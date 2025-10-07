સુરતીઓએ મીઠા ઉત્સાહ સાથે ચાંદની પડવો ઉજવ્યો: 14 કરોડની ઘારી અને ભૂસાનું વેચાણ
પૂનમના બીજા દિવસે એટલે કે મંગળવારે, શહેરભરના મીઠાઈની દુકાનો અને ડેરીઓના સ્ટોલ બહાર વહેલી સવારથી જ ઘારી ખરીદવા માટે ગ્રાહકોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી.
સુરત: સુરતીઓનો મનપસંદ અને સૌથી મીઠો તહેવાર ચંદની પડવો (અથવા ચાંદની પડવો) આ વર્ષે પણ ઉત્સાહ, ઉમંગ અને ઘારીની મધુર સુગંધ સાથે ઉજવાયો. પૂનમના બીજા દિવસે એટલે કે મંગળવારે, શહેરભરના મીઠાઈની દુકાનો અને ડેરીઓના સ્ટોલ બહાર વહેલી સવારથી જ ઘારી ખરીદવા માટે ગ્રાહકોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી.
આ વર્ષે એક અનુમાન મુજબ સુરત શહેરમાં અંદાજે 14 કરોડ રૂપિયાનું 2 લાખ કિલો ઘારી અને 25 હજાર કિલો ભૂસાનું વિક્રમી વેચાણ થયું છે જે સુરતીઓના આ તહેવાર પ્રત્યેના અખંડ પ્રેમને દર્શાવે છે.
75% ઘારીનું વેચાણ સુમુલ ડેરીએ કર્યું
સુરતમાં ઘારીના વેચાણમાં સૌથી મોટો ફાળો સહકારી ક્ષેત્રની અગ્રણી સંસ્થા સુમુલ ડેરીનો રહ્યો છે. શહેરમાં થતા કુલ ઘારી વેચાણમાંથી આશરે 75 ટકા વેચાણ માત્ર સુમુલ ડેરીએ જ કર્યું હોવાનું જાણવા મળે છે. ગત વર્ષે સુમુલે 85 હજાર કિલો ઘારી વેચી હતી, જ્યારે આ વર્ષે 10 હજાર કિલો વધારાના ઉત્પાદન સાથે કુલ 95 હજાર કિલો ઘારીનું વેચાણ કરવાનો અંદાજ છે. સુમુલ ડેરીએ ઘારી સાથે 20 હજાર કિલો મોળા માવાનું પણ વેચાણ કર્યું, જે ઘારી સાથે ખાવાની પરંપરાનો અગત્યનો ભાગ છે.
શહેરમાં કુલ 2 લાખ કિલો ઘારીનું વેચાણ
ચંદની પડવા નિમિત્તે સુરત શહેરમાં કુલ 2 લાખ કિલો ઘારી વેચાઈ છે.
સુમુલ ડેરીએ 95 હજાર કિલો, ચોર્યાસી ડેરીએ આશરે 3.5 હજાર કિલો અને અન્ય દુકાનો, સમાજો તથા સહકારી મંડળીઓએ મળીને 65 હજાર કિલો જેટલી ઘારી વેચી છે.
આ રીતે શહેરમાં કુલ મળીને 2 લાખ કિલો ઘારીનું વેચાણ શક્ય બન્યું છે. જે એક નવો રેકોર્ડ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
ભૂસાનું પણ રેકોર્ડબ્રેક વેચાણ
ઘારી સાથે સુરતીઓના મનપસંદ ફરસાણ ભૂસાનું વેચાણ પણ જોરદાર રહ્યું. સુમુલ ડેરીએ એકલા હાથે 12 હજાર કિલો ભૂસું વેચ્યું, જ્યારે સમગ્ર શહેરમાં કુલ 25 હજાર કિલો ભૂસાનું વેચાણ નોંધાયું છે.
ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે વેચાણમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે જે સુરતીઓના મીઠાશપ્રેમની સાબિતી આપે છે.
“સુરતીઓ ઘારીના ખૂબ શોખીન” - અંજના ગાંધી
સ્થાનિક ઘારી વિક્રેતા અંજના ગાંધીએ જણાવ્યું કે, “લોકો જાણે છે કે ચંદની પડવો એટલે ઘારીનો પર્વ. સુરતની ઘારી ખૂબ વખાણાય છે. સવારથી જ અમારી દુકાને લાંબી કતારો છે. લોકો અહીં આવી ટેસ્ટ કરે છે અને પછી ઘારી લઈ જાય છે.”
મીઠાશથી ભરેલો તહેવાર
ચંદની પડવો સુરતીઓ માટે માત્ર તહેવાર નહીં પરંતુ ભાવનાનો ઉત્સવ છે. ઘારીની સુગંધ, ડેરીઓની રોનક અને ગ્રાહકોનો ઉત્સાહ બતાવે છે કે સુરતીઓ માટે મીઠાશ વગરનો તહેવાર અધૂરો છે.
