સુરત SOG દ્વારા કરોડોના કૌભાંડનો પર્દાફાશ, રુ.100ના ખર્ચે કેન્સરજનક ઘી બનાવી રુ.680માં વેચતા ભાંડો ફૂટ્યો
તહેવારોની સિઝન શરૂ થતા જ લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા ફૂડ માફિયાઓ પર સુરત સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
Published : October 4, 2025 at 7:48 PM IST
સુરત: તહેવારોની સિઝન શરૂ થતા જ લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા ફૂડ માફિયાઓ પર સુરત સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. SOGની ટીમે અમરોલી અને કોસાડ વિસ્તારમાં દરોડા પાડીને નકલી ઘી બનાવતી ત્રણ મોટી ફેક્ટરીઓ ઝડપી પાડી છે. આ કૌભાંડનો વ્યાપ અને ઘી બનાવવાની રીત જાણીને પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. કારણ કે આ નકલી ઘી ખાવાથી કેન્સર થવાની પૂરી સંભાવના છે.
2 વર્ષથી ચાલતું હતું નેટવર્ક, રુ.1.20 કરોડનો મુદ્દામાલ કબજે
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગેરકાયદે ફેક્ટરીઓ છેલ્લાં 2 વર્ષથી ધમધમી રહી હતી. SOGએ રેડ દરમિયાન ડુપ્લિકેટ ઘી, તેને બનાવવા માટે વપરાતા અત્યાધુનિક મશીનો અને કાચા માલ સહિત કુલ રુ.1,20,56,500ની કિંમતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આ ઉપરાંત, પોલીસે ચાર આરોપી જયેશકુમાર મહેસૂરિયા, અંકિતભાઈ પંચીવાલા, સુમીતકુમાર મહેસૂરિયા અને દિનેશકુમાર ગેહલોતને ઝડપી પાડ્યા છે, જે તમામ મૂળ બનાસકાંઠાના ડીસાના વતની છે.
નકલી ઘી બનાવવાનું ચોંકાવનારું રહસ્ય: દૂધ નહીં, કેમિકલ અને તેલ
SOGના પીઆઇ અતુલ સોનારાએ સમગ્ર કૌભાંડની વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ નકલી ઘીમાં દૂધનો અંશ પણ નહોતો. આ કેમિકલયુક્ત ઘીના લાંબા ગાળાના સેવનથી ગ્રાહકોને કેન્સર થવાની સંભાવના છે.
- કાચો માલ: ભેળસેળિયાઓ મુખ્યત્વે પામોલીન તેલ અને કોરમ નામના કેમિકલનું મિશ્રણ કરીને આ ઘી બનાવતા હતા.
- દાણાદારતા માટે SS કેમિકલ: ગ્રાહકોને છેતરવા માટે શુદ્ધ દેશી ઘી જેવી દાણાદારતા લાવવા આરોપીઓ 'SS' નામનું અત્યંત જોખમી કેમિકલ વાપરતા હતા.
- પીળો રંગ અને સુગંધ: ઘી જેવી આબેહૂબ ગંધ અને ઓરિજિનલ દેશી ઘી જેવો પીળો રંગ આપવા માટે તેમાં કેમિકલ આધારિત ફ્લેવર અને કલરનો બેફામ ઉપયોગ થતો હતો.
24 કલાક પ્રોડક્શન: ગુજરાતથી મહારાષ્ટ્ર સુધી સપ્લાય
પોલીસને તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દિવાળીની માંગને પહોંચી વળવા માટે ત્રણેય ફેક્ટરીઓમાં અદ્યતન ઓટોમેટિક મશીનો મૂકવામાં આવ્યા હતા અને 24 કલાક પ્રોડક્શન ચાલુ રહેતું હતું. દરેક ફેક્ટરીમાં 10થી 15 કર્મચારીઓ શિફ્ટવાઇઝ કામ કરતા હતા. આ ભેળસેળયુક્ત ઘી ગુજરાત ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રની બજારોમાં પણ 'રિધમ', 'મૌલી પ્રીમિયમ દેશી ઘી' અને 'શાશ્વત પ્રીમિયમ ઘી' જેવા નકલી બ્રાન્ડના નામે વેચવામાં આવતું હતું.
રુ.100નું ઘી રુ.680માં વેચી લાખોનો નફો
આર્થિક ગેરલાભનું પાસું આ કૌભાંડમાં સૌથી મોટું હતું. આરોપીઓને એક કિલોગ્રામ નકલી ઘી બનાવવાનો ખર્ચ માત્ર રુ.100થી પણ ઓછો થતો હતો, જ્યારે તેઓ આ ઘી માર્કેટમાં ગ્રાહકોને રુ.680 પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચતા હતા. ગ્રાહકોને ડિસ્કાઉન્ટમાં શુદ્ધ ઘી મળી રહ્યું છે એવો ભ્રમ પેદા કરવા ડબ્બા પર ઊંચી MRP ( રુ.800થી રુ.1000) છાપવામાં આવતી હતી. આ ડુપ્લિકેટ ઘી 100 ગ્રામના પાઉચથી લઈને 15 કિલોના ટિનમાં વેચાતું હતું.
તપાસનો વ્યાપ વધ્યો
હાલ અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. SOG હવે આ નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે બારીકાઈથી તપાસ કરી રહી છે, કારણ કે ઝડપાયેલા આરોપી મહેસૂરિયાના ભાઈ વિરુદ્ધ પણ બનાસકાંઠામાં નકલી ઘીનો કેસ નોંધાયેલો હોવાથી આ આખી ચેનલ ખૂબ લાંબી હોવાની શક્યતા છે. પોલીસને ઓલપાડમાં પણ અન્ય એક કારખાનું ચાલતું હોવાની શંકા છે.
આ પણ વાંચો...