કરી હતી. આ ત્રણેય ચોરોને પકડવા માટે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

પોલીસે જણાવ્યું કે, આ ગેંગના સભ્યો ભૂતકાળમાં ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોમાં આવેલા જૈન દેરાસરો અને મંદિરોમાં પથ્થર ઘસવાનું મજૂરી કામ કરતા હતા. આ કારણે તેઓ મંદિરોની મૂર્તિઓ પરના દાગીના અને દાનપેટીઓ વિશે સારી રીતે જાણતા હતા. આ ગેંગ ખાસ કરીને અંતરિયાળ વિસ્તારો અને હાઈવેની નજીક આવેલા મંદિરોને નિશાન બનાવે છે. તેઓ રાજસ્થાનથી આવે છે, ચોરીને અંજામ આપે છે અને પછી તરત જ પોતાના વતન પરત ફરાર થઈ જાય છે.

ઝડપાયેલા આરોપી લાલારામ સોહન સામે અગાઉ પણ આવા ચોરીના ઘણા ગુના નોંધાયેલા છે. જેમાં ભાવનગર, કરજણ, ભરૂચ, સુરત, પાટણ, અમદાવાદ, ખેડા, અને રાજસ્થાનમાં જૈન દેરાસરો અને મંદિરોમાં થયેલી ચોરીનો સમાવેશ થાય છે. તેની સામે અત્યાર સુધીમાં કુલ 11 ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે.

આમ, સુરત ક્રાઈમ બ્રાંચે આ કુખ્યાત ગેંગના એક સભ્યને ઝડપી પાડીને એક મોટી સફળતા મેળવી છે. પોલીસ હવે તેના બાકીના સાગરિતોને પકડવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

THEFT CASE IN JAIN DERASARSURATADAJANONE ARRESTEDTHEFT CASE IN JAIN DERASAR

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.