સુરત: આજે સવારથી જ સુરત શહેરમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા હતા, જેના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા અને જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતું. સુરતમાં સવારથી બપોર સુધીમાં દોઢ ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે, જેના પરિણામે શહેરમાં ઠેર ઠેર ટ્રાફિક જામ અને પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ હતી.
ખાસ કરીને, ઉધના-નવસારી રોડ પર ભારે વરસાદના કારણે એક કિલોમીટરનો આખો રસ્તો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો. રસ્તા પર કમર સુધી પાણી ભરાઈ જતા વાહનવ્યવહાર થંભી ગયો હતો. નોકરી-ધંધા પર જતા લોકોને સૌથી વધુ મુશ્કેલી પડી હતી, કારણ કે અનેક વાહનો પાણીમાં બંધ પડી ગયા હતા અને ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાઈ હતી. કેટલાક વાહનચાલકોએ પાણીમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેમના વાહનો ફસાઈ જતા તેમને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે, આ વિસ્તારમાં દર વર્ષે ચોમાસામાં આવી જ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે, છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવતા નથી. વરસાદની સાથે સાથે ભારે પવન પણ ફૂંકાયો હતો, જેના કારણે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ચાર જેટલાં ઝાડ ધરાશાયી થયા હતા. ડુમસ રોડ પર આવેલા કારગીલ ચોક પાસે એક એપાર્ટમેન્ટ નજીક એક વૃક્ષ બે કાર પર પડ્યું હતું. આ ઉપરાંત, અડાજણ, પાંડેસરા અને એલએચ રોડ પર પણ વૃક્ષો ધરાશાયી થવાના બનાવો સામે આવ્યા હતા, જેના કારણે રસ્તાઓ પર અવરોધ ઉભો થયો હતો.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી દિવસોમાં પણ સુરતમાં ભારે વરસાદનું જોર યથાવત રહી શકે છે. આ પરિસ્થિતિને જોતા નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, જેથી કોઈ અકસ્માતનો ભોગ ન બને. તંત્ર દ્વારા પણ પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે તે આવશ્યક છે.
