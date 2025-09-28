ETV Bharat / state

સુરતમાં રેડ એલર્ટ વચ્ચે ધોધમાર વરસાદ, નવરાત્રીના આયોજનો પર પાણી ફેરવાયું, કોઝ-વે ભયજનક સપાટી પર

ભારે વરસાદના કારણે કોઝ-વે પર જળસંકટ ઘેરાયું છે. તાપી કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં પાણીની આવક વધતાં સુરતને રાંદેર-સિંગણપોર સાથે જોડતો કોઝ-વે ભયજનક સ્થિતિમાં મુકાયો છે.

સુરતમાં ભારે વરસાદ
સુરતમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2025 at 10:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: હવામાન વિભાગ દ્વારા સુરત જિલ્લા માટે જાહેર કરાયેલા રેડ એલર્ટ વચ્ચે રવિવારે વહેલી સવારથી જ શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે. આ અવિરત વરસાદે નવરાત્રીના આયોજનોમાં મોટો ભંગ પાડ્યો છે. માત્ર ખાનગી આયોજનો જ નહીં, પરંતુ અઠવા લાઇન્સ ખાતે સુરત મહાનગર પાલિકા (SMC) દ્વારા આયોજિત નવરાત્રી અને ફૂડ કોર્ટના સ્થળે પણ પાણી ભરાયા છે, જેના કારણે સાંજે ખેલૈયાઓ અને મુલાકાતીઓ માટે મોટી મુશ્કેલી ઊભી થવાની શક્યતા છે.

તાપી કોઝ-વે પર જળસંકટ: સપાટી 7.16 મીટર પર
ભારે વરસાદના કારણે કોઝ-વે પર જળસંકટ ઘેરાયું છે. તાપી કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં પાણીની આવક વધતાં સુરતને રાંદેર-સિંગણપોર સાથે જોડતો કોઝ-વે ભયજનક સ્થિતિમાં મુકાયો છે. અહીં પાણીની સપાટી ભયજનક સપાટી (6 મીટર) થી 1.16 મીટર ઉપર એટલે કે 7.16 મીટર પર વહી રહી છે, જેના કારણે સુરતીઓમાં ચિંતા વ્યાપી છે.

સુરતમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટના લેન્ડિંગમાં સમસ્યા
સુરત શહેર પર ઘેરાયેલા વાદળછાયા વાતાવરણ અને ઓછી વિઝિબિલિટીને કારણે હવાઈ વ્યવહાર પણ પ્રભાવિત થયો છે. હૈદરાબાદ-સુરતની ઈન્ડિગો ફ્લાઈટના લેન્ડિંગમાં સમસ્યા સર્જાઈ હતી, જેના પગલે આ પ્લેને સુરત એરપોર્ટના આકાશમાં લાંબા ચક્કર લગાવવા પડ્યા હતા. જોકે, પાયલટની કુશળતાના કારણે આખરે પ્લેન સુરક્ષિત રીતે લેન્ડિંગ કરી શક્યું હતું.

તાપી જિલ્લામાં ગ્રામીણ માર્ગો બંધ, નવસારીમાં ગોડાઉનના શેડ ઊડ્યા
તાપી જિલ્લામાં સતત વરસતા વરસાદના પગલે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અવરજવર મુશ્કેલ બની છે. સોનગઢ તાલુકાના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે બે માર્ગો બંધ થયા છે. ઘુસરગામથી સોનગઢ ઓટા અને ભોરઠવાથી ઘુસરગામને જોડતા લો-લેવલ પુલ પાણીમાં ગરકાવ થતા વાહનવ્યવહાર અટકી ગયો છે. બીજી તરફ, ગતરોજ પડેલા ભારે વરસાદના કારણે નવસારીના ચીખલી ગામમાં આવેલ સરકારી ગોડાઉનના પતરાના શેડ ઊડી ગયા હોવાના અહેવાલ છે.

સુરતમાં ભારે વરસાદ
સુરતમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય હોવાને કારણે ગુજરાતમાં, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં, નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે, જે ખેલૈયાઓના ગરબાના રંગમાં મોટો ભંગ પાડી શકે છે.

સુરતમાં વહેલી સવારથી શરૂ થયેલા વરસાદના કારણે અનેક જગ્યાઓ પર એકથી બે ઇંચ સુધી વરસાદ નોંધાયો છે. આ વરસાદી માહોલમાં સુરતના અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારમાં રેઇનકોટ પહેરેલો શ્વાન ફરતો નજરે આવ્યો હતો, જેણે લોકોને સ્મિત આપવા મજબૂર કર્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભરપૂર આવકથી 10 ગેટ ખોલાયા, તાપી કાંઠાના ગામોને એલર્ટ કરાયા
  2. અમદાવાદથી લઈને મહેસાણા, સાબરકાંઠા સુધી વરસાદી માહોલ, ગરબા આયોજકો-ખેલૈયાઓમાં ચિંતાનું મોજું
  3. નવસારી: તોફાની વાવાઝોડાએ ભારે તારાજી સર્જી, 100થી વધુ ઘરોના છાપરા ઉડ્યા, અનેક પરિવારો બેહાલ

For All Latest Updates

TAGGED:

SURAT NEWSSURAT HEAVY RAINSURAT NAVRATRISURAT HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.