'1600 એક્સ્ટ્રા ST બસો દોડશે', દિવાળીના તહેવારોને લઈને સુરત ST વિભાગનું આયોજન

દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન મુસાફરોના ધસારાને પહોંચી વળવા સુરત ST વિભાગ દ્વારા 1600 એક્સ્ટ્રા ST બસો દોડાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

સુરત બસ સ્ટેશન (ETV Bharat Gujarat)
સુરત : આજથી નવરાત્રીનો તહેવાર શરુ થઈ ગયો છે. નવરાત્રી બાદ થોડા દિવસમાં જ દિવાળી અને નવા વર્ષનો પર્વ આવશે. આમ જોવા જઈએ તો હવેથી તહેવારો શરુ થઈ ગયા છે. રાજ્યના ખૂણે ખૂણેથી લોકો સુરતમાં રોજગાર મેળવવા આવે છે. રોજગાર અર્થે આવેલા રાજ્યભરના લોકો પરિવાર સાથે તહેવાર મનાવવા માટે તેમના વતન જઈ રહ્યા છે. જે માટે ગુજરાત ST વિભાગ દ્વારા ખાસ સેવા શરુ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

તહેવારોમાં 1600 એક્સ્ટ્રા ST બસો દોડશે

આ અંગે માહિતી આપતા ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ એક પોસ્ટ કરીને જણાવ્યુ કે, "દિવાળીનો પર્વ એટલે પ્રકાશનો પર્વ, દિવાળીનો પર્વ એટલે ખુશાલીનો પર્વ. સુરતની ધરતી લાખો લોકોને રોજગારી આપે છે. દિવાળીના પર્વ નિમિત્તે સુરત શહેરથી ગુજરાત ST વિભાગ દ્વારા 1600 એક્સ્ટ્રા બસો ચલાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે."

16 ઓક્ટોબરથી 19 ઓક્ટોબર દરમિયાન સેવા કાર્યરત

હર્ષ સંઘવીએ વધુમાં જણાવ્યું કે," ST વિભાગે કરેલા આયોજન અનુસાર 16 ઓક્ટોબરથી 19 ઓક્ટોબર દરમિયાન સાંજે 4:00 કલાકથી રાત્રે 10:00 કલાક સુધી એક્સ્ટ્રા બસો ઉપડશે. સૌરાષ્ટ્ર તરફ જવા માટે મોટા વરાછાના રામચોકથી બસો ઉપડશે, ઉત્તર ગુજરાત અને અમદાવાદ જવા માટે સુરત સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશનથી બસ ઉપડશે. દાહોદ અને પંચમહાલ જવા માટે સુરત સિટી બસ સ્ટેશન અને રાંદેર રોડ, રામનગરથી બસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

ટિકિટ બુક કેવી રીતે કરશો?

આ તમામ એક્સટ્રા બસ માટે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બુકિંગ કરી શકાશે. ઓનલાઈન બુકિંગ માટે GSRTC વેબસાઈટ પરથી ટિકિટ બુક થઈ શકશે. આ ઉપરાંત ઓફલાઈન બુકિંગ સુરત સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશન, અડાજણ, ઉધના, કામરેજ અને કડોદરા સહિતના સ્ટેશન પરથી કરવામાં આવશે.

