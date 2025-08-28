ETV Bharat / state

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ - ACQUITTED IN RAPE CASE

લગ્નની લાલચ આપીને શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા બાદ લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરવાના એક બળાત્કારના કેસમાં સુરત સેશન્સ કોર્ટે એક યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2025 at 4:34 PM IST

સુરત: લગ્નની લાલચ આપીને શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા બાદ લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરવાના એક બળાત્કારના કેસમાં સુરત સેશન્સ કોર્ટે એક યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે. કોર્ટે જણાવ્યું કે, જો યુવતીની સંમતિ હોય તો આવા સંબંધોને બળાત્કાર ગણી શકાય નહીં.

સમગ્ર મામલો શું છે?

વર્ષ 2022માં સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં રહેતી એક BBAની વિદ્યાર્થિનીએ M.Techનો અભ્યાસ કરતા યુવક વિરુદ્ધ બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. યુવતીએ ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મિત્રતા થયા બાદ યુવકે લગ્નની લાલચ આપીને અનેક વખત શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા. જોકે, પાછળથી યુવકે લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરતાં યુવતીએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે યુવકની ધરપકડ કરી અને કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી હતી.

બચાવપક્ષની દલીલો

યુવકના વકીલ એડવોકેટ અશ્વિન જે. જોગડિયાએ કોર્ટમાં દલીલ કરી કે, યુવકે યુવતી સાથે કોઈ બળજબરી કરી નથી. આ સંબંધો યુવતીની સંમતિથી બંધાયા હતા. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, લગ્નની લાલચ આપીને સંબંધ બાંધ્યા હોવાનો આક્ષેપ બળાત્કાર ગણી શકાય નહીં. કોર્ટે આ દલીલોને માન્ય રાખીને યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો.

કોર્ટના અવલોકનો

કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા:

  • ફરિયાદી યુવતી શિક્ષિત છે અને સારું-ખોટું સમજવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
  • યુવતી અને યુવકની જ્ઞાતિ અલગ હોવાથી યુવકે લગ્નનો ઇનકાર કર્યો હતો, છતાં યુવતીએ સંબંધો ચાલુ રાખ્યા હતા.
  • હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં યુવતીએ સ્વૈચ્છિક રીતે પોતાના ઓળખપત્રો આપ્યા હતા, જે દર્શાવે છે કે તેના પર કોઈ દબાણ નહોતું.
  • આ કેસમાં ગર્ભપાતનો કોઈ પુરાવો રજૂ થયો નહોતો.
  • DNA રિપોર્ટમાં યુવક અને યુવતીના સેમ્પલ મેચ થયા નહોતા.

આ તમામ પુરાવા અને દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે યુવકને નિર્દોષ ઠેરવીને છોડી મૂકવાનો આદેશ આપ્યો. આ ચુકાદો પ્રેમી-પંખીડાઓ વચ્ચેના સંબંધોમાં કાયદાકીય પરિપ્રેક્ષ્યને વધુ સ્પષ્ટ કરે છે.

