સુરત: પલસાણામાં કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ ફાટતાં મિલમાં ભીષણ આગ, 3 કામદારોનાં મોત

પલસાણાના જોળવા ગામમાં આવેલી સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક મોટી દુર્ઘટના બની હતી.
Published : September 6, 2025 at 1:21 PM IST
સુરત : જોળવા ગામમાં આવેલી સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં કેમિકલ ડ્રમ ફાટવાની દુર્ઘટનામાં મૃત્યુઆંક 3 પર પહોંચ્યો છે. ગઈ 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ થયેલી આ દુર્ઘટનામાં ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલી 1 મહિલા કામદારનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે.
કેમિકલ ડ્રમ બ્લાસ્ટથી ભીષણ આગ : પલસાણાના જોળવા ગામમાં આવેલી સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક મોટી દુર્ઘટના બની હતી. કામદારો પોતાનું નિયમિત કામ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક એક કેમિકલ ભરેલા ડ્રમમાં જોરદાર બ્લાસ્ટ થયો હતો. જેના કારણે મિલમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. બ્લાસ્ટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે મિલમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને કામદારો પોતાનો જીવ બચાવવા માટે ભાગદોડ કરવા લાગ્યા હતા.
2 કામદારોના ઘટનાસ્થળે જ મોત, અનેક ઘાયલ : આ ઘટનામાં 2 કામદારોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા. જ્યારે 20 જેટલા કામદારોને નાની-મોટી ઇજાઓ થઈ હતી. ઘાયલોને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી, અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી.
મૃત્યુઆંક 3 પર પહોંચ્યો : આ દુર્ઘટનામાં ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલી એક મહિલા કામદાર, પ્રિયંકા શાહુનું એપલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે. પ્રિયંકા શાહુ 90% દાઝી ગઈ હતી. તેના મોત સાથે આ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુનો આંકડો 3 પર પહોંચ્યો છે. આ ઘટના બાદ જવાબદાર વિભાગ દ્વારા સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલને બંધ કરી દેવામાં આવી છે. સમગ્ર ઘટનાએ વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાવી છે.
નોંધનીય છે કે, જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના જોળવા ગામમાં આવેલી સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ કામદારો પોતાના નિયમિત કામમાં વ્યસ્ત હતા ત્યારે અચાનક એક કેમિકલ ડ્રમમાં જોરદાર બ્લાસ્ટ થયો, જેના કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ. બ્લાસ્ટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે ઘણા કામદારો તેની ઝપેટમાં આવી ગયા હતા. જોકે, મોટાભાગના કામદારો સમયસર મિલની બહાર નીકળી શક્યા હતા, પરંતુ કેટલાક અંદર જ ફસાઈ ગયા હતા. જે દુર્ઘટનામાં મૃત્યુઆંક 3 પર પહોંચ્યો છે, અને 20 મજુરોને નાની મોટી ઈજાઓ થઈ હતી.