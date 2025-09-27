ગુજરાતમાં ઇતિહાસ રચાયો! સુરતમાં મહિલાઓ માટે સંપૂર્ણ સંચાલિત 'વુમન વેજીટેબલ માર્કેટ'ની જાહેરાત
Published : September 27, 2025 at 8:47 PM IST
સુરત: હીરા અને ટેક્સટાઇલ માટે જાણીતું સુરત શહેર હવે મહિલા સશક્તિકરણના એક નવા કિર્તીમાન સાથે દેશભરમાં ચર્ચા જગાવશે. સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC) એ ગુજરાત રાજ્યમાં સૌપ્રથમ વખત, માત્ર મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત અને માત્ર મહિલાઓ માટેનું 'વુમન વેજીટેબલ માર્કેટ' શરૂ કરવાની ઐતિહાસિક જાહેરાત કરી છે. સુરતના મહિલા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલ દ્વારા આ પ્રેરણાદાયી નિર્ણયની ઘોષણા કરવામાં આવી હતી.
₹38 લાખનો પ્રોજેક્ટ: 50 મહિલાઓના સપનાને મળશે ઉડાન
આ ક્રાંતિકારી પ્રોજેક્ટનો પ્રારંભ શહેરના અલથાણ વિસ્તારમાં 'પાયલટ પ્રોજેક્ટ' તરીકે થવા જઈ રહ્યો છે. આ માર્કેટને આધુનિક સુવિધાઓ સાથે ₹38 લાખના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવશે.
મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલે જણાવ્યું કે, "આ નિર્ણય 'આત્મનિર્ભર મહિલા' બનાવવાની દિશામાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું છે. અમે અલથાણથી શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ, જ્યાં 50 થી 60 મહિલાઓ એકસાથે કોઈપણ દખલગીરી કે અસુરક્ષા વિના પોતાનો વેપાર કરી શકશે. આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મહિલાઓને આર્થિક રીતે સશક્ત અને સુરક્ષિત બનાવવાનો છે."
સુરક્ષા અને સન્માન પર વિશેષ ભાર
સામાન્ય બજારોમાં મહિલા વિક્રેતાઓને સલામતીની સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. પરંતુ આ 'વુમન માર્કેટ'માં મહિલા વિક્રેતાઓ અને ગ્રાહકો બંને માટે સંપૂર્ણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવશે. આ સુવિધાઓમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ્સ, દરેક ખૂણા પર સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા સતત મોનિટરિંગ અને અન્ય પાયાની સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી મહિલાઓનું ગૌરવ અને આત્મસન્માન જળવાઈ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.
સફળતા મળતા દરેક ઝોનમાં વિસ્તરણની યોજના
SMC પાસે એક મોટી યોજના તૈયાર છે. અલથાણનો આ પાયલટ પ્રોજેક્ટ જો સફળ થશે, તો આ મોડેલના આધારે સુરતના દરેક ઝોનમાં આવા 'વુમન વેજીટેબલ માર્કેટ' શરૂ કરવામાં આવશે. અગાઉ, SMC દ્વારા અત્યાધુનિક વુમન્સ હોસ્ટેલ બનાવવાની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી હતી, જે દર્શાવે છે કે સુરત શહેર મહિલા કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યું છે.
આ માત્ર શાકભાજીનું બજાર નથી, આ આત્મનિર્ભરતા અને સુરક્ષાના પાયા પર ઊભેલો એક ભવ્ય વિચાર છે.
