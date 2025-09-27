દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેર તરીકે સુરત પ્રથમ ક્રમે, સફાઈ કર્મચારીઓ સન્માન આપવા નાગરિકોની અનોખી પહેલ

ETV Bharat / state

સ્વચ્છ ભારત મિશનમાં સુરતએ પ્રથમ સ્થાન મેળવીને દેશનો સૌથી સ્વચ્છ શહેર બનવાનો ખિતાબ મેળવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 6:35 PM IST

સુરત : શહેરે ફરી એકવાર સમગ્ર દેશમાં પોતાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. સ્વચ્છ ભારત મિશનમાં સુરતએ પ્રથમ સ્થાન મેળવીને દેશનો સૌથી સ્વચ્છ શહેર બનવાનો ખિતાબ મેળવ્યો છે. આ સિદ્ધિ પાછળ શહેરના હજારો સફાઈ કર્મચારીઓની દિવસ-રાતની મહેનત અને નાગરિકોના સહકારનો મોટો ફાળો છે. આ સાચા હીરોને માત્ર શબ્દોથી નહીં, પરંતુ વાસ્તવિક મદદથી સન્માન આપવા માટે સુરતના નાગરિકોએ અનોખી પહેલ કરી છે.

સુરતના સફાઈ કર્મચારીઓ માટે કુલ રુ.10 કરોડનું ફંડ ભેગું કરવામાં આવ્યું છે. આ ફંડનો ઉપયોગ સફાઈ કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવાર માટે કલ્યાણકારી કામો માટે કરવામાં આવશે. જેમાં તેમના બાળકોના શિક્ષણ માટે આર્થિક સહાય, આરોગ્યની તાકીદની જરૂરિયાત માટે સહાય તેમજ કર્મચારીઓને જરૂર પડ્યે લોનની સુવિધા જેવી સેવાઓનો સમાવેશ થશે. આ પહેલથી સુરત શહેરના સફાઈ કર્મચારીઓના જીવનમાં સુરક્ષા અને સન્માનનો નવો અહેસાસ થશે.

દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેર તરીકે સુરત પ્રથમ ક્રમે (ETV Bharat Gujarat)

જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલે નવસારી મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા તંત્રને પણ આ પ્રકારનું ફંડ ઉભું કરવા માટે પ્રેરણા આપી છે. નવસારી, ગણદેવી અને બીલીમોરાના સફાઈ કર્મચારીઓ માટે રુ.5 કરોડનું ફંડ ઉભું કરવામાં આવશે. જેથી આ વિસ્તારોના કર્મચારીઓને પણ સુરત જેવી સુવિધાઓ અને લાભો મળી શકે.

જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલ
જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલ (ETV Bharat Gujarat)

મળતી માહિતી મુજબ આ ફંડ માટે સમાજને વધુ જોડવા માટે ટૂંક સમયમાં પ્રસિદ્ધ લોકગાયકનો ડાયરો યોજવામાં આવશે. જેમાંથી મળેલી આવક પણ આ ફંડમાં ઉમેરાશે. આ પ્રકારનું આયોજન નવસારીમાં પણ થાય તેવી વાત સી.આર. પાટીલે કરી હતી.

