સુરતમાં રેડ એલર્ટ વચ્ચે ધોધમાર વરસાદ, નવરાત્રીના આયોજનો પર પાણી ફેરવાયું, કોઝ-વે ભયજનક સપાટી પર
ભારે વરસાદના કારણે કોઝ-વે પર જળસંકટ ઘેરાયું છે. તાપી કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં પાણીની આવક વધતાં સુરતને રાંદેર-સિંગણપોર સાથે જોડતો કોઝ-વે ભયજનક સ્થિતિમાં મુકાયો છે.
Published : September 28, 2025 at 10:05 PM IST
સુરત: હવામાન વિભાગ દ્વારા સુરત જિલ્લા માટે જાહેર કરાયેલા રેડ એલર્ટ વચ્ચે રવિવારે વહેલી સવારથી જ શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે. આ અવિરત વરસાદે નવરાત્રીના આયોજનોમાં મોટો ભંગ પાડ્યો છે. માત્ર ખાનગી આયોજનો જ નહીં, પરંતુ અઠવા લાઇન્સ ખાતે સુરત મહાનગર પાલિકા (SMC) દ્વારા આયોજિત નવરાત્રી અને ફૂડ કોર્ટના સ્થળે પણ પાણી ભરાયા છે, જેના કારણે સાંજે ખેલૈયાઓ અને મુલાકાતીઓ માટે મોટી મુશ્કેલી ઊભી થવાની શક્યતા છે.
તાપી કોઝ-વે પર જળસંકટ: સપાટી 7.16 મીટર પર
ભારે વરસાદના કારણે કોઝ-વે પર જળસંકટ ઘેરાયું છે. તાપી કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં પાણીની આવક વધતાં સુરતને રાંદેર-સિંગણપોર સાથે જોડતો કોઝ-વે ભયજનક સ્થિતિમાં મુકાયો છે. અહીં પાણીની સપાટી ભયજનક સપાટી (6 મીટર) થી 1.16 મીટર ઉપર એટલે કે 7.16 મીટર પર વહી રહી છે, જેના કારણે સુરતીઓમાં ચિંતા વ્યાપી છે.
એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટના લેન્ડિંગમાં સમસ્યા
સુરત શહેર પર ઘેરાયેલા વાદળછાયા વાતાવરણ અને ઓછી વિઝિબિલિટીને કારણે હવાઈ વ્યવહાર પણ પ્રભાવિત થયો છે. હૈદરાબાદ-સુરતની ઈન્ડિગો ફ્લાઈટના લેન્ડિંગમાં સમસ્યા સર્જાઈ હતી, જેના પગલે આ પ્લેને સુરત એરપોર્ટના આકાશમાં લાંબા ચક્કર લગાવવા પડ્યા હતા. જોકે, પાયલટની કુશળતાના કારણે આખરે પ્લેન સુરક્ષિત રીતે લેન્ડિંગ કરી શક્યું હતું.
તાપી જિલ્લામાં ગ્રામીણ માર્ગો બંધ, નવસારીમાં ગોડાઉનના શેડ ઊડ્યા
તાપી જિલ્લામાં સતત વરસતા વરસાદના પગલે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અવરજવર મુશ્કેલ બની છે. સોનગઢ તાલુકાના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે બે માર્ગો બંધ થયા છે. ઘુસરગામથી સોનગઢ ઓટા અને ભોરઠવાથી ઘુસરગામને જોડતા લો-લેવલ પુલ પાણીમાં ગરકાવ થતા વાહનવ્યવહાર અટકી ગયો છે. બીજી તરફ, ગતરોજ પડેલા ભારે વરસાદના કારણે નવસારીના ચીખલી ગામમાં આવેલ સરકારી ગોડાઉનના પતરાના શેડ ઊડી ગયા હોવાના અહેવાલ છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય હોવાને કારણે ગુજરાતમાં, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં, નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે, જે ખેલૈયાઓના ગરબાના રંગમાં મોટો ભંગ પાડી શકે છે.
સુરતમાં વહેલી સવારથી શરૂ થયેલા વરસાદના કારણે અનેક જગ્યાઓ પર એકથી બે ઇંચ સુધી વરસાદ નોંધાયો છે. આ વરસાદી માહોલમાં સુરતના અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારમાં રેઇનકોટ પહેરેલો શ્વાન ફરતો નજરે આવ્યો હતો, જેણે લોકોને સ્મિત આપવા મજબૂર કર્યા હતા.
