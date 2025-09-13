સુરતમાં હિરા ઉદ્યોગ બાદ હવે કાપડ ઉદ્યોગને ફટકો, નેપાળ હિંસામાં 100 કરોડથી વધુના પેમેન્ટ ફસાયા
નેપાળમાં અસ્થિરતાના કારણે સુરતના વેપારીઓના અંદાજે 100 કરોડથી વધુના પેમેન્ટ ફસાયા છે, જેના લીધે તેઓ ભારે આર્થિક મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
September 13, 2025
સુરત: સુરતમાં હિરા વેપારીઓ બાદ હવે કાપડ વેપારીઓની હાલત પણ કફોડી બની છે. તાજેતરમાં અમેરિકાએ લગાવેલા ટૈરિફની અસરના કારણે સુરતના હિરા ઉદ્યોગને મોટો ફટકો પડ્યો હતો. હવે નેપાળમાં ચાલી રહેલી હિંસક પરિસ્થિતિએ સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ માટે ગંભીર પડકારો ઊભા કર્યા છે. આ અસ્થિરતાના કારણે સુરતના વેપારીઓના અંદાજે 100 કરોડથી વધુના પેમેન્ટ ફસાયા છે, જેના લીધે તેઓ ભારે આર્થિક મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. દિવાળીનો તહેવાર માથે હોવા છતાં, પેમેન્ટ મળવાની શક્યતા નહિવત લાગી રહી છે.
સુરતના નેપાળ સાથે વાર્ષિક 200 કરોડનો વેપાર
સુરત અને નેપાળ વચ્ચે કાપડનો વાર્ષિક વેપાર લગભગ 200 કરોડ જેટલો છે. સુરતથી મોટી માત્રામાં શૂટ, સાડી, ગાર્મેન્ટ અને ફેબ્રિક્સની નિકાસ નેપાળમાં થાય છે. પરંતુ હાલની અસ્થિરતાએ આ સમગ્ર વ્યવસ્થાને ખોરવી નાખી છે. માલની ડિલિવરી સંપૂર્ણપણે અટકી ગઈ છે, અને ગોડાઉનમાં કાપડનો મોટો જથ્થો પડ્યો છે. વેપારીઓ સામાન્ય રીતે 3 થી 4 મહિનાની પેમેન્ટ સાયકલ પર કામ કરતા હોય છે, પરંતુ હવે પેમેન્ટ અટકી જવાથી તેમની નાણાકીય સ્થિતિ અત્યંત કફોડી બની ગઈ છે.
FOSTAની રજૂઆત અને વેપારીઓની ચિંતા
ફેડરેશન ઓફ ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશન (FOSTA)ના ડિરેક્ટર કૈલાશ હકીમે જણાવ્યું કે, "નેપાળની વર્તમાન પરિસ્થિતિને કારણે 100 કરોડથી વધુના પેમેન્ટ અટકી ગયા છે. માલની સપ્લાય પણ બંધ થઈ ગઈ છે, જેનાથી વેપારીઓ પર આર્થિક દબાણ વધી ગયું છે." તેમણે ઉમેર્યું કે, "તાજેતરમાં એક વેપારી FOSTA ઓફિસ આવ્યા હતા, જેનું 1.5 કરોડનું પેમેન્ટ ફસાયેલું હતું. હાલમાં વેપારીઓ ફક્ત ભગવાન પર ભરોસો રાખીને બેઠા છે અને પરિસ્થિતિ સામાન્ય થાય તેવી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે."
આ પરિસ્થિતિને કારણે સુરતના કાપડ વેપારીઓને મોટો ફટકો પડ્યો છે. જ્યાં સુધી નેપાળમાં પરિસ્થિતિ સુધરતી નથી, ત્યાં સુધી વેપારીઓની મુશ્કેલીઓ યથાવત રહેશે. આ સમાચાર સ્થાનિક અર્થતંત્ર માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.
