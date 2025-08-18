સુરત : ઉમરપાડા તાલુકાના કેવડી ગામના એક યુવકે આત્મહત્યા કરી હતી. આ કેસમાં નવસારીની એક પરિણીતા સામે ઉમરપાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો છે. યુવતી પર આરોપ છે કે તેના અન્ય પ્રેમી સાથે આડા પ્રેમ સંબંધ હતા. જેને લઈને છૂટાછેડા માટે કથિત રીતે પતિને આત્મહત્યા માટે મજબૂર કર્યો હતો. આ કેસમાં બનાવ બન્યાના 11 માસ બાદ ગુનો નોંધાયો છે.
આત્મહત્યા દુષ્પ્રેરણનો ચોંકાવનારો કેસ : આ કેસ અંગે પોલીસમાં નોંધાયેલ FIR અનુસાર કેવડી ગામના મૃતક પ્રશાંત મનહરભાઈ પટેલ ખેતીવાડી ખાતામાં ફરજ બજાવતા હતા. જ્યારે નવસારીના જલાલપર ખાતે રહેતા ચણીલાલ સુખલાલ ચૌધરીની પુત્રી હિરલબેન ઉમરપાડામાં બાગાયત અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતી હતી. બંનેના લગ્ન સમાજના રીતિ રિવાજ મુજબ પાંચ વર્ષ અગાઉ થયા હતા. પરંતુ બંને વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા થતા હતા, જેથી પ્રશાંત ટેન્શનમાં રહેતો હતો.
અન્ય પુરુષ સાથે આડા સંબંધ : તારીખ 23 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ હિરલે પ્રશાંતને માર મારી હાથમાં બચકા ભરી લીધા હતા. ત્યારબાદ હિરલના પિતા પ્રશાંતને મારવા માટે બારડોલી આવતા હોવાથી પ્રશાંતને માંડવી લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. પ્રશાંતને પૂછતા તેણે જણાવેલ કે પત્ની હિરલને કરંજના રહેવાસી અને દહેજ ખાતે નોકરી કરતા મેહુલ પટેલ સાથે અફેર છે. જે વાતની પ્રશાંતને ખબર પડતા અને હિરલને પકડી પાડતા આરોપી અવાર-નવાર ઝઘડા કરતી હતી.
છુટાછેડા આપવા દબાણ અને ત્રાસ : આ ઉપરાંત યુવતી પોતે ક્લાસ 2 ઓફિસર હોય અને પ્રશાંત ક્લાસ 3 કર્મચારી હોવાથી રોફ જમાવતી હતી. સાથે જ પ્રશાંતને દૂર કરવા તાંત્રિક વિધિનો સહારો પણ લેતી અને કાયમી છૂટાછેડા આપી દેવા દબાણ કરતી હતી. જેથી પ્રશાંત ખૂબ જ ટેન્શનમાં રહેતો હોય. પ્રશાંતે લાંબી રજા મૂકી નોકરીએ જવાનું બંધ કરી દીધું અને બારડોલી ખાતે તેના મકાનમાં રહેવા ગયો. જોકે, હિરલ મકાનને તાળુ મારી તેના પિતાના ઘર નવસારી જતી રહી હતી.
યુવતીના પિતા પણ આપતા ધમકી : મકાનના અડધા પૈસા પ્રશાંતના હોવા છતાં યુવતી કબજો પોતાની પાસે રાખતી. સાથે જ હું પોલીસ સ્ટેશનમાં તથા નારી સુરક્ષા ગૃહમાં જઈ તારા વિરુદ્ધમાં કેસ કરીશ તેવા મેસેજ પણ કર્યા હતા. હિરલના પિતા ચણીલાલ ચૌધરી પ્રશાંતના પિતા મનહરભાઈને ફોન કરી ગાળો આપતા. તથા મારી દીકરીને ત્રણ દિવસમાં છૂટાછેડા જોઈએ નહીં તો હું તમને જોઈ લઈશ તેમ કહી ધમકી પણ આપતા હતા.
આખરે આત્મહત્યા જ એક રસ્તો ? 15 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ પ્રશાંત પોતાના ગામ કેવડી આવ્યો અને સમગ્ર સ્થિતિ પરિવારને જણાવી હતી. તેણે જણાવ્યું કે, લગ્નના આશરે પાંચેક વર્ષ થયા તો પણ મને બાળક રાખવાની ના પાડે છે અને કહે છે કે, મારે તારું બાળક નથી જોઈતું. આખરે ચિંતમાં આવી 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઘરેથી સ્કોર્પિયો ગાડી લઈ મીની ઘાટ ખાતે જઈ ધોધના પાણીમાં પડી આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.
આત્મહત્યા દુષ્પ્રેરણ સામે આવ્યું...
આ અંગે પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધ્યો હતો. પરંતુ મરણ વિધિમાં હિરલ તેના પિતા-સગા સંબંધીઓ આવ્યા ન હતા. જેથી પરિવારને શક હતો કે, પ્રશાંતને આત્મહત્યા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યો હતો. મૃતકના પિતાએ તેમનો ફોન પોલીસ પાસેથી લઈ તપાસ કરતા હિરલે કરેલા મેસેજ મળી આવ્યા હતા. જેમાં મેહુલ સાથેના આડા સંબંધની વાત કરી છૂટાછેડા લેવા દબાણ કરતા હોવાનું ફલિત થયું હતું.
પિતા અને પ્રેમી સહિત યુવતી સામે FIR : આ બાબતે પ્રશાંતના પિતાએ આખરે જિલ્લા પોલીસ વડા હિતેશ જોયસરને રૂબરૂ મળી તમામ હકીકત જણાવી પુરાવા રજૂ કર્યા હતા. આત્મહત્યા માટે મજબૂર કરવાનો ગુનો બનતો હોવાનું સ્વીકારતા ઉમરપાડા પોલીસે હિરલ ચૌધરી, ચણીલાલ ચૌધરી અને પ્રેમી મેહુલ પટેલ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી.
આ પણ વાંચો...