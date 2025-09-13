ETV Bharat / state

સુરત: લૂંટ અને હત્યા કેસમાં ફરાર મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપી 19 વર્ષ બાદ SOGના હાથે ઝડપાયો

2007ના ઘાતકી લૂંટ અને હત્યા કેસમાં ફરાર આ આરોપી, નરેશ કેસરીમલજી રાવલ, જેના પર 45,000 રૂપિયાનું ઇનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, તેને ઝડપી લેવામાં આવ્યો.

સુરત: લૂંટ અને હત્યા કેસમાં ફરાર મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપી 19 વર્ષ બાદ SOGના હાથે ઝડપાયો
સુરત: લૂંટ અને હત્યા કેસમાં ફરાર મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપી 19 વર્ષ બાદ SOGના હાથે ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 5:10 PM IST

સુરત: સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG) દ્વારા સુરતના મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપીઓની યાદીમાં સામેલ એક આરોપીને 19 વર્ષ બાદ ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. 2007ના ઘાતકી લૂંટ અને હત્યા કેસમાં ફરાર આ આરોપી, નરેશ કેસરીમલજી રાવલ, જેના પર 45,000 રૂપિયાનું ઇનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, તેને ઝડપી લેવામાં આવ્યો. પોલીસથી બચવા માટે તેણે પોતાનું નામ બદલીને કર્ણાટકના ઉડુપીમાં રહેવાસ કર્યો હતો, જ્યાં SOG ટીમે દક્ષિણ ભારતના વેપારીઓનો વેશ ધારણ કરીને તેને ઝડપી લીધો.

ગુનાની કહાની: વિશ્વાસઘાત અને લૂંટ

2007માં ઉમરા વિસ્તારમાં ઘરફોડ ચોરી અને હત્યાનો બનાવ બન્યો હતો. આરોપી નરેશ રાવલ ફરિયાદીના ઘરે ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરતો હતો. ફરિયાદીના પુત્રો વિદેશમાં રહેતા હોવાનો ફાયદો ઉઠાવી, નરેશે તેના સાગરીતો રવિ પાંડે, વિજય ગુપ્તા અને સંતોષ ગુપ્તા સાથે મળીને લૂંટનો પ્લાન ઘડ્યો હતો. આ માટે તેણે રવિ પાંડેને પણ ત્યાં નોકરીએ રાખવામાં મદદ કરી હતી.

સુરત: લૂંટ અને હત્યા કેસમાં ફરાર મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપી 19 વર્ષ બાદ SOGના હાથે ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

લૂંટ અને હત્યાનો કરુણ અંજામ

લૂંટના દિવસે આરોપીઓએ ફરિયાદી અને તેમની પત્નીને બંધક બનાવ્યા. લૂંટનો પ્રતિકાર કરનાર વૉચમેનની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી. આ બાદ આરોપીઓએ ઘરમાંથી અંદાજે બે લાખ રૂપિયાથી વધુની કિંમતના સોનાના ઘરેણાં અને વિદેશી ચલણ લૂંટીને ફરાર થઈ ગયા. પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને વિજય ગુપ્તા અને સંતોષ ગુપ્તાને ઝડપી લીધા, પરંતુ મુખ્ય આરોપી નરેશ રાવલ અને તેનો સાગરીત રવિ પાંડે પોલીસ પકડથી દૂર રહ્યા.

સુરત: લૂંટ અને હત્યા કેસમાં ફરાર મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપી 19 વર્ષ બાદ SOGના હાથે ઝડપાયો
સુરત: લૂંટ અને હત્યા કેસમાં ફરાર મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપી 19 વર્ષ બાદ SOGના હાથે ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

19 વર્ષ સુધી ઓળખ છુપાવી

નરેશ રાવલ પોલીસથી બચવા માટે સતત સ્થળો બદલતો રહ્યો. તે મુંબઈ, ચેન્નાઈ, બેલગામ અને ઉત્તર કન્નડ જેવા શહેરોમાં ભટકતો રહ્યો. ઓળખ છુપાવવા તેણે પોતાનું નામ બદલી નાખ્યું. આખરે તે કર્ણાટકના ઉડુપીમાં સ્થાયી થયો અને નિર્મલ કેસરીમલજી કોરાવર નામે મજૂરી તેમજ ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરવા લાગ્યો. તેણે કોરાવર સમાજની એક યુવતી સાથે લગ્ન કર્યા, જેનાથી તેની ઓળખ છુપાવવી સરળ બની.

SOGની મહેનત રંગ લાવી

સુરત SOGને બાતમી મળી કે નરેશ રાવલ ઉડુપીમાં રહે છે. આ માહિતીના આધારે SOG ટીમે દક્ષિણ ભારતના વેપારીઓનો વેશ ધારણ કરીને ઉડુપીમાં તપાસ શરૂ કરી. સ્થાનિક પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ અને સઘન તપાસ બાદ, આખરે પોલીસે 19 વર્ષથી ફરાર આરોપી નરેશ રાવલને ઝડપી લીધો. આરોપી સામે 2005માં ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘરફોડ ચોરીના બે ગુના પણ નોંધાયેલા છે.

આ સફળ ઓપરેશન દર્શાવે છે કે ગુનેગાર ભલે ગમે તેટલો સમય છુપાઈ જાય, પોલીસ તેને શોધી કાઢવા પ્રતિબદ્ધ છે. આ કેસ ભવિષ્યના ગુનેગારો માટે પણ ચેતવણીરૂપ છે.

