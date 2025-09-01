ETV Bharat / state

સુરતમાં પતિની દારૂની લતથી કંટાળી પત્ની બે બાળકો સાથે આપઘાત કરવા પહોંચી, પોલીસે બચાવ્યા 3 જીવ - SURAT RAILWAY POLICE

પતિના દારૂ પીવાના ત્રાસથી કંટાળીને આત્મહત્યા કરવા નીકળેલી મહિલાને પોલીસે સમજાવી, તેનું કાઉન્સેલિંગ કર્યું.

સુરત પોલીસે મહિલાનું કર્યું રેસ્ક્યુ
સુરત પોલીસે મહિલાનું કર્યું રેસ્ક્યુ
Published : September 1, 2025 at 3:42 PM IST

સુરત: સુરતમાં રેલવે પોલીસની સતર્કતા અને સમયસરની કાર્યવાહીથી એક મહિલા અને તેના બે બાળકોનો જીવ બચી ગયો. પતિના દારૂ પીવાના ત્રાસથી કંટાળીને આત્મહત્યા કરવા નીકળેલી મહિલાને પોલીસે સમજાવી, તેનું કાઉન્સેલિંગ કર્યું અને તેના પરિવાર સાથે ફરી ભેગી કરી.

રેલવે ટ્રેક પર બેઠેલી મહિલાને પોલીસે બચાવી
આ ઘટના રાત્રિના સમયે બની હતી, જ્યારે સુરત રેલવે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એચ.ડી. વ્યાસના નેતૃત્વ હેઠળ પોલીસકર્મીઓ નાઇટ પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે ઉધના તરફના છેડે એક મહિલા તેના બે બાળકો સાથે રેલવે ટ્રેક પર બેઠી હોવાની જાણ થઈ. આત્મહત્યાના ઇરાદે બેઠેલી આ મહિલાને જોઈને પોલીસ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી.

પતિની દારૂની લતથી કંટાળી મહિલા આપઘાત કરવા પહોંચી
પોલીસે મહિલાને શાંત પાડી, તેને સમજાવી અને સુરત રેલવે પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવી. પૂછપરછમાં મહિલાએ જણાવ્યું કે તે 28 વર્ષની છે અને મૂળ બિહારની છે. તેણે પોતાનું નામ નિકિતા (નામ બદલ્યું છે) જણાવ્યું. તેણે પોલીસને કહ્યું કે, તેનો પતિ અવારનવાર દારૂ પીને આવે છે અને મારઝૂડ કરે છે. જ્યારે તે તેને દારૂ ન પીવા કહે છે, ત્યારે તે વધુ ગુસ્સે થઈ જાય છે. આ ત્રાસથી કંટાળીને અને જીવનથી નિરાશ થઈને તેણે પોતાના બાળકો સાથે આત્મહત્યા કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

પોલીસે પતિને બોલાવી સમાધાન કરાવ્યું
મહિલાની વાત સાંભળીને પોલીસે તરત જ તેના પતિનો સંપર્ક કર્યો. તેના પતિને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવીને ઇન્સ્પેક્ટર એચ.ડી. વ્યાસે બંનેનું કાઉન્સેલિંગ કર્યું. ઇન્સ્પેક્ટરે મહિલાને જીવનનું મૂલ્ય સમજાવ્યું અને આવા પગલાં ન ભરવા સલાહ આપી. સાથે જ, તેમણે પતિને દારૂની આદત છોડવા, પત્ની સાથે સારી રીતે વર્તવા અને બાળકોના ભવિષ્યનો વિચાર કરવા માટે સમજાવ્યો.

પોલીસના આ પ્રયાસથી પતિ પોતાની ભૂલ સમજી ગયો અને તેણે પત્ની અને બાળકોનું ધ્યાન રાખવાનું વચન આપ્યું. આખરે, પોલીસે આ પરિવારને સુરક્ષિત રીતે ઘરે મોકલી આપ્યો, જેનાથી એક મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ. પોલીસની આ માનવીય પહેલ સમાજમાં એક સકારાત્મક ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

