ETV Bharat / state

બારડોલી નજીક ST બસ પલટી, 6 મુસાફરોને ઇજા : ડ્રાઈવર પીધેલો હતો? - SURAT ACCIDENT

અકસ્માતગ્રસ્ત બસમાં સવાર મુસાફરોનો આક્ષેપ છે કે, “ડ્રાઇવર બેફામ ગતિએ બસ ચલાવતો હતો, માટે આ અકસ્માત સર્જાયો છે.”

બારડોલી નજીક ST બસ પલટી
બારડોલી નજીક ST બસ પલટી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 2:35 PM IST

2 Min Read

સુરત : બારડોલી તાલુકાના નાંદીડા ગામની સીમમાં મુસાફરોથી ભરેલી ST બસ પલટી મારી જતાં નાસભાગ મચી ગઇ હતી. આ અકસ્માતમાં 5 થી 6 મુસાફરોને નાની-મોટી ઇજા થઈ છે, જેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. સદનસીબે, કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. બસમાં સવાર મુસાફરોએ ડ્રાઇવરના બેફામ અને રફ ડ્રાઇવિંગને અકસ્માતનું કારણ ગણાવ્યું છે.

બારડોલી નજીક ST બસ પલટી

આ ઘટના બારડોલી-વ્યારા હાઇવે પર બની હતી. સુરતથી વ્યારા જઈ રહેલી એક ST બસ નાંદીડા ગામની સીમમાં પહોંચી, ત્યારે અચાનક ડ્રાઇવરે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવ્યો હતો. પરિણામે, બસ રોડની સાઈડમાં પલટી મારી ગઈ હતી. બસ પલટી ખાતા અંદર બેઠેલા મુસાફરોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા.

બારડોલી નજીક ST બસ પલટી, 6 મુસાફરોને ઇજા (ETV Bharat Gujarat)

6 મુસાફરોને ઇજા, મોટી જાનહાનિ ટળી

અકસ્માત થતા જ આસપાસના સ્થાનિક લોકો મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. તાત્કાલિક બસમાં ફસાયેલા મુસાફરોને બહાર કાઢવાનું શરૂ કર્યું હતું. બનાવની જાણ થતાં જ બારડોલી ટાઉન પોલીસ સ્ટાફ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસ અને સ્થાનિક લોકોના સહયોગથી ઘાયલ મુસાફરોને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

મુસાફરોનો આક્ષેપ, “ડ્રાઇવર બેફામ બસ ચલાવતો હતો” (ETV Bharat Gujarat)

ડ્રાઈવર પીધેલો હતો ?

બસમાં મુસાફરી કરી રહેલા કૌશિકભાઈ બાબરિયાએ જણાવ્યું કે, “હું સુરતથી બસમાં બેઠો હતો. કડોદરા સુધી જ ડ્રાઇવરે 5-7 વખત સ્પીડમાં બ્રેક મારી હતી કે મુસાફરો આગળની સીટ સાથે ભટકાતા હતા. ડ્રાઇવર ખૂબ જ રફ ડ્રાઇવિંગ કરી રહ્યો હતો. અમને પહેલેથી જ ડર હતો કે આ અકસ્માત કરશે.”

આ મામલે સુરત જિલ્લા પંચાયત કારોબારી અધ્યક્ષ જીતુભાઈ બામનીએ પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને મુસાફરો સાથે વાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, મુસાફરોના કહેવા મુજબ, ડ્રાઇવર સુરતથી જ બસ બેફામ રીતે ચલાવી રહ્યો હતો. જીતુભાઈએ તાત્કાલિક સંબંધિત અધિકારીઓને ફોન કરીને ડ્રાઈવર સામે શિક્ષાત્મક પગલાં ભરવા અને તેને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ કરી છે.

બારડોલી નજીક ST બસ પલટી
બારડોલી નજીક ST બસ પલટી (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની કાર્યવાહી : પોલીસે અકસ્માતનું કારણ જાણવા માટે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ડ્રાઈવર સામે બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવવા બદલ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદનસીબે, આ ઘટનામાં કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ નથી. ST વિભાગના અધિકારીઓએ પણ આ ઘટના અંગે તપાસ શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો...

સુરત : બારડોલી તાલુકાના નાંદીડા ગામની સીમમાં મુસાફરોથી ભરેલી ST બસ પલટી મારી જતાં નાસભાગ મચી ગઇ હતી. આ અકસ્માતમાં 5 થી 6 મુસાફરોને નાની-મોટી ઇજા થઈ છે, જેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. સદનસીબે, કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. બસમાં સવાર મુસાફરોએ ડ્રાઇવરના બેફામ અને રફ ડ્રાઇવિંગને અકસ્માતનું કારણ ગણાવ્યું છે.

બારડોલી નજીક ST બસ પલટી

આ ઘટના બારડોલી-વ્યારા હાઇવે પર બની હતી. સુરતથી વ્યારા જઈ રહેલી એક ST બસ નાંદીડા ગામની સીમમાં પહોંચી, ત્યારે અચાનક ડ્રાઇવરે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવ્યો હતો. પરિણામે, બસ રોડની સાઈડમાં પલટી મારી ગઈ હતી. બસ પલટી ખાતા અંદર બેઠેલા મુસાફરોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા.

બારડોલી નજીક ST બસ પલટી, 6 મુસાફરોને ઇજા (ETV Bharat Gujarat)

6 મુસાફરોને ઇજા, મોટી જાનહાનિ ટળી

અકસ્માત થતા જ આસપાસના સ્થાનિક લોકો મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. તાત્કાલિક બસમાં ફસાયેલા મુસાફરોને બહાર કાઢવાનું શરૂ કર્યું હતું. બનાવની જાણ થતાં જ બારડોલી ટાઉન પોલીસ સ્ટાફ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસ અને સ્થાનિક લોકોના સહયોગથી ઘાયલ મુસાફરોને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

મુસાફરોનો આક્ષેપ, “ડ્રાઇવર બેફામ બસ ચલાવતો હતો” (ETV Bharat Gujarat)

ડ્રાઈવર પીધેલો હતો ?

બસમાં મુસાફરી કરી રહેલા કૌશિકભાઈ બાબરિયાએ જણાવ્યું કે, “હું સુરતથી બસમાં બેઠો હતો. કડોદરા સુધી જ ડ્રાઇવરે 5-7 વખત સ્પીડમાં બ્રેક મારી હતી કે મુસાફરો આગળની સીટ સાથે ભટકાતા હતા. ડ્રાઇવર ખૂબ જ રફ ડ્રાઇવિંગ કરી રહ્યો હતો. અમને પહેલેથી જ ડર હતો કે આ અકસ્માત કરશે.”

આ મામલે સુરત જિલ્લા પંચાયત કારોબારી અધ્યક્ષ જીતુભાઈ બામનીએ પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને મુસાફરો સાથે વાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, મુસાફરોના કહેવા મુજબ, ડ્રાઇવર સુરતથી જ બસ બેફામ રીતે ચલાવી રહ્યો હતો. જીતુભાઈએ તાત્કાલિક સંબંધિત અધિકારીઓને ફોન કરીને ડ્રાઈવર સામે શિક્ષાત્મક પગલાં ભરવા અને તેને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ કરી છે.

બારડોલી નજીક ST બસ પલટી
બારડોલી નજીક ST બસ પલટી (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની કાર્યવાહી : પોલીસે અકસ્માતનું કારણ જાણવા માટે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ડ્રાઈવર સામે બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવવા બદલ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સદનસીબે, આ ઘટનામાં કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ નથી. ST વિભાગના અધિકારીઓએ પણ આ ઘટના અંગે તપાસ શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

ST BUS OVERTURNS NEAR BARDOLIST BUS OVERTURNS IN SURATSURAT BARDOLI POLICEબારડોલી નજીક ST બસ પલટીSURAT ACCIDENT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.