સુરત પોલીસે રૂપિયા 1550 કરોડના સાયબર ફ્રોડનોભાંડો ફોડ્યો, દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી ચાર્જશીટ કરી ફાઈલ - SOUTH GUJARATS LARGEST CHARGESHEET

સુરત પોલીસની રૂટિન વાહન ચેકિંગ દરમિયાન કરોડો રૂપિયાના સાયબર ફ્રોડનું વિશાળ નેટવર્ક સામે આવ્યું.

સુરત પોલીસે ભાંડો ફોડ્યો રૂપિયા 1550 કરોડના સાયબર ફ્રોડનો
સુરત પોલીસે ભાંડો ફોડ્યો રૂપિયા 1550 કરોડના સાયબર ફ્રોડનો (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 19, 2025 at 3:40 PM IST

સુરત: એક સામાન્ય વાહન ચેકિંગથી શરૂ થયેલી તપાસે સુરતની ઉધના પોલીસ માટે એક નવો ઈતિહાસ રચ્યો છે. સુરત પોલીસે માત્ર 88 દિવસમાં રૂપિયા 1550 કરોડના મેગા સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ કરીને, દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી અને 1.5 લાખ પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ ઘટનાએ ગુનેગારોના રેકેટને બહાર લાવવાની સાથોસાથ કાયદાકીય ક્ષેત્રે પણ એક નવું સીમાચિહ્ન સ્થાપિત કર્યું છે.

શું છે સમગ્ર મામલો ?

આ કેસની શરૂઆત 22 મે, 2025ના રોજ થઈ હતી. ઉધના પોલીસ એક રૂટિન વાહન ચેકિંગ કરી રહી હતી ત્યારે એક શંકાસ્પદ વાહનચાલક પર નજર પડી. તેની અટકાયત કરીને પૂછપરછ કરાઈ, જે દરમિયાન તેની પાસેથી કેટલાક શંકાસ્પદ બેંક એકાઉન્ટના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા. આ દસ્તાવેજોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ, કારણ કે આ એક નાનો કેસ નહોતો, પરંતુ કરોડો રૂપિયાના સાયબર ફ્રોડનું વિશાળ નેટવર્ક હતું.

સુરત પોલીસે ભાંડો ફોડ્યો રૂપિયા 1550 કરોડના સાયબર ફ્રોડનો (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ આગળ ધપાવ્યો અને આ રેકેટના મુખ્ય સૂત્રધાર કિરાત જાધવાની સહિત ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી. તેમની પાસેથી 165 શંકાસ્પદ બેંક એકાઉન્ટ મળી આવ્યા, જેનો ઉપયોગ દેશભરમાં 2500થી વધુ સાયબર ફ્રોડની ઘટનાઓમાં થયો હતો. આમાંથી ગુજરાતના 265 અને સુરતના 37 કેસનો સમાવેશ થાય છે. આ એકાઉન્ટ્સમાં કુલ રૂપિયા 1550 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હોવાનું સામે આવ્યું.

બેંક કર્મચારીઓની પણ સંડોવણી:

આ રેકેટ માત્ર સાયબર ગુનેગારો સુધી સીમિત નહોતું. પોલીસની તપાસમાં RBL બેંકના આઠ કર્મચારીઓની પણ સંડોવણી બહાર આવી. આ કર્મચારીઓએ આરોપીઓને નકલી દસ્તાવેજોના આધારે બેંક એકાઉન્ટ ખોલવામાં મદદ કરી હતી, અને તેમને પણ તાત્કાલિક ઝડપી લેવાયા.

પોલીસે દિવસ-રાત મહેનત કરીને, 200થી વધુ લોકોના નિવેદનો નોંધ્યા. જેમાં સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બનેલા લોકો, બેંક કર્મચારીઓ, અને અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ પુરાવાઓ, ટેકનિકલ વિશ્લેષણ, અને નિવેદનોના આધારે 1.5 લાખ પાનાની ચાર્જશીટ તૈયાર કરવામાં આવી, જે દક્ષિણ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબી ચાર્જશીટ છે. આ ચાર્જશીટમાં 165 બેંક એકાઉન્ટના તમામ ટ્રાન્ઝેક્શન્સની વિગતો અને અન્ય પુરાવાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ કાર્ય બદલ સુરત પોલીસની કામગીરીની ખૂબ પ્રશંસા થઈ રહી છે.

