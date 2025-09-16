સુરત ગ્રામ્ય LCBના લોકરક્ષકને એસીબીએ ₹1 લાખની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપ્યો

ETV Bharat / state

સુરત ગ્રામ્ય લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB)માં ફરજ બજાવતા એક લોકરક્ષકને એન્ટિ કરપ્શન બ્યુરો (ACB) દ્વારા ₹૧ લાખની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 8:31 PM IST

સુરત: સુરત ગ્રામ્ય લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB)માં ફરજ બજાવતા એક લોકરક્ષકને એન્ટિ કરપ્શન બ્યુરો (ACB) દ્વારા ₹૧ લાખની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ પોલીસ બેડામાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.

લાંચનો કેસ:

આ ઘટનાની વિગતો અનુસાર, એક જાગૃત નાગરિકના પતિ અને જમાઈ સામે કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશનનો ગુનો નોંધાયો હતો. આ કેસમાં ફરિયાદીના જમાઈની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આરોપી લોકરક્ષક, હસમુખ કિશનભાઈ ચુડાસમા (ઉ.વ.30), જે સુરત ગ્રામ્ય એલસીબીમાં ફરજ બજાવે છે, તેણે ફરિયાદીના જમાઈને પોલીસ દ્વારા માર મારવામાં ન આવે અને તેમના પતિને પણ હેરાનગતિ ન થાય તે માટે ₹ 1 લાખની લાંચની માંગણી કરી હતી.

એસીબીની સફળ ટ્રેપ

ફરિયાદી આ રકમ આપવા માંગતા ન હોવાથી તેમણે એસીબીનો સંપર્ક કર્યો અને ફરિયાદ નોંધાવી. આ ફરિયાદના આધારે એસીબીએ એક ગુપ્ત છટકું ગોઠવ્યું. ટ્રેપ દરમિયાન, આરોપી હસમુખ ચુડાસમા કામરેજથી ઓરણા ગામ તરફ જતા રોડ પર આવેલ આત્મવિલા સોસાયટીની સામે જાહેર રોડ પર ફરિયાદીને મળ્યો. ત્યાં તેણે હેતુલક્ષી વાતચીત કરીને ₹ 1 લાખની લાંચની રકમ સ્વીકારી. આ જ સમયે ત્યાં હાજર રહેલી એસીબીની ટીમે તેને રંગેહાથ પકડી પાડ્યો.

આ ઘટનાને પગલે સુરત જિલ્લા પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. સરકારી કર્મચારીઓ દ્વારા ભ્રષ્ટાચારના આવા કિસ્સાઓ સમાજ માટે એક ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે, અને એસીબી દ્વારા ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવાના પ્રયાસો પ્રશંસનીય છે.

અટકાયત: આરોપી હસમુખ કિશનભાઈ ચુડાસમા

લાંચની રકમ: 1 લાખ રૂપિયા

સ્થળ: કામરેજથી ઓરણા ગામ તરફ જતા રોડ પર આત્મવિલા સોસાયટીની સામે

