સુરત SOGએ ભાવનગરના ખેડૂત પાસેથી 5.72 કરોડનું એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કરી, સ્મગલિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ

સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચના સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG)એ એક મોટા સ્મગલિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કરીને કરોડો રૂપિયાની કિંમતનું 'તરતું સોનું' એટલે કે એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કર્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 7:20 PM IST

2 Min Read
સુરત: સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચના સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG)એ એક મોટા સ્મગલિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કરીને કરોડો રૂપિયાની કિંમતનું 'તરતું સોનું' એટલે કે એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કર્યું છે. પોલીસે ભાવનગરના એક ખેડૂતની ધરપકડ કરી છે, જેની પાસેથી 5.72 કિલોગ્રામ આ દુર્લભ પદાર્થ મળી આવ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની કિંમત આશરે 5.72 કરોડ રૂપિયા આંકવામાં આવી છે.

શું છે આખો મામલો?

સુરત SOG ટીમને બાતમી મળી હતી કે એક વ્યક્તિ પ્રતિબંધિત એમ્બરગ્રીસનો વેપાર કરવા સુરત આવ્યો છે. આ બાતમીના આધારે, વરાછાના હીરાબાગ સર્કલ પાસેથી પોલીસે આરોપી વિપુલ ભૂપતભાઈ બાંભણિયા (ઉં.વ. 40, રહે. હાથબ, ભાવનગર)ની ધરપકડ કરી. આરોપીની તપાસ દરમિયાન તેની પાસેથી 5.72 કિલોગ્રામ એમ્બરગ્રીસ મળી આવ્યું, જે સ્પર્મ વ્હેલ માછલીની ઊલટીમાંથી બને છે.

સામાન્ય ખેડૂત નહીં, 'એન્ટિક' જાણકાર

પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં વિપુલ બાંભણિયાએ પોતાને સામાન્ય ખેડૂત અને મજૂર તરીકે ઓળખાવ્યો. જોકે, તેની પાસેથી મળેલા કરોડો રૂપિયાની કિંમતના પદાર્થ અને તેના મોબાઈલ ફોનમાં મળેલા શંકાસ્પદ સંપર્કો દર્શાવે છે કે તે આંતરરાજ્ય સ્મગલિંગ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલો હોઈ શકે છે. પોલીસને જાણવા મળ્યું છે કે વિપુલને પ્રાચીન અને દુર્લભ વસ્તુઓનું ઊંડું જ્ઞાન છે, જેનો ઉપયોગ કરીને તેણે આ કીમતી પદાર્થની ઓળખ કરી હતી.

દરિયાકિનારેથી મળ્યો 'ખજાનો'

આરોપી વિપુલે પોલીસને જણાવ્યું કે લગભગ ચાર મહિના પહેલાં તેને ભાવનગરના હાથબ ગામના દરિયાકિનારેથી આ એમ્બરગ્રીસનો ટુકડો મળ્યો હતો. તેને તેની કિંમતનો અંદાજ હતો અને તે આ પદાર્થ વેચવા માટે ગ્રાહકોની શોધમાં હતો. ભાવનગરમાં સફળતા ન મળતાં તે સુરત આવ્યો હતો, પરંતુ ગ્રાહક મળે તે પહેલાં જ પોલીસે તેને ઝડપી લીધો.

કાયદાકીય કાર્યવાહી અને આગળની તપાસ

ભારતમાં 'વાઇલ્ડલાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ, 1972' હેઠળ એમ્બરગ્રીસનો વેપાર ગેરકાયદેસર છે. આ કેસની વધુ તપાસ માટે આરોપીને ગુજરાત ફોરેસ્ટ વિભાગને સોંપવામાં આવ્યો છે. ફોરેસ્ટ વિભાગ વિપુલના રિમાન્ડ મેળવીને આ રેકેટના મૂળ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરશે. ડીસીપી રાજદીપસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે એક સામાન્ય ખેડૂત તરીકે દેખાતી વ્યક્તિ પણ આવી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં સામેલ હોઈ શકે છે. આ ઘટના આંતરરાજ્ય સ્મગલિંગ નેટવર્કની ઊંડી તપાસ માટે પોલીસ માટે એક મોટો પડકાર છે.

