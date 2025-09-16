ETV Bharat / state

સુરતના તેંન ગામે મહિલાની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો, આરોપી નીકળ્યો મૃતકનો પ્રેમી

પોલીસ ટીમે આરોપીને રાજસ્થાનના ઉદયપુર નજીકથી ઝડપી પાડ્યો છે, જેનું નામ કમલ ભમરું ભીલ અને તે મૃતકનો પ્રેમી હોવાનું ખુલ્યું છે.

આરોપી નીકળ્યો મૃતકનો પ્રેમી
આરોપી નીકળ્યો મૃતકનો પ્રેમી (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 16, 2025 at 9:44 AM IST

સુરત : બારડોલી તાલુકાના તેંન ગામે થયેલી મહિલાની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો છે. ત્રણ દિવસ અગાઉ જ્યોતિ રાઠોડ નામની મહિલાની છરીના ઘા મારી હત્યા કરી આરોપી ફરાર થઈ ગયો હતો. કડક તપાસ બાદ સુરત ગ્રામ્ય પોલીસે આરોપીની રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરી લીધી છે.

તેંન ગામે થઈ મહીલાની હત્યા : સુરત જિલ્લામાં બારડોલી તાલુકાના તેંન ગામે ત્રણ દિવસ અગાઉ 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક હત્યા થયાની ઘટના બની હતી. શેરડીના ખેતરમાંથી એક મહિલાનો છરીના ઘા મારી હત્યા કરાયેલો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. ઘટના બાબતે સ્થાનિક પોલીસ તેમજ LCB પોલીસ પણ દોડતી થઈ હતી. ઘટનાની ગંભીરતા જોતા જિલ્લા પોલીસ વડાએ સ્થળનું નિરીક્ષણ કરી ચાર ટીમો બનાવી ઝડપી તપાસના આદેશ આપ્યા હતા.

સુરતના તેંન ગામે મહિલાની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીની રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરી : હત્યાના સ્થળેથી મોબાઇલ અને ચપ્પુ મળતા પોલીસે FSL પરીક્ષણ પણ કરાયું હતું. તેમજ કોલ ડિટેઇલ્સ પણ ચકાસવામાં આવી હતી. મૃતકની માતાએ વ્યક્ત કરેલી શંકાને ધ્યાનમાં રાખી LCB પોલીસ અને બારડોલી ટાઉન પોલીસની સંયુક્ત ટીમ રાજસ્થાન રવાના કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર ઘટનામાં આરોપીને ઉદયપુર નજીકથી ઝડપી લેવાયો હતો. જેનું નામ કમલ ભમરું ભીલ હોવાનું માલુમ પડ્યું છે.

આરોપી નીકળ્યો મૃતકનો પ્રેમી : તેની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં હત્યાનું કારણ સામે આવ્યું હતું. મૃતક જ્યોતિ રાઠોડ બારડોલીના ધીરજ સન્સ પાસે આવેલી જશોદા કાઠીયાવાડી થાળ હોટલમાં નોકરી કરતી હતી. નોકરી દરમિયાન તેની ઓળખ ત્યાં કામ કરતા વેઈટર કમલ ભમરૂ ભીલ સાથે થઈ હતી. બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો, પરંતુ થોડા સમયથી સંબંધમાં ખટરાગ સર્જાતા જ્યોતિએ કમલ સાથે વાતચીત બંધ કરી દીધી હતી.

TENN VILLAGE WOMAN MURDERACCUSED KILLED HIS GIRLFRIENDSURAT RURAL POLICE LCBતેંન ગામે મહિલાની હત્યાSURAT CRIME

