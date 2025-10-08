સુરતના પુણાગામમાં સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ, આગ બુઝાવવા ગયેલા 2 ફાયર માર્શલ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત
આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી દરમિયાન અચાનક ગેસ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતાં ફાયર વિભાગના 2 જવાનો સહિત કુલ ચાર વ્યક્તિઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.
Published : October 8, 2025 at 4:09 PM IST
સુરત : પુણાગામ સ્થિત વિક્રમ નગર સોસાયટીમાં આજે સવારે એક મકાનમાં આગ લાગવાના પગલે ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી દરમિયાન અચાનક ગેસ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતાં ફાયર વિભાગના 2 જવાનો સહિત કુલ ચાર વ્યક્તિઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.
મળતી વિગતો મુજબ, પુણાગામમાં સીતાનગર ચોકડી પાસે આવેલી વિક્રમ નગર સોસાયટીના ત્રણ માળના મકાનમાં સવારે આશરે 6 વાગ્યાની આસપાસ ગેસ સિલિન્ડર લીકેજના કારણે આગ લાગી હતી. આ મકાનમાં એમ્બ્રોડરી અને હીરાનું કામ કરતા કામદારો રહે છે. આગની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગની ટીમો કાપોદ્રા, પુણા અને ડુંભાલ ફાયર સ્ટેશનથી તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી.
આગ બુઝાવતી વખતે બ્લાસ્ટ
ફાયર વિભાગના જવાનો આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે અંદર પ્રવેશી રહ્યા હતા, તે જ સમયે રૂમમાં રહેલો ગેસ સિલિન્ડર ધડાકાભેર ફાટ્યો હતો. આ બ્લાસ્ટમાં ફાયર વિભાગના બે માર્શલ, વાસુદેવ પટેલ અને નીરજ પટેલ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. વાસુદેવ પટેલને વધુ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું જણાવાયું છે. ઇજાગ્રસ્ત બંને જવાનોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
આ ઉપરાંત, સિલિન્ડર બ્લાસ્ટના કારણે બે સ્થાનિક લોકોને પણ સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હતી. ધડાકાના કારણે મકાનની એક દીવાલ પણ ધરાશાયી થઈ હતી. ઘરવખરીનો સામાન, પતરાં, અને બારી-બારણાં પણ તૂટી ગયા હતા.
સમયસર જાણ થવાથી મકાનમાં રહેતા તમામ કામદારો સુરક્ષિત બહાર નીકળી ગયા હતા, પરંતુ ફાયર વિભાગના જવાનોની બહાદુરીભરી કામગીરી દરમિયાન થયેલા આ અકસ્માતથી વિસ્તારમાં શોક અને ચિંતાનો માહોલ છે.
